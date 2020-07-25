Сначала о классике. Давным-давно великий одессит Михал Михалыч Жванецкий написал миниатюру «Горит пирожковая». Ее, конечно, можно и прослушать в исполнении Романа Карцева, но лучше прочитать самому. Медленно, вдумчиво и со вкусом…

https://odessa.online/ Непобедимая лохань

Анастасия Сергеевна Федоренко Михаил Жванецкий

Прошло почти пятьдесят лет. Лето, Одесса, пляж «Дельфин», что между Ланжероном и Аркадией. Уже восемь месяцев, с ноября прошлого года там, правым бортом на волнорезе, лежит танкер Delfi. Ну как, танкер! Обычный каботажный бункеровщик 1977 года постройки и дадвейтом в 1600 тонн, судя по всему, принимавший участие в нелегальной торговле топливом в одесском регионе.

22 ноября он потерпел бедствие в Одесском заливе. Экипаж сняли, а сам «танкер» волны выбросили на волнолом «Дельфина». Мои знакомые, профессиональные портовики, все эти месяцы ходят в состоянии изумления: как так! Ведь в таких случаях капитан порта всегда объявляет чрезвычайное положение и любыми способами оттаскивает корыто от береговой линии, чтобы не причинить урона береговой инфраструктуре. А уж потом, в судах, определяют, кто кому Рабинович.

В нашем же случае месяцами определялись с правом собственности, ответственностью и затратами. И все это время «Делфи» отдыхал на волноломе, отдавая пляжной зоне содержимое своих трюмов.

Od.dsns.gov.ua Танкер «Дельфи». Ноябрь 2019

В принципе, почтенную публику убеждают, что трюмы были то ли пусты, то ли их выкачали спасатели. Наивные верят, знающие качают головой: в баках любого танкера, даже «Делфи», всегда есть неизвлекаемые остатки, да и в самой корабельной системе полно масла и смазочных материалов. Один старый морской волк сказал мне, что в подобного рода лоханке всяких горюче-смазочных материалов может остаться до тридцати тонн.

И я не смог ему не поверить, потому что даже сейчас, спустя 8 месяцев после аварии, танкер продолжает течь. Сейчас нефтяное пятно на водной поверхности размером в 0,75 гектара. И будет еще больше, за что «особое спасибо» молодым морским волкам. В акватории самого большого морского порта (!) Украины, на одном из центральных городских пляжей (!!), после восьми месяцев с начала инцидента (!!!) «боновые заграждения были установлены неправильно и не смогли предотвратить разлив топлива: верхний слой воды с масляной пленкой легко преодолел заграждения» (Виталий Караулов, заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области).

Высокая эффективность и скорость спасательных работ «достала» даже президента Зеленского. Который 4 июля, во время приезда в Одессу, показал себя неплохим диагностом. В разборке с одесскими ТОПами (губернатор, мэр, министр инфраструктуры и иные) на фоне «Делфи» он пришел к выводу, что «мы с ноября показываем, что мы вообще, честно говоря, импотентная власть» (11.40−11.50). И потребовал к 20-му убрать труп танкера с пляжа, уже давно забитого отдыхающими.

President.gov.ua Владимир Зеленский наблюдает за танкером «Дельфи». Июль 2020

Но импотенция оказалась сильнее. Нет, наказ президента выполнялся неукоснительно: 18 июля лежащий на волнорезе танкер попробовали перевернуть обратно на ровный киль с помощью двух тросов, которые тянули бы два буксира. В итоге один полипропиленовый трос порвали, второй утопили. Занавес…

Второй акт был назначен на 24 июля. К середине дня на склонах вдоль Трассы Здоровья над одесскими пляжами начала собираться та самая «благодарная публика Жванецкого». И она получила свое зрелище! Полипропиленовые концы были заменены на стальные, но концы оказались, гм…, очень короткие. Семь часов, до темноты, буксир-нефтесборщик SeaAnt старался подать трос с «Делфи» на мощный буксир «Австралия». Так старался, что в итоге запутался своими гребными винтами в своих же канатах. Когда его волокли на привязи в порт, по ревущим от восторга склонам прокатывались волны рукоплесканий.

На следующий день, 25-го, одесситы и гости Одессы начали собираться на склонах на заре. Предусмотрительные захватили с собой бинокли, а оборотистые сдавали монокуляры и подзорные трубы в аренду — 20 гривен за три минуты.

Сценарий не изменился: все те же два буксира, стальные тросы и приведенный в порядок Sea Ant.

Не изменился и результат: к двум часам пополудни тросы были закреплены, зрители подобрались в ожидании результата, через два часа буксиры напряглись, потянули и… трос на буксире «Австралия» натянулся, а потом резко рухнул в воду с характерным звуком, свидетельствующим, что что-то там оборвалось.

President.gov.ua Танкер «Дельфи». Июль 2020

Примерно в 16 часов«все работы были остановлены, оба буксира, задействованные в операции, направились в сторону порта. Водолазы, которые отцепляли лопнувший трос, также закончили свою работу и уплыли». А «Делфи» остался гордо отдыхать на волноломе.

И создается впечатление, что подобный результат был предопределен. Почему? Да потому, что 23-го, за сутки до начала второй попытки, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на поднятие и эвакуацию танкера Delfi с пляжа «Дельфин». Операцию в АМПУ оценили в 24,6 миллиона гривен. Для справки: на всех ресурсах, связанных с продажей плавсредств, диапазон цен для такого «каботажного танкера» — от 80-ти до 200 тысяч долларов.

Возникает естественный вопрос: ну зачем эвакуировать лоханку «на шару», когда засветилось девятьсот тысяч долларов?

А в целом, согласитесь: у Жванецкого несколько иной антураж, но фабула-то та же. Те же пожарные «через сорок минут», те же неработающие тросы (вместо шлангов), те же «действия пожарных в стороне от огня». Михал Михалыч просто провидец…

Вот только у Жванецкого это смех, а ныне, полвека спустя, это диагноз: ИМПОТЕНЦИЯ. Не мой диагноз, а президента Зеленского. Ведь уже девятый (!!!) месяц вся власть — президент, губернатор, профильный министр Криклий — не может оттащить от берега лоханку, которую, по морским понятиям, не то, что судном — даже катером не назовешь. Просто ЛОДКА.