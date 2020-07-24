Сама по себе «стратегия» последних лет по накоплению денег Минфином за счет бюджетного правила, администрирования налогов с одновременным сдерживанием спроса денежно-кредитной политикой ЦБ не предвещали ничего хорошего. Было тревожное ощущение, что рывку России обязательно что-то помешает, противники не станут сидеть, сложа руки, в ожидании роста российской экономики. Так оно и вышло. Когда к порогу подобралась пандемия, Россия уже имела хорошую финансовую подушку безопасности, но придушить накопившиеся вместе с ее ростом проблемы в экономике, ее размеров не хватит. Безусловно, хорошо, что она есть, но плохо, что эти же деньги не оказались задействованными в диверсификации экономики: в случае ожесточения санкций придется ими латать дыры, откладывая развитие реального сектора экономики. По сути, так уже произошло и без ужесточения санкций. И именно пандемия вскрыла этот нарыв, тщетно прикрываемый ЦБ своей финансовой политикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Не было бы счастья, да несчастье помогло. По-моему, именно этот фактор случайности работает в пользу России всегда больше чьих-либо расчетов и прогнозов, тем более расчетов искусственного интеллекта, стандартные настройки которого задают опять же, те, кто сам в расчетах делает ошибки, хотя ошибаться может каждый. Как говорится, «Россия под богом ходит», несмотря на тщательно выстраиваемые планы. Неолибералам, которые преклоняются перед Западом и увлекаются медитацией, а «злое начало» отнимает у них куда больше энергии, это до сих пор невдомек. «Умом Россию» всё же им до сих пор так и не понять! Зато голос государственников, благодаря нарывающей ране, оголившей необходимость диверсификации и в этой связи потребность в поддержке именно отечественных производств, если нужно, то прибегая к откровенному протекционизму без оглядки на Запад, который как «видел в гробу» успехи России, так и предпочитает их там дальше видеть, стал восприниматься куда лучше.

Как первые санкции послужили толчком к активным действиям по импортозамещению, так и пандемия указала на существующие пробелы. Когда понимаешь, что национальные цели слегка поредели, первое, что хочется сказать: «ну что, дорогие чиновники, никто от вас уже не ждет подвигов, сохраните хотя бы то, что есть». С другой стороны, нужно признать, ну не та уже Россия, за продуктами в очереди никто не стоит, продукты есть, и в изобилии, русские туристы и вовсе стали завсегдатаями в зарубежных странах, и причем в большом количестве, уровень автомобилизации тоже говорит о том, что народ стал лучше жить. Но можно было и лучше. Да и сам Президент нет-нет, да и заявит чиновникам, что можно постараться и добиться лучших показателей. Национальные проекты прежде предусматривали слишком уж амбициозные задачи, достичь которых было сложно до пандемии, а после нее — уже и сложно что-то прогнозировать. Между тем достижения национальных целей никто не отменял, более того, они стали еще более национальными. Главное, что осталось в прошлом, на что и стоит обратить особое внимание — это преследование такой цели, как необходимость вхождения в пятерку крупнейших экономик мира. Именно этот факт можно считать наиглавнейшим посылом Президента к чиновникам, особенно тем, кто с умилением и упоением заглядывает в рот международных экспертов и мировых лидеров. Сейчас чиновникам предстоит подкорректировать национальные проекты, привести их в соответствие с нынешним состоянием экономики и финансовыми возможностями. То есть никто не требует от них надрыва, хотя, безусловно, мир в прямом смысле слова сотрясают неприятности, так что условия для работы и выполнения поставленных даже более приземленных уже задач будут всё так же непросты, зато возможности прикрыться достижением или приближением к такому показателю, как ВВП, у них уже не будет. А это лишает возможности для манипуляций с цифрами, когда вроде цифры говорят о росте и благополучии, а то самое благополучие ни то, чтобы не заходило в каждый дом, его никто и не встречал из большинства народа на своем пути. С помощью игры финансовыми инструментами можно вполне достичь желаемого объема ВВП, но это вовсе не будет означать улучшения условий жизни граждан. Вычеркнув равнение на ВВП из национальных целей, Владимир Путин дал еще один сигнал Правительству на равнение, прежде всего, задачам по улучшению жизни россиян.