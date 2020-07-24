Среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели с 23 по 29 марта, а уровень за аналогичный период прошлого года он превышает на 35%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Летняя веранда на Никольской улице

После снятия ограничительных мер рост доходов в бюджет столицы восстановился и в июне достиг 144,9 млрд рублей. Это на 2,5 процента больше, чем в июне 2019 года. Благодаря восстановлению деловой активности вырос объем налога на прибыль. В июне его поступления увеличились на 27 процентов к июню прошлого года — до 34,4 млрд рублей. На 40 процентов — до 2,7 млрд рублей — выросли поступления налога на имущество организаций и земельного налога. Рост неналоговых доходов составил 6 процентов, поднявшись до 19,2 млрд рублей.

Москва поддержала бизнес

Сегодня, когда к привычному режиму работы вернулись практически все промышленные предприятия столицы, заработали торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-центры, а экономические показатели взлетели вверх, уже можно обсуждать объемы и характер городских мер поддержки, а также эффективность экономических структур московского правительства.

Как пишут «Известия», ответственным за спасение экономики города в пандемический кризис стал вице-мэр Владимир Ефимов: решением Сергея Собянина он возглавил оперативный штаб по экономике, который в итоге сыграл ключевую роль в антикризисных действиях Москвы. Штаб был создан 10 марта, за три недели до введения ограничений в городе. Тогда Владимир Ефимов заявил: «Экономика Москвы в течение последних лет демонстрирует уверенный рост за счет своей диверсифицированной структуры. Тем не менее негативные внешние факторы, а также резкое падение цен на нефть требуют превентивных мер по поддержанию стабильности экономической ситуации в столичном регионе. В соответствии с распоряжением штаб в ежедневном режиме будет мониторить ситуацию на ключевых предприятиях города, оценивать необходимость введения дополнительных мер поддержки как отдельных компаний, так и отраслей в целом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цех московской фабрики «Свобода»

Результатом работы антикризисного штаба стало принятие четырех пакетов мер поддержки бизнеса (от 26 марта, 4, 15 апреля и 26 мая). Этими мерами могут воспользоваться свыше 20 тыс. компаний, что выгодно отличает Москву на фоне Парижа, Лондона и Нью-Йорка. По рейтингу «Эрнст энд Янг», московская экономическая антикризисная программа попала в топ-3 мировых столиц. А антикризисный штаб задал новый вектор в отношениях бизнеса и власти.

По сравнению с концом марта значительный прирост среднесуточных оборотов продемонстрировали несколько секторов. Так, оборот финансового сектора вырос на 40,3 процента, оптовой торговли — на 42,9 процента, деловых услуг — на 53,4 процента, общепита — на 78 процентов, а сферы телекоммуникаций и связи — на 78,7 процента.

Заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Николай Виноградов рассказывает о высокой скорости реакции правительства столицы на развитие ситуации.

«Внедрение мер поддержки началось в первую же неделю пандемии. Всего было принято около 20 федеральных мер поддержки и около 20 — региональных (включая субсидии), — отметил он. — Самые существенные на московском уровне — отсрочка уплаты региональных налогов, льготы по аренде городского имущества, субсидирование процентов по кредитам МСП».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений

Бизнес поддержал Москву

Бизнес вынес свои уроки из пандемии. Запрос на средства индивидуальной защиты, который поступал от города (ни в чём другом дефицита в Москве не было), заставил быстро перестроить производственные линии и цепочки поставок. Город смог быстро восполнить нехватку респираторов, масок, одноразовых костюмов собственными силами. Парфюмерные заводы приступили к производству антисептиков и дезинфекционных средств. Компании, которые в «мирной жизни» производили балетные пачки, школьную форму или мужские костюмы, расширили ассортимент за счет одноразовых халатов для медиков. В цехах, где производились очистные фильтры для нефтяного производства, буквально за несколько дней разработали, протестировали и запустили в производство фильтры для очистки стоков инфекционных больниц.

«Очень многие компании смогли перенастроить свои производства для того, чтобы общими силами бороться с пандемией, а также удовлетворить резко изменившийся спрос, — отмечает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Можно было сидеть и ждать, а можно было перестроиться под запросы и работать в тесной связке с городом. Сейчас мы видим отголоски этой истории: ряд компаний перенастраивают свое производство, понимая, что придется жить с этими вирусами еще какое-то время, поэтому ищут новые рынки».

Еще один тренд, который существовал и до пандемии, но именно благодаря ей стал явным — переход бизнеса в онлайн.

Как отмечает председатель бизнес-кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов, в Москве в середине мая e-commerce на 30% превысил докризисные показатели. По мнению Кургузова, на руку отрасли сыграло закрытие офлайн-магазинов, изменение потребительских настроений (люди поняли, что безопаснее и быстрее совершать покупки в интернете) и улучшение логистики. В РАЭК ожидают, что по итогам года столица выйдет на 30-процентный рост по сравнению с докризисными показателями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Упаковка готовых обедов в ресторане сети «ИЗИ паб»

Стимулировали интернет-миграцию и действия властей. В период ограничений в Москве впервые были предложены финансовые инструменты для тех предпринимателей, которые смогли наладить онлайн-торговлю. Им предлагались субсидии — до 700 тыс. рублей — на продвижение товаров и услуг на онлайн-площадках и возмещение части расходов на доставку.

Наблюдающаяся картина экономического подъёма в Москве создаёт необходимый настрой для инвесторов, которые не только не сворачивают начатые до пандемии проекты, но и запускают новые. А инвестиционные деньги — это всегда показатель уверенного развития экономики региона.