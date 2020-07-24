Экономика в Москве опережает докризисные показатели
Среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели с 23 по 29 марта, а уровень за аналогичный период прошлого года он превышает на 35%.
После снятия ограничительных мер рост доходов в бюджет столицы восстановился и в июне достиг 144,9 млрд рублей. Это на 2,5 процента больше, чем в июне 2019 года. Благодаря восстановлению деловой активности вырос объем налога на прибыль. В июне его поступления увеличились на 27 процентов к июню прошлого года — до 34,4 млрд рублей. На 40 процентов — до 2,7 млрд рублей — выросли поступления налога на имущество организаций и земельного налога. Рост неналоговых доходов составил 6 процентов, поднявшись до 19,2 млрд рублей.
Москва поддержала бизнес
Сегодня, когда к привычному режиму работы вернулись практически все промышленные предприятия столицы, заработали торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-центры, а экономические показатели взлетели вверх, уже можно обсуждать объемы и характер городских мер поддержки, а также эффективность экономических структур московского правительства.
Как пишут «Известия», ответственным за спасение экономики города в пандемический кризис стал вице-мэр Владимир Ефимов: решением Сергея Собянина он возглавил оперативный штаб по экономике, который в итоге сыграл ключевую роль в антикризисных действиях Москвы. Штаб был создан 10 марта, за три недели до введения ограничений в городе. Тогда Владимир Ефимов заявил: «Экономика Москвы в течение последних лет демонстрирует уверенный рост за счет своей диверсифицированной структуры. Тем не менее негативные внешние факторы, а также резкое падение цен на нефть требуют превентивных мер по поддержанию стабильности экономической ситуации в столичном регионе. В соответствии с распоряжением штаб в ежедневном режиме будет мониторить ситуацию на ключевых предприятиях города, оценивать необходимость введения дополнительных мер поддержки как отдельных компаний, так и отраслей в целом».
Результатом работы антикризисного штаба стало принятие четырех пакетов мер поддержки бизнеса (от 26 марта, 4, 15 апреля и 26 мая). Этими мерами могут воспользоваться свыше 20 тыс. компаний, что выгодно отличает Москву на фоне Парижа, Лондона и Нью-Йорка. По рейтингу «Эрнст энд Янг», московская экономическая антикризисная программа попала в топ-3 мировых столиц. А антикризисный штаб задал новый вектор в отношениях бизнеса и власти.
Заместитель председателя Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Николай Виноградов рассказывает о высокой скорости реакции правительства столицы на развитие ситуации.
«Внедрение мер поддержки началось в первую же неделю пандемии. Всего было принято около 20 федеральных мер поддержки и около 20 — региональных (включая субсидии), — отметил он. — Самые существенные на московском уровне — отсрочка уплаты региональных налогов, льготы по аренде городского имущества, субсидирование процентов по кредитам МСП».
Бизнес поддержал Москву
Бизнес вынес свои уроки из пандемии. Запрос на средства индивидуальной защиты, который поступал от города (ни в чём другом дефицита в Москве не было), заставил быстро перестроить производственные линии и цепочки поставок. Город смог быстро восполнить нехватку респираторов, масок, одноразовых костюмов собственными силами. Парфюмерные заводы приступили к производству антисептиков и дезинфекционных средств. Компании, которые в «мирной жизни» производили балетные пачки, школьную форму или мужские костюмы, расширили ассортимент за счет одноразовых халатов для медиков. В цехах, где производились очистные фильтры для нефтяного производства, буквально за несколько дней разработали, протестировали и запустили в производство фильтры для очистки стоков инфекционных больниц.
«Очень многие компании смогли перенастроить свои производства для того, чтобы общими силами бороться с пандемией, а также удовлетворить резко изменившийся спрос, — отмечает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — Можно было сидеть и ждать, а можно было перестроиться под запросы и работать в тесной связке с городом. Сейчас мы видим отголоски этой истории: ряд компаний перенастраивают свое производство, понимая, что придется жить с этими вирусами еще какое-то время, поэтому ищут новые рынки».
Еще один тренд, который существовал и до пандемии, но именно благодаря ей стал явным — переход бизнеса в онлайн.
Как отмечает председатель бизнес-кластера «Электронная коммерция» РАЭК Иван Кургузов, в Москве в середине мая e-commerce на 30% превысил докризисные показатели. По мнению Кургузова, на руку отрасли сыграло закрытие офлайн-магазинов, изменение потребительских настроений (люди поняли, что безопаснее и быстрее совершать покупки в интернете) и улучшение логистики. В РАЭК ожидают, что по итогам года столица выйдет на 30-процентный рост по сравнению с докризисными показателями.
Стимулировали интернет-миграцию и действия властей. В период ограничений в Москве впервые были предложены финансовые инструменты для тех предпринимателей, которые смогли наладить онлайн-торговлю. Им предлагались субсидии — до 700 тыс. рублей — на продвижение товаров и услуг на онлайн-площадках и возмещение части расходов на доставку.
Наблюдающаяся картина экономического подъёма в Москве создаёт необходимый настрой для инвесторов, которые не только не сворачивают начатые до пандемии проекты, но и запускают новые. А инвестиционные деньги — это всегда показатель уверенного развития экономики региона.