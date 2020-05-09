Поклонников творчества советского композитора Исаака Дунаевского ждёт приятная новость — Московская областная филармония проведёт онлайн-фестиваль в его память. Мероприятие пройдет с 25 по 31 июля на сайте, на официальных страницах в социальных сетях и на YouTube-канале Московской областной филармонии. В преддверии фестиваля корреспондент ИА REGNUM побеседовал с организатором мероприятия, сыном композитора, народным артистом РФ Максимом Дунаевским.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Дунаевский

— В чем особенность данного фестиваля?

«Этот фестиваль мы проводим впервые. Хотя фестиваль — громко сказано. На самом деле это череда концертов, онлайн-концертов, посвященных памяти Исаака Дунаевского, его творчеству, его памяти. В этом году исполнилось 120 лет со дня его рождения и 65 лет со дня смерти. Открытые концерты будут проводиться с 1 августа, мы решили сделать онлайн-запись наших коллективов, солистов. Для этого сделали специальные аранжировки, сделали в разных стилях и жанрах его произведения. Поэтому назвали это мероприятие фестивалем — потому что оно очень разнообразно по содержанию, но в отличие от фестиваля оно будет не многодневным»

— В чём значимость этого мероприятия?

«Важно все, что связано с настоящим искусством, с нашими гениальными классиками, к которым относится и Исаак Дунаевский. Это надо продолжать. И в этом роль всех артистов, в том числе и в нашей филармонии»

— Способен ли формат онлайн-фестиваля и вообще трансляция культурных мероприятий заменить живое исполнение?

«Нет, конечно нет. Ни в коей мере, даже частично не способен. Это вынужденная мера. Вообще исполнительство — это живое искусство. Оно не может быть передано посредством каких-то приспособлений. Только участие артистов, контакт с публикой — в этом роль и суть искусства. Но в данном случае мы все в онлайн-пространстве стараемся удовлетворить недостаток общения живого искусства с публикой при помощи интернетно-электронной аппаратуры»

— Какие творческие коллективы и артисты примут участие в фестивале?

«В нем примут участие солисты и коллективы Московской областной филармонии под художественным руководством Максима Дунаевского — известные джазовые музыканты, заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы, молодая оперная певица Алина Яровая, солистка оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева, дирижер ансамбля русской музыки и танца «Садко», балалаечник-виртуоз Денис Забавский, оркестр солистов «Русские узоры» и народный артист России Дмитрий Харатьян»

— Фестиваль будет сочетать в себе различные стили и жанры исполнения?

«Мы хотим представить все жанры, все стили. Искусство, которое по-своему трактует творчество Исаака Дунаевского. В этом, к сожалению, не сможет принять участие симфонический оркестр Московской областной филармонии, в репертуаре которого много произведений Исаака Дунаевского, но ограничения, которые наложены из-за эпидемиологической обстановки, не позволили собрать всех музыкантов в одном зале. Это, конечно, минус, но мы постарались восполнить его другими исполнителями»

— Планируете ли вы в будущем проводить аналогичные мероприятия в память об Исааке Дунаевском?

«Да, и планирую не онлайн. Думаю, что скоро мы будем все делать вживую и в следующем году будем повторять не только это, но и многое другое. Эта обстановка, которая нас вынудила в онлайн-формате делать многие интересные вещи нас многому научила, мы этот опыт перенесем на живые концерты».