Свердловская область внесла значимый вклад в Победу над нацистской Германией и её сателлитами. Трудовой подвиг уральцев был в своё время высоко оценён Родиной. Отдельные работники, а также целые предприятия получили правительственные награды. В 1973 году город-труженик Свердловск был награждён орденом Ленина, в том числе и за вклад жителей в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. А 2 июля уже 2020 года Екатеринбург и Нижний Тагил получили высокое почётное звание — «Город трудовой доблести».

Све.рф Трудовые знамена

Это звание было введено Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Его присваивают городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Основаниями для этого могут быть награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение сотрудников предприятий за трудовые заслуги государственными наградами, а также документально подтверждённые за 1941−1945 годы факты трудового героизма.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз отмечал, что фактически каждый город Свердловской области заслуживает такого звания. В федеральный оргкомитет «Наша Победа» были поданы заявки на три города: Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. С 25 июня по 1 июля в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле одновременно с общероссийским голосованием по поправкам к Конституции проходило голосование о присвоении этим городам звания «Город трудовой доблести». В поддержку этой инициативы высказались более 700 тысяч жителей муниципалитетов. Почти 236 тысяч тагильчан поставили свои подписи в поддержку, а это 63% жителей! И 2 июля на заседании оргкомитета «Победа» Владимир Путин объявил список тех городов, которые его получат. В целом по России их оказалось 20 при 28 заявках. Со Среднего Урала в него попали Екатеринбург и Нижний Тагил.

Све.рф Евгений Куйвашев на рабочей встрече с главами муниципалитетов Александром Высокинским и Владиславом Пинаевым. 3 июля 2020

В ходе заседания президент России Владимир Путин отметил, что учреждение почётного звания «Город трудовой доблести» относится, безусловно, к важным, знаковым событиям нынешнего Года памяти и славы. Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий, сказал президент Российской Федерации.

«И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте. Сумели переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца буквально с колёс в чистом поле запустить стратегически важные производства, за год с небольшим создать, по сути, новую промышленность, новую промышленную базу, которая работала на Победу», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что всего поступило 28 заявок. В их поддержку жители собрали многочисленные подписи, и этот фактор обязательно нужно учесть.

«За каждой такой подписью — глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, её подлинной истории», — добавил президент.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Затем слово взяла заместитель руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева. Она отметила, что у всех заявившихся городов имеются предприятия, которые в годы войны получили ордена и Красные знамёна Государственного комитета обороны. Также везде есть документально подтверждённые факты трудового подвига граждан. Причём речь идёт именно о подростках и женщинах, которые заменили на предприятиях мужчин, ушедших на фронт.

«Уже самым настоящим трудовым подвигом было перевыполнение ещё вчерашними школьниками производственных заданий на 150 и более процентов, и для них это было нормой жизни. Большинство из них также вступили в «движение тысячников», когда речь шла о перевыполнении задания уже в десятки раз», — сказала Малышева.

Также она назвала десятку лидеров, имеющих наибольшие заслуги и обладающих наибольшим количеством орденов. Екатеринбург находится в этом списке на втором месте после Нижнего Новгорода, и Нижний Тагил занимает седьмую позицию.

«Все эти города занимали свою нишу в оборонной промышленности, но по объёму производства, по масштабу производимой продукции равных им не было», — отметила эксперт. Она также добавила, что Свердловск (Екатеринбург) был центром уральской промышленности.

«Очень важным центром, который принял большинство эвакуированных предприятий. Здесь [произвели] 40 процентов зенитных установок, 30 процентов артиллерийских установок и 30 процентов моторов к танкам», — сказала Малышева.

«Нижний Тагил, конечно же, ассоциируется с танками Т 34 — 50 процентов было сделано именно там. Но, кроме этого, броня каждого третьего танка — это тоже Нижний Тагил», — подчеркнула спикер.

Све.рф Мероприятие, проводимое в поддержку заявки Нижнего Тагила на присвоение почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Вечером 2 июля 2020 года состоялось долгожданное событие. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания 20 городам России. В него вошли Нижний Тагил и Екатеринбург. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с этим событием и поблагодарил Путина и оргкомитет «Победа» за высокую оценку трудового подвига уральских городов в период Великой Отечественной войны.

«Горжусь тем, что именно наши города одними из первых в России удостоены звания «Город трудовой доблести». Это, прежде всего, заслуга самих уральцев. И тех, кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего народа-победителя», — подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что это звание, прежде всего, является заслугой самих уральцев. Как тех, кто без отдыха и сна трудился в заводских цехах в военные годы, так и тех, кто бережно хранит историческую правду и память о массовом героизме нашего народа-победителя.

Глава Среднего Урала также отметил, что для подготовки заявок и их подтверждения уральские учёные вместе с органами власти и местного самоуправления, а также музеями, предприятиями и архивами провели большую кропотливую работу по сбору исторических обоснований. Это и награды предприятий, и награды сотрудников, и документально подтверждённые случаи трудового героизма населения.

Теперь в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ежегодно 1 мая, 9 мая и в День города будут праздничные салюты. Также в каждом из них предстоит открыть стелу с гербом города и текстом указа о присвоении ему почётного звания. Место для неё подберут сами горожане. Кроме того, при их активном участии и с их одобрения будут проводиться все мероприятия по увековечению подвига тружеников тыла.

«Мы провели огромную работу по отбору архивных материалов, необходимых для присвоения званий нашим городам. Но сейчас предстоит еще большую работу провести по закреплению этого статуса: вместе с жителями принять решение о возведении стел, организовать волонтерскую работу по изучению и, может быть, поиску новых исторических фактов, провести просветительскую работу, уроки в школах», — сказал Евгений Куйвашев.

Све.рф Конференция, посвященная сохранению исторической памяти о великом подвиге народа в защите Отечества. Екатеринбург

В Екатеринбурге объявлен сбор предложений горожан об увековечении трудового подвига свердловчан. В течение месяца планируется подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятных монументов, композиций на въезде в город. «Затем мы обсудим их на градостроительном совете при губернаторе. Одно из уже существующих предложений — назвать одну из площадей города площадью Трудовой доблести», — сказал мэр Александр Высокинский.

Вполне логично, что власти региона помогут в воплощении всех этих планов в жизнь. Евгений Куйвашев создал рабочую группу по реализации указа Владимира Путина. В неё вошли члены правительства Свердловской области, главы администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также представители муниципальных дум и общественных организаций. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько.

«Сейчас создается рабочая группа, которая будет формировать предложения по нашей дальнейшей работе. Конечно, в нее мы будем вовлекать людей. Важно, что именно хотели бы видеть тагильчане: и ветераны, и молодежь. Ведь это звание, которое будет с городом неразрывно связано всегда. Работу начинаем мы, а продолжат многие другие поколения», — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Города трудовой доблести Урала

В годы войны жители Свердловской области ковали Победу на фронте и в тылу. Средний Урал взял на себя тяжёлую трудовую ношу. Здесь было размещено более 400 предприятий. Только в Свердловск эвакуировали более 100. Одно из них было размещено на месте бывшего соснового бора. Ныне это завод «Уралхиммаш». На фронт нескончаемым потоком шли эшелоны с изготовленными на Среднем Урале пушками, танками, гранатами, винтовками и артиллерийскими установками. Также в Свердловске действовало порядка 50 госпиталей. Горожане собрали для раненых 84 тонны крови, приютили коллекции Эрмитажа, также из Свердловска сводки Совинформбюро давал Юрий Левитан.

Голос Левитана в годы войны слушал весь мир из Свердловска

Как отмечает Евгений Куйвашев, Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей.

12,9 тыс. горожан были награждены за самоотверженную трудовую деятельность в военные годы. 26 промышленных предприятий удостоены правительственных наград. Только «Уралмаш» выпустил 13,7 тысячи бронекорпусов для различных боевых машин, 7,1 тысячи башен тяжелого танка «Клим Ворошилов», более 5 тысяч самоходных артиллерийских установок (в основном СУ-122, СУ-85), 731 танк Т-34. Кроме того, каждый месяц с конвейера сходили по 300 гаубиц. Верх-Исетский завод в короткий срок освоил выплавку легированных конструкционных и нержавеющих сталей для военной промышленности, а Машиностроительный завод имени М. И. Калинина изготовил несколько тысяч зенитных установок 85-го калибра и противотанковых пушек 45-го калибра. «Уралэлектроаппарат» поставил на фронт 1 тысячу 711 реактивных минометов «Катюша». А каждый четвертый советский танк выходил с двигателем, выпущенным на Уральском турбомоторном заводе.

Линия сборки самоходок на Уралмашзаводе

Велико участие Свердловска и в Фонде обороны. За годы войны горожане внесли туда более 55 миллионов рублей. Эти деньги пошли на строительство танков, самолётов, другой боевой техники.

Труженик тыла и ветеран войны Владимир Александрович Бочкарёв вспоминает, что все рабочие трудились по 12 часов, иногда даже больше. Сам он в 14−15 лет собирал гаубицы и орудия для самоходок, а в 1944 году захватил и войну. А одна из девушек хотела уйти с завода и стать снайпером. Но Клим Ворошилов сказал ей: «Тут настоящий фронт!»

Настоящее военно-промышленное чудо совершил и Нижний Тагил. Здесь приют нашли более 40 эвакуированных предприятий и учреждений и их сотрудники. На железной дороге развернулось движение тяжеловесников. Машинист электродепо станции Нижний Тагил А. В. Романцев провёз в 1941 году десятки тысяч тонн груза сверх нормы. Родина наградила его орденом Ленина.

На Высокогорском железном руднике за годы войны добыли более 13 тонн сырой железной руды. Производство концентрата и товарной железной руды составило около 8 млн тонн. Бурильщик Степан Ерёменко перевыполнил сменную норму в 31 раз, а Иван Завертайло — почти в 40 раз. Этого они добились, усовершенствовав технологию производства. Оба они получили Сталинскую премию. А первая женщина-бурильщица Раиса Никитина инициировала движение женщин-бурильщиц в СССР.

Сборка танков Т-34-76 в Нижнем Тагиле. 1943

На заводе имени Куйбышева в годы войны был освоен выпуск броневой стали, лент из нержавеющей стали и т. д. Комсомолка Фаина Шарунова стала первой в СССР женщиной-горновой. За доблестный труд она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Новотагильский металлургический завод уже 23 июля 1941 года выдал первую плавку броневой стали. А 10 сентября был прокатан первый броневой лист. На долю завода приходится 30% всего производства броневого листа, выпущенного в СССР. А на Высокогорском механическом заводе за годы войны произвели более 7 млн снарядов.

Северный химический завод выпускал для фронта более 50 номенклатур боеприпасов. В 1943 году по сравнению с 1942-м производство выросло на 692%. За годы войны завод дал 75 млн снарядов, мин, бомб — каждый десятый боеприпас, выпущенный в СССР.

Именно в Нижнем Тагиле на поток было поставлено производство легендарных «тридцатьчетверок» — одного из ключевых символов Великой Победы. Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна выпустил их более 25 тысяч штук. Это практически половина от общего объёма, выпущенного предприятиями Союза. Новые танки сходили с конвейера каждые 30 минут. Также завод выпускал авиабомбы, снаряды и т. д. 74 конструктора были награждены наградами. Директор завода Юрий Мансарёв и главный конструктор Александр Морозов были удостоены звания Героя Социалистического Труда, а Морозов также получил Сталинскую премию.

Цех сдачи боевых машин Уральского танкового завода №183 в Нижнем Тагиле. 1942

Широко в те годы было распространено движение «тысячников». Фрезеровщик Дмитрий Босый выполнил дневную норму на 1482%. Он установил всесоюзный рекорд и стал зачинателем движения, а позднее перевыполнил норму на 6200% — план 22 месяцев. Также тагильчане собрали в Фонд обороны более 58 млн рублей. На эти деньги было сформировано несколько танковых колонн.

Каменск-Уральский пока не получил почётного звания «Город трудовой доблести». Но он его тоже вполне достоин. Здесь до начала войны было семь предприятий. К ноябрю 1942 года их стало 17, а численность населения выросла с 51 тыс. человек до 125 тыс. В Каменске-Уральском в годы войны работали уникальные предприятия. Уральский алюминиевый завод до января 1943 года был единственным в стране производителем алюминия и силумина. Именно из каменского алюминия изготавливались самолеты всех типов. Из каменского силумина — двигатели танка Т-34 — легенды Великой Отечественной войны.

Магниевый завод был единственным в стране производителем порошков и пудр из алюминия, магния и их сплавов. Это металлическое горючее для пиротехнических средств, применявшихся в том числе и в реактивных снарядах «Катюш». А завод по обработке цветных металлов был единственным производителем фольги из алюминия в тончайших рулонах. Литейный же завод — единственный изготавливал колёса для самолётов, в том числе и для американских. Синарский трубный завод — единственный делал пружины для автоматов ППШ.

Уральский алюминиевый завод в годы войны. Каменск-Уральский

Более 20 850 горожан были награждены медалью «За доблестный труд». Ордена получил 1241 работник, из них 60 — орден Ленина. Горожане собрали 49 588 тонн металлолома, а на танковые колонны и эскадрильи было собрано 21 644 тыс. рублей. Также было сдано более тысячи литров крови. А 14 врачей и 40 медсестёр эвакогоспиталя № 3118 вернули в строй более 10 тысяч раненых бойцов.

Добавим, на фронт ушли 736 тысяч свердловчан. Они были даже юнгами. Школа юнг Северного флота была создана в 1942 году. О наборе в неё не было широко известно, ведь на флот набирать людей с улицы было нельзя, так как матрос должен был хорошо разбираться в технике. Набирали в неё в восьми регионах, в том числе и в Свердловской области.

Юнги воевали на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов. Из Свердловской области за три года туда направили 300 ребят. Один из них — Александр Зверев, внук Данилы Зверева — известного специалиста по горным минералам, именно он стал прототипом Данилы-мастера в бажовских сказах. Провожали будущих юнг в нынешнем парке Вайнера. Сейчас там напротив, на стене училища Чайковского, висит мемориальная доска. А в гимназии № 47 Екатеринбурга есть музей, посвящённый юнгам. Его история началась много лет назад с рассказа ученицы Наташи Татариновой об отце-юнге. Владимир Андреевич Татаринов принес в школу свои личные вещи, со временем тельняшки, письма, фотографии школьникам подарили другие соловецкие юнги. А один из юнг — Николай Васильевич Пермяков, постарался собрать все данные о юнгах-уральцах. Получился целый альбом с фотографиями и биографиями.

Радист Виктор Георгиевич Волкович — Герой Советского Союза — дошёл до самого Берлина. Весть о Победе застала его за три квартала от рейхстага. А Пётр Филиппович Ушаков был участником Курской битвы. В годы войны в составе пехотного сопровождения Уральского добровольческого танкового корпуса он дошёл до Берлина. Ещё один герой-уралец — Семён Григорьевич Благинин. На фронт он ушёл в 1942 году добровольцем. Имеет более 100 прыжков с парашютом, многие из которых совершались в тыл врага. Семён Григорьевич участвовал в разгроме танковых групп немцев в районе Будапешта, в освобождении Австрии и Чехословакии. За самоотверженность и героизм, проявленные в боевых действиях, награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, 9 мая 1945 года медалью «За боевые заслуги».