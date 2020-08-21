В коридорах московской власти сменилась очередная и, пожалуй, очень значительная эпоха: ушёл со своего поста занимавший 10 лет должность главы департамента образования и науки столицы Исаак Калина — которому, к слову, в ноябре 2020 года исполняется 70 лет. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов дал высокую оценку работе главы департамента, назвав его «большим профессионалом, при котором Москва достигла блестящих результатов по качеству образования».

Mos.ru Исаак Калина

А вот рядовые родители школьников и учителя школ не разделяют столь высоких оценок в адрес чиновника: в сети отмечают, что Калина реформировал столичную систему образования так, что в итоге страдать начали как педагоги, так и дети.

ИА REGNUM объясняет, почему Исаак Калина заслужил столь противоречивые оценки со стороны москвичей.

Слияние и поглощение

Пожалуй, ключевой в эпохе правления Исаака Калины на должности главы департамента образования и науки Москвы стала печально известная реформа образовательных учреждений. В рамках этой реформы школы и сады столицы были объединены в один большой образовательный комплекс — со всеми присущими неудобствами: так, школы с высокими показателями нередко жаловались, что после слияния баллы их образовательного учреждения в рейтинге сокращались в силу объединения в один комплекс со школами с низкими показателями — отсюда следовало и падение в списке. А вот школам с невысокими показателями в рейтинге такие слияния были лишь на руку.

Не совсем довольными остались и родители: нередко руководители образовательных комплексов принимали решение о разъединении по зданиям трёх звеньев — младшего, среднего и старшего. Получалось, что дети начинали учиться с первого по четвёртый класс в одном здании, среднюю школу — с пятого по девятый классы — начинали и заканчивали во втором здании, а уже в 10 и 11 классах учились в третьем здании. Многим консервативно настроенным родителям такие решения явно были не по вкусу.

Mos.ru Московская электронная школа

Педагоги — в заМЭШательстве

Сторонники и противники МЭШ по сей день стирают клавиатуру в пыль в спорах о пользе и вреде инновационной технологии, которая начала массово проникать в столичные школы несколько лет назад. Люди, поддерживающие внедрение МЭШ, в качестве аргументов приводят современность технологий, интерес детей к интерактивным урокам и широкий спектр возможностей электронных досок: здесь тебе и учебники в pdf-формате, и созданные самими учителями онлайн-уроки по учебникам, и широкий инструментарий для проведения почти всех предметов. Как признают педагоги, приятным бонусом за использование сценариев Московской электронной школы является ежемесячная городская доплата.

Доводы противников МЭШ звучат не менее убедительно: родители школьников жалуются на неидеальное качество картинки на экранах МЭШ и порчу зрения детей, а учителя — на отсутствие структуры в уроках МЭШ, неудобный поиск сценариев и порой достаточно спорные принципы модерации созданных или создающихся сценариев уроков. К слову, в период самоизоляции и дистанционного образования поступали жалобы на сбои как в системе МЭШ, так и в системе электронных дневников в целом: в первые дни «дистанционки» электронные ресурсы попросту не справлялись с нагрузкой.

ИА REGNUM Перемена

Бег на выживание в рейтинге школ

Созданный в Москве рейтинг школ призван давать родителям информацию об уровне того или иного учебного заведения, а самим школам — стимул к получению баллов за те или иные показатели, например, за число победителей и призёров олимпиад.

На деле, как признаются сами педагоги, рейтинг школы превращается в принудиловку и самоцель: все силы и ресурсы руководители образовательных учреждений призывают бросать именно на достижение баллов для школы, в результате чего на всё остальное попросту не остаётся ни сил, ни времени. Таким образом, педагог оказывается между молотом и наковальней: с одной стороны, руководители требуют «участия» учеников в олимпиадах, чтобы добиться с ними каких-либо результатов «ради рейтинга и за честь школы», а с другой — недовольные родители не понимают, почему педагог зациклен на определённых целях вроде олимпиад и почти не заинтересован в различных творческих и международных проектах.

Кнут есть, а пряник съели

Педагоги кулуарно признают: любые жалобы, которые можно напрямую отправить в департамент образования, стали, по сути, репрессивным инструментом в руках родителей школьников. Для многих учителей шутка про «обезьяну с гранатой» стала кошмарной реальностью просто потому, что родители могут не согласиться с тем или иным решением учителя или администрации школы и в качестве инструмента для оказания давления или доказательства своей правоты написать жалобу в департамент. Как правило, на такие жалобы сразу же реагируют сверху, а учителей, получивших в свой адрес «кляузу», ждёт как минимум неприятный разговор с директором, а как максимум — увольнение «по собственному желанию».

ИА REGNUM День знаний

«Безусловно, прозрачность и открытость можно только приветствовать. Но вот совершенно реальный случай, произошедший в моей практике: ученик, который регулярно не выполнял домашние задания, не приносил тетрадки и, в принципе, не занимался, вследствие чего получал отметки «2» и «3», решил оказать на меня давление через своих сердобольных родителей и попросил их пожаловаться на меня в департамент образования Москвы. Спустя некоторое время в кабинете директора я чего только не узнала о себе: и что я, сидя на своём рабочем столе во время урока, распиваю кофе, и что вообще вульгарно себя веду! Разумеется, на уроках я в жизни себе такого не позволяла — но в итоге имела неприятную беседу и последующую внезапную проверку моих уроков администрацией школы», — рассказала Татьяна Боженова (имя изменено).

При этом многие педагоги признают, что сам учитель, по сути, бесправен: пожаловаться в профсоюз в школе он не может, поскольку руководит профсоюзом, как правило, человек, приближённый к администрации, а звонить во все колокола, поставив на кон свою карьеру, он считает себе дороже — всё-таки нередко на работе создают невыносимые условия, чтобы человек впоследствии ушёл сам.

Всем известно, что «новая метла метёт по-новому»: вместо Исаака Калины должность руководителя департамента образования и науки Москвы занял его заместитель — Александр Молотков. И учителя, и родители надеются, что новый глава департамента учтёт ошибки и недочёты предыдущего и постарается исправить их в будущем.