Аналитики ожидают снижения ключевой ставки уже на этой неделе. Решение может быть принято 24 июля на заседании совета директоров ЦБ. Дать более точную оценку размеру снижения ставки эксперты не могут. Расходятся во мнениях. Но вероятным люфтом считают пределы базисных пунктов от 25 до 50. Причиной неопределенности экспертного мнения, как следует из статьи портала «Банки.ру», является сама собственно неопределенность хода развития событий, на которые влияют последствия пандемии, ожидания второй волны коронавируса и в этой связи движения глобальной и российской экономики на ощупь, а также зависимость от ожиданий выхода макроэкономического прогноза, который ЦБ представит уже 24 июля, и развитие инфляции. Если макропрогноз будет позитивным — означающим, что риски подавленного спроса и подавленной инфляции стали меньше, то отклонений ставки вниз может не потребоваться. То есть, таким образом, высказываются и мнения о том, что ставка может остаться прежней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Глобальные тренды, безусловно, важны, но посылы и задачи по развитию внутренней экономики, подкрепляющиеся госфинансированием, могут сыграть против снижения ставки. Оставить ставку в существующих границах на данный момент ЦБ может и по причине пока еще отсутствия корректировки национальных проектов: после подписания указа президентом РФ о национальных целях правительству только предстоит обновить показатели нацпроектов. Следовательно, у ЦБ, по сути, нет еще полного понимания о ближайших объемах расходов государства, которые будут проходить через банковский сектор, хотя о проблемах в экономике ведомству известно, причем порою даже больше, чем Минэкономразвития. А потому, думается, что поводов для повышения ставки точно нет, хотя ряд экспертов предупреждает, что ЦБ может нас всех и удивить. Меж тем не в пользу принятия решения ЦБ о снижении ставки говорит и рост тарифов ЖКХ.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Единственным на сегодня фактором, способным повлечь решение ЦБ о снижении ставки, может быть необходимость в частных инвестициях для развития внутренней экономики. В преддверии пятничного заседания Банка России «Росгосстрах банк» и НАФИ как будто поспешили выпустить в свет свое совместное «исследование», больше похожее на предостережение. Предостережение ЦБ от принятия решения о снижении ставки. Опубликовало исследование издание РИА Новости, благодаря чему оно широко облетело СМИ. Опрос, не вполне уместно названный для этого случая исследованием, говорит о том, что около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, а еще 2% — заберут средства частично. Понятно, что данное «исследование» возникло неслучайно. Снижение ключевой ставки хоть и необязательно, но, по сути, должно повлечь снижение ставок по депозитам: банки, так сказать, вынуждены идти на этот шаг.

Напомним, последний раз ЦБ снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня — 4,5% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой половины июля снизилась до 4,63%, тогда как еще в июне была 4,8%. Так называемое исследование говорит о том, что снижение ключевой ставки повлечет дальнейшее снижение доходности по депозитам, что станет толчком для трети от всех вкладчиков к изъятию средств из банков. Подчеркнем, опрос проводился в российских городах с населением от 100 тысяч человек среди россиян старше 21 года, у которых есть срочный вклад, накопительный счет или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Объем выборки — 1201 человек. Подобная выборка никак не может служить «инструкцией» к действиям, как и вряд ли может повлиять на решение ЦБ, хотя и может отражать реальное настроение вкладчиков. Данное исследование может быть лишь прикрытием нежелания крупных вкладчиков вкладывать свои сбережения в другие инструменты, точнее, в развитие экономики, поскольку инструментов, приносящих хороший стабильный, а главное, безрисковый доход, по большому счету на сегодня немного, в принципе, так сказать, в природе не бывает безрисковых инструментов. Только большие суммы вкладов до сих пор позволяли в России вкладчикам не работать и жить за счет процентов, тем же, у кого некрупные суммы, — особенного дохода вклады не приносят, проценты от них могут быть лишь приятным бонусом, не более. Изменить своей привычке и, так сказать, выйти из зоны комфорта крупным держателям депозитов оказалось делом сложным. Даже снижение ставок до сих пор не вызвало у них желания поработать с собственными деньгами, но жить такие люди предпочитают все же с оглядкой на устройство уклада, в том числе экономического, зарубежных стран, где как раз в отличие от России уже много лет действуют и низкие ставки по депозитам, и бизнес довольствуется невысокой маржой, при этом не сидя сложа руки.

Хранилище банка

Забрать свой вклад, конечно, можно, сделать это несложно. Но хранить-то эти деньги где? Под подушкой? Слишком рискованно! Только минусовые ставки могут вынудить вкладчиков сейчас уйти из банковских инструментов. Поэтому проведенный опрос принимать за прогноз не стоит. Так как резервов для снижения ключевой ставки, которая могла бы вызвать уход депозитов в минус, еще предостаточно. А вот шансы по участию в развитии экономики упускать не стоит. Особенно, когда государство финансово стимулирует к росту спроса те или иные виды услуг и производства. Держать деньги мертвым грузом не имеет смысла. Есть вполне конкретные перспективные ниши, где будет расти внутренний потребительский спрос, и он же будет стимулироваться государством. Да, и нужно понимать, что если экономику настигнет крах, то принцип домино никто не отменял — большие вклады не спасут.