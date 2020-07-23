Из-за быстро ухудшающейся макроэкономической ситуации в США, а также американской власти, которая даже не делает вида, что стремится сохранить свое глобальное — или даже внутриполитическое — лидерство, переоцененный доллар США оказывается на грани резкого обвала. Достижение же в ЕС согласия относительно создания совместного фонда экономического спасения с высокой долей вероятности ускорит выход европейской валюты на первый план, пишетСтивен Роучв статье, вышедшей 22 июля в Project Syndicate.

ИА REGNUM Доллар и евро

Смириться с этой непростой реальностью довольно сложно для убежденного евроскептика, который на протяжении долгого времени считал европейский экономический и валютный союз (ЭВС) чем-то обреченным на провал. Несмотря на твердую политическую приверженность объединению Европы в качестве противоядия от войн и кровопролития, преследовавших регион целое столетие, в основе ЭВС всегда не хватало ключевого компонента: налогового союза.

Но это больше не так: 21 июля страны ЕС заключили историческое соглашение о создании Европейского фонда восстановления на общую сумму €750 млрд. Эта финансовая организация, прозванная ЕС нового поколения, будет иметь далеко идущие последствия как для переоцененного доллара США, так и для недооцененного евро.

В отличие от США, которые, по-видимому, упускают возможности, представленные масштабным кризисом COVID-19, ЕС оказалась на высоте — и не впервые. В июле 2012 года, в условиях, казалось бы, фатального кризиса суверенного долга, тогдашний президент ЕЦБ Марио Драги пообещал сделать «все, что нужно», чтобы защитить оказавшийся в непростой ситуации евро. Хотя это обещание укрепило доверие к Европейскому центральному банку как к непоколебимому поборнику единой валюты, оно ничего не сделало для решения более важной задачи: необходимости обменивать национальный суверенитет на общеевропейский механизм фискальных трансфертов.

Марио Драги. ЕЦБ

Заключенное 21 июля соглашение решает именно эту проблему. И теперь в фундаменте ЭВС, наконец, заложены все три камня: общая валюта, единый Центральный банк и надежная приверженность единой фискальной политике. Конечно, соглашение далеко от совершенства. Примечательно, что для его заключения необходимо единодушное согласие 27 стран — членов ЕС, достижение которого всегда становится делом непростым в условиях сегодняшней напряженной и поляризованной политической среды.

Кроме того, при создании фонда можно было стать свидетелем напряженного перетягивания каната по вопросу источников финансирования фонда, чьи средства пойдут на единоразовые выплаты в размере €390 млрд пострадавшим от пандемии коронавируса и долгосрочные кредиты в объеме €360 млрд. Хотя дьявол может скрываться в деталях, суть ясна: план ЕС нового поколения получит значительную поддержку посредством крупномасштабного выпуска общеевропейских суверенных облигаций. Благодаря этому ЕС наконец выйдет на первый план как покровитель нового безрискового актива в мире, где до сих пор был только один такой актив: казначейские обязательства США.

Фискальный прорыв в Европе вбивает важный клин между переоцененным долларом США и недооцененным евро. Как показывают недавние торги на валютных рынках, многие уже начинают понимать это. Но впереди еще долгий путь. Несмотря на рост в июне и начале июля, широкий индекс евро остается на 14% ниже своего максимума октября 2009 года в реальном выражении, тогда как доллар, несмотря на ослабление в последние недели, остается на 29% выше своего минимума июля 2011 года. Прогноз автора о снижении индекса доллара на 35% основан на убеждении, что это только начало давно назревшей перестройки между двумя основными валютами мира.

Безусловно, давать какие бы то ни было прогнозы относительно дальнейшего поведения валюты всегда было сложно. Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен метко сравнил их с бросками монеты. Тем не менее иногда полезно предпринимать такие попытки.

Алан Гринспен

Автор отмечает, что условия для резкого падения стоимости доллара назрели, и свидетельствует тому два события. Быстрое ухудшение макроэкономического баланса и приход к власти администрации, которая отреклась даже от видимости своего глобального лидерства. Достигнутый 21 июля прорыв в ЕС и то, что он означает для европейской валюты, лишь укрепляет убежденность автора.

В плане макроэкономического дисбаланса резкое сокращение внутренних сбережений в США, которое легло в основу изначального анализа автора, теперь, похоже, идет полным ходом. Первоначальный рост личных накоплений, связанный с пандемией, сейчас, кажется, сходит на нет, а коэффициент личных накоплений упал с 32% в апреле до 23% в мае, дефицит бюджета вырос кардинально, достигнув отметки только в июне $863 млрд, почти сравнявшись с показателями всего 2019 года, когда он составлял $984 млрд.

Более того, в ближайшие дни Конгресс США готовится принять еще законопроект о выделении триллионов долларов на помощь пострадавшим от пандемии. Такое развитие событий окажет огромное давление на и без того тяжелую ситуацию в сфере внутренних накоплений: в первом квартале 2020 года, когда пандемия еще не оказала своего разрушительного влияния, чистая норма национальных сбережений составляла лишь 1,5% от государственного дохода, теперь же процесс движется к рекордному дефициту.

Сравнение с Европой особенно убедительно с этой точки зрения. В то время как Международный валютный фонд прогнозирует, что дефицит счета текущих операций США достигнет 2,6% ВВП в 2020 году, ожидается, что в ЕС будет профицит текущего счета в размере 2,7% ВВП — разница в 5,3 процентного пункта. В связи с тем, что США вступают в кризис, вызванный COVID-19, с гораздо более тонкой подушкой сбережений и продвигаются гораздо агрессивнее на фискальном фронте, различия в чистых сбережениях и текущих счетах будут продолжать меняться в пользу ЕС, оказывая значительное давление на доллар.

Коронавирус в США

То же самое верно с точки зрения глобального лидерства, особенно когда США активным образом отказываются от глобализации и стремятся к размежеванию и торговому протекционизму. Более того, особенно впечатляют последние усилия ЕС по решению проблемы изменения климата. Президент США Дональд Трамп, к сожалению, пошел в противоположном направлении, продолжая демонтировать большинство экологических норм, введенных администрацией президента Барака Обамы, не говоря уже о выходе из Парижского соглашения в начале 2017 года.

Так же поразительно, насколько разными путями пошли США и ЕС в сдерживании коронавируса. На прошлой неделе США побили рекорд: в день было выявлено 67 тыс., что на 208% больше, чем в середине июня. В 27 же странах — членах ЕС с конца мая наблюдается в целом стабильное число новых случаев выявления инфекции — немногим больше 5 тыс. Если учесть то, что население государств ЕС на 35% больше, то в пересчете на душу населения катастрофический провал мер американских властей по сдерживанию вируса становится еще более очевидным.

Более того, в США темпы проведения тестирования на коронавирус на самом деле замедляются, тогда как скорость распространения вируса растет взрывным образом, что заставляет усомниться в утверждении администрации США о том, что рост числа новых случаев заражения вызван более активным тестированием. На фоне глубокой приверженности ЕС мерам общественного здравоохранения и стремлению добиваться от граждан их соблюдения актуален вопрос, какая валюта будет более привлекательна.

Official U.S. Navy Page Тестирование на коронавирус в США

Американская исключительность долгое время была вишенкой на торте крепчайшего доллара. Те дни прошли. Будучи самой нелюбимой основной валютой в мире, евро вполне может попытаться заслужить и себе статус исключительности. В результате давление на доллар будет только усиливаться.