Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, зачем городские власти решили протянуть метро до аэропорта «Внуково», назвав два довода. И если первый — про удобство авиапассажиров и тех, кто их провожает, — звучит убедительно, то второй бередит старую проблему. Он напоминает о несправедливости, созданной руками же столичных властей.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

«Внуково» станет первым аэропортом Москвы со своей станцией московского метро. Сейчас продлеваем Калининско-Солнцевскую линию. Для максимального удобства пассажиров станцию полностью интегрируют в структуру аэропорта. Она будет наземной и разместится на территории паркингов. Какие плюсы у этого решения. Во-первых, повысится качество обслуживания пассажиров и провожающих — они смогут выбрать оптимальный маршрут передвижения по Москве. Во-вторых, и это очень важно — улучшится транспортное обслуживание жителей районов вдоль Боровского и Киевского шоссе», — написал Собянин в Twitter.

Киевского шоссе? Слова мэра звучат как шутка над жителями города Московский. Этот населённый пункт — один из крупнейших в Новой Москве. В нём компактно проживают почти 60 тыс. человек. В западной части административного округа он вообще вне конкуренции по численности населения. Но вот незадача — обе ветки метрополитена, которые власти последние годы тянут в тех местах (красная и жёлтая), огибают Московский на почтительном расстоянии. Настолько удалённом, что самая простая дорога к центру столицы лежит аж через станцию «Саларьево».

Mos.ru Аэропорт Внуково

В 2019 году Собянин открыл за «Саларьево» участок Сокольнической линии. Красная ветка, спускающаяся с северо-востока на юго-запад и по логике и инерции проектировщиков неминуемо шедшая в Московский, внизу схемы вдруг сделала резкий поворот на восток — в поля. Прошла мимо Хованского кладбища, чьих-то дач, лесов и полей в Коммунарку, где до недавнего времени проживали лишь 5 тыс. человек.

Объяснить неожиданный поворот можно только одним — активным строительством на недавних полях в Новой Москве. А вот старая застройка, где люди купили квартиры давно, получается, властям не нужна?

Калининско-Солнцевская линия обходит Московский за несколько километров вдоль Боровского шоссе. В случае если во «Внуково» её станция, как пишет Собянин, расположится на парковке аэропорта, ветка свернёт к Киевскому шоссе, но уже за чертой самой населённой точки этой части карт — за пределами шаговой и какой-то ещё доступности. Соседями станции со стороны Киевского шоссе станут разве что жители частного сектора, чьи-то замки у воздушной гавани. Например, из деревни Мешково — небольшого коттеджного посёлка. В самой деревне Внуково, если верить статистике, проживает менее 500 человек. А из обычных квартир города Московский придётся всё так же ехать по Киевскому шоссе на автобусе до «Саларьево».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Конечно, мэр не шутил, а вполне серьёзно пытался объяснить прокладку метро рациональной необходимостью. И поскольку нужд аэропорта показалось недостаточно, было рассказано ещё и про местных жителей, которых до новых девелоперских проектов там будет совсем немного.

Маршруты этих линий метро характеризуют стиль работы команды Собянина. Огромные ресурсы вкладываются в идеи, воздушные замки, ещё не существующую застройку, на нужды не живущих пока в этих местах жителях. Когда эти транспортные артерии наполнятся пассажирами? Настанет ли день, когда власти заметят и потребности людей?