Сейчас модно говорить, что люди российские получают слишком много финансовой поддержки от государства. Получая пособие за пособием, они приучаются к халяве, бездельничают и лишь требуют еще и еще. Поэтому поддержку надо придержать. Ее и придерживают.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

Яркий пример — пособия малоимущим семьям.

Известно, что для получения пособия нужно подтвердить доход, который должен быть не выше определенной планки (одного или полутора прожиточных минимумов, в зависимости от пособия). Нуждающихся в этом пособии сюрприз ждет сразу: учитывается доход семьи до вычета налогов. То есть налог, который человек отдает — кстати, в том числе на соцподдержку (!) — и который не тратит на себя, считается его доходом, который он на себя потратил. Никакие обоснования этой меры граждан не убеждают. Недавно на change.org появилась петиция, авторы которой требуют рассчитывать доход семьи после вычета налогов, так как семья этих денег не видит, а пособия из-за них получить не может. «На налоги не купишь детям еду и одежду», — пишут в комментариях; «Как на пособие — так считают до вычета НДФЛ. А как на декретные подавать, так для расчета берут после вычета».

Следующий примечательный пункт: расходы, которые вычитаются из доходов семьи.

Так, если в семью входят дети, родители и бабушка/дедушка, то бабушка/дедушка при расчете доходов не учитывается. Интересно получается: как содержать своих стариков — так это дети обязаны, а как учесть и родную бабушку как члена семьи (!), на которого тоже тратится часть семейного бюджета, так это нет. Не считается бабушка семьей.

Теперь про алименты. Показательный пример произошел в Петербурге. Семье, которая претендовала на получение пособия и где муж платит алименты на детей от первого брака, сказали подтвердить эти алименты выпиской со счета. Что и было сделано. Супруги принесли эту выписку, а также свидетельства о рождении детей от первого брака и свидетельство о разводе. В сопроводительных документах супруги подчеркнули ФИО бывшей жены, которое подтверждается документами о разводе, и ее же ФИО из банковской выписки. Сумма, которая регулярно переводится этой женщине, и есть сумма алиментов. Но в пособии семье отказали: Комитет по социальной политике Выборгского района объяснил решение тем, что… нет никаких доказательств, что Петрова Марьванна из свидетельства о разводе и свидетельств о рождении детей и Петрова Марьванна из банковской выписки — одна и та же женщина! А в МФЦ для подтверждения того, что она одна и та же, посоветовали принести справку из банка. Это не апофеоз бреда? Банк должен заниматься установлением родственных связей клиентов? Разглашать персональные данные? «Может, он ей долг возвращает», — уперлись в МФЦ, согласившись, что даже если это и правда бывшая жена, то не факт, что каждый месяц бывший муж переводит ей именно алименты. Долг более вероятен. Так обычно и бывает же. Более того, мужчину еще и пожурили за отсутствие алиментного соглашения. «Представьте, мы и брачный контракт не заключали!» — поражается петербуржец, которому в голову не приходило составлять такое соглашение при мирно прошедшем разводе. В этой семье говорят прямо: это уловка, чтобы не платить деньги, компенсировать путинские выплаты, вернуть в бюджет эти деньги за счет неназначения людям пособий.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Центр госуслуг

Недовольны способом подсчета их денег и индивидуальные предприниматели: они возмущены, что в расчет принимаются только доходы, а не расходы, в итоге предприниматель остается без детского пособия, так как оказывается излишне обеспеченным. Многие семьи подчеркивают, что до вычета НДФЛ не имеют права на пособие, а после вычета получили бы.

Выплаты по ипотеке. Как рассказал один сотрудник МФЦ, многие просят вычесть из доходов семьи выплату по ипотеке, потому что люди платят ипотеку и у них остается на поддержание штанов. «Но если вы платите ипотеку — это ваши проблемы», — сказал сотрудник, имея в виду позицию не свою, а тех, кто принимает решение о выплате пособий. А ведь обеспечение граждан жильем — один из приоритетов национальной политики, и поддержка семей — тоже один из приоритетов. Разве не разумно было бы их учитывать вместе и вычитать ипотечную выплату из семейного дохода, чтобы люди могли получить пособие? Они платят ипотеку не от богатой жизни. И рады были бы зарабатывать больше, если бы у них были для этого возможности.

Я уж молчу, что, судя по отзывам, очень часто для получения пособия людям не хватает малого, когда доход превышает необходимый минимум буквально на сто рублей. Неужели от этого семья перестает быть малообеспеченной? Да, есть норма. Но столько говорится про адресную поддержку, что вряд ли нет никакой возможности предусмотреть индивидуальное решение вопроса. Чтобы люди могли подтвердить, что у них высокая квартплата, что с ними живет бабушка с крохотной пенсией, что они платят за дорогие лекарства для деда. А не плевать в сторону людей, мол, чтобы считаться малоимущим, нужен доход 11 465,30 рубля — а если 11 565,30 рубля, так у гражданина всё в порядке, помощь ему не требуется. Главное, пусть больше рожает. У нас же демография в приоритете.

Duma.gov.ru Базовые ценности правительства РФ. Из отчета Михаила Мишустина в Госдуме

В сухом остатке мы имеем инициативы высшего руководства страны, которые обнадеживают. Действительно обнадеживают. И их исполнение, которое порождает в людях злость и бессилие. А надежду убивает. Потрясающий фон для выполнения амбициозных целей, стоящих перед нашей страной, не правда ли?