Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны, выступил с необычным признанием своего отношения к Турции. Оно достойно широкого цитирования.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган, Алиев

«В эти дни мы почувствовали очень сильную международную поддержку, которой не было ни в начале 1990-х, когда шла война, ни в другой период. Естественно, первая поддержка, первый шаг сделала братская Турция. Уважаемый президент Турции, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган, однозначно поддержал нашу страну, заявив, что он рядом с Азербайджаном. Я выражаю глубокую благодарность своему брату за эту поддержку, — говорил Алиев. — В эти дни мы постоянно находимся в контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку и соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Он сказал, что мы будем вместе до конца. Я тоже всегда выражал большое уважение своему другу, брату Реджепу Тайипу Эрдогану. Ни для кого не секрет, как сильно я люблю турецкий народ. Я неоднократно говорил, сегодня в мире нет таких стран, которые были бы настолько близки, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю и наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. В то же время однозначную поддержку Азербайджану выразили и другие высокопоставленные официальные лица Турции, включая министра обороны, министра иностранных дел, членов парламента и общественных деятелей».

(сс) simsek hb Реджеп Эрдоган и министр обороны Турции Хулуси Акар

В этой связи бросаются в глаза несоразмерность признаний в любви Турции масштабу вспыхнувшего «товузского кризиса», во всяком случае, так, как его подают на официальном уровне. Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что активно разыгрывать «турецкую карту» Алиева вынуждают какие-то определенные факторы или обстоятельства. Но какие? В Азербайджане всегда были заметны протурецкие настроения. Однако в последнее время они стали заметно расти, особенно авторитет Эрдогана, демонстрирующего «способность к решительным действиям», что оттеняет политический образ его азербайджанского коллеги. Но с этим Алиев может справиться. Другое дело, когда «товузский кризис», как считает известный российский эксперт Сергей Маркедонов, стал демонстрировать, что «армяно-азербайджанский конфликт — это не только нагорно-карабахский», а нынешний ход событий рисует иную картину, которая «становится сложной, потому что ситуация уже не в Карабахе, а за его рамками». В этой связи некоторые эксперты считают, что появление турецких военных на азербайджано-армянской границе торпедирует Карский договор 1921 года, который предоставляет право Москве ввести войска в Аджарию и Нахичевань, что помимо Азербайджана заводит в схему и Грузию.

Что касается Турции, что она получает еще один вооруженный конфликт в Закавказье, помимо Сирии, Ирака и Ливии, и потенциального с Грецией. Опасность в том, отмечает российский эксперт Надана Фридрихсон, что «эти зоны напряженности могут сдетонировать синхронно». При этом фактом является то, что европейский шлейф антитурецких настроений так или иначе затрагивает Азербайджан. Россия, как всегда, занимает позицию равноудаленности и готова выполнить посредническую миссию между конфликтующими сторонами. А вот США и ЕС, выступая за деэскалацию конфликта, фактически заняли сторону Армении. В таких условиях начинать войну невозможно. Баку вынужден маневрировать, переводить все стрелки на Минскую группу ОБСЕ, хотя раньше Алиев грозился отказаться от ее посреднической миссии. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев предлагает такие варианты: механизм выполнения резолюций Совбеза ООН должен быть пересмотрен, а заявления сопредседателей МГ ОБСЕ о том, что Баку и Ереван сами должны прийти к согласию, не соответствуют ее мандату.

Хикмет Гаджиев

В то же время Баку против изменения существующего переговорного формата и требует лишь «изменений методологии его работы». Остается только найти ответ на вопрос, какая из стран — сопредседателей Минской группы или все три вместе намерены продвигать дальше высказанные предложения. Что касается отношений между Алиевым и Эрдоганом, то президент Азербайджана, как нам представляется, будет продолжать лавировать в столь сложной и неоднозначной ситуации между Турцией и Россией, состоящей из множества параллельных прямых на фоне конфликта интересов между Азербайджаном и Турцией, которые тоже существуют. Причина и мотивация этого, конечно, спрятаны глубоко, они обусловлены многими внешними и внутренними проблемами, которые стоят перед Эрдоганом и среди которых трудности Алиева далеко не на первом месте, и никто не знает, кто кому чем больше обязан. Пока же видится, что азербайджанский президент явно нервничает, хотя сложно говорить о причинах его опасений.

Делая шаг в сторону обострения отношений с Арменией, он быстро на два шага отступает, когда понимает, что никто не предоставляет Баку бонусов. Так что танцы под музыку «братства» Азербайджана с Турцией будут продолжаться.