Японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции назвал нынешнего генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга,«несомненно, одним из сильных кандидатов» на пост следующего премьер-министра страны. Ранее наиболее вероятным преемником Абэ считался бывший министр иностранных дел, а ныне руководитель политсовета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. В качестве его конкурента назывался бывший министр обороны и сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, занимавший также пост генерального секретаря ЛДП Сигэру Исиба.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Назывались и другие политики из обоймы потенциальных претендентов на премьерское кресло, которые, правда, считались как бы «вторым эшелоном». К ним относились действующие генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, глава МИД Тосимицу Мотэги, руководитель оборонного ведомства Таро Коно, а также министр здравоохранения, труда и благосостояния страны Кацунобу Като.

Cube-soft.jp Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга

Высказывание Абэ привлекло внимание японских СМИ, которые обратились к Суга за комментариями. Последний не стал развивать тему своих шансов на премьерство, ограничившись словами: «Премьер-министр еще более года будет находиться на своем посту. В настоящее время особо важно приложить все усилия для решения одной за другой стоящих перед нынешней администрацией задач, в первую очередь по борьбе с коронавирусом».

Суга родился 6 декабря 1948 года в сельскохозяйственной префектуре Акита, окончил престижный в Японии университет Хосэй. В течение одиннадцати лет работал помощником депутата парламента, затем — в министерстве внешней торговли и промышленности, после чего — членом городского совета Иокогамы.

Депутатом парламента Японии является с 1996 года, избран по партийному списку ЛДП. В первом кабинете Абэ с сентября 2006 по август 2007 года занимал пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Суга пользуется большим доверием Абэ, что может явиться важным фактором выдвижения его на съезде партии кандидатом в председатели ЛДП, которые при большинстве либерал-демократов в нижней палате парламента автоматически становятся премьер-министрами. Для Абэ и его фракции Суга весьма удобен как продолжатель политики нынешнего премьера, в частности, усилий по изменению Конституции Японии, устранению из нее ограничений на наращивание вооруженных сил страны. Суга неизменно и весьма активно выступает с требованиями разрешения «территориальной проблемы» с Россией, «возвращения» принадлежащих РФ всех южно-курильских островов.