В июне 2020 года российская общественность, считавшая, что ее ждут на Аляске с докладами о дружбе и сотрудничестве народов России и США, вдруг столкнулась с жестокой реальностью. 200 индейцев-тлинкитов, коренных жителей Аляски, припомнили правителю Русской Америки Александру Баранову проигрыш в войне 1802−1805 годов и потребовали снести его памятник в Ситке. Или жестко — в океан, или гуманно — перенеся из центра города в музей.

Ново-Архангельск, столица Русской Америки. Рисунок XIX века

Естественно, развернулась дискуссия — проводил Баранов геноцид индейского населения или не проводил. Часть российской общественности по перестроечной привычке брать все грехи на себя, и вопреки исследованиям историков, оказалась готова признать даже геноцид. Хотя дискуссия производила впечатление перевода стрелок с геноцида индейцев на Диком Западе — мол, и русские этим занимались.

Но участники спора «по ту сторону» напрочь не хотели заглядывать в исторические источники, а руководствовались на правах «коренного населения» мифами и легендами. Хотя причиной войны русских и алеутов с тлинкитами в 1802—1805 годах была не борьба индейцев с жестокими завоевателями. «Жестокость» русских имела странные формы — они брали в жены местных девушек — алеуток, считали детей от смешанных браков законными, назначали их на должности в Российско-американской компании. И тлинкиты стали бы союзниками русских, к чему вел мирный договор, заключенный Барановым и их вождем Катлианом, и потомки уже русско-тлинкитских смешанных браков рассказывали бы, как это правильно. Но нелегкий труд «за зарплату» у русских не так привлекал тлинкитов, как захват огромных запасов пушнины и товаров Российско-Американской компании (РАК). Как свидетельствуют американские, английские и русские источники, подтолкнули тлинкитов к войне американские купцы, в частности некто Барбер, основавший на островах Шарлотты торговый поселок-крепость.

Что не поделила Русская Америка с Барбером? Ответ можно поискать в истории Русского флота, флота РАК и одного из его знаменитых транспортов «Америка».

Индеец-тлинкит в боевом снаряжении. Современная реконструкция Инрины Василенко

Андрей Лукошков, историк флота: «21 августа 1831 г. …транспорт «Америка» ушел в свой первый рейс под Андреевским флагом. То было кругосветное плавание — 27-е в истории российского флота. Транспорт направлялся в Русскую Америку, имея на борту 24 000 пудов груза стоимостью 467 505 рублей ассигнациями … спустя 14 месяцев плавания… командир привел 8 октября 1832 г. транспорт в Русскую Америку. Проведя в Ново-Архангельске 44 дня и исправив повреждения … транспорт отправился в Кронштадт, имея на борту груз добытых на Аляске мехов стоимостью 1 000 000 рублей серебром. Обратный путь… занял еще 10 месяцев. Лишь 13 сентября 1833 г. транспорт ошвартовался у Купеческой гавани Кронштадта, где его посетил император… командира транспорта наградили орденом Святой Анны 2-й степени.

Следующий поход «Америки» состоялся год спустя… под командованием… капитан-лейтенанта Эбергарда-Юхана фон Шанца. Отремонтированный после первого плавания транспорт нес в своих трюмах 25 000 пудов грузов для Петропавловска-Камчатского и Ново-Архангельска. Перед отправлением 4 августа 1834 года… транспорт посетил император… после высочайшего смотра «Америка» подняла якоря».

Это только один из многих рейсов российско-американской компании. Империя посылала жителям Аляски, нуждающимся во многом, в первую очередь продовольствии, самое необходимое.

Соответственно, Русская Америка не покупала товары у американских купцов. Покупала, но значительно меньше ожидаемого — то, что не поступало из Петербурга и Камчатки. «Америка» пришла с товарами на полмиллиона — американские купцы лишились этой суммы в виде упущенной прибыли.

«Америка» вывезла с Аляски шкурок выдры на миллион рублей — огромная по тем временам сумма. А мог бы шкурки отвезти в тот же Китай американский купец Барбер. 400 тысяч упущенной прибыли на товарах для Аляски и 1 миллион на товарах с Аляски. А ружья, «огненная вода» и подарки вождям, обещающим уничтожить русские поселения, стоили сущие центы. Исчезни русские по разным причинам — снабжать коренное население Аляски стали бы американские купцы. Они купили бы по дешевке и захваченные тлинкитами у истребленных русских товары РАК. Как писал английский публицист Томас Даннинг «…капитал… при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хоть под страхом виселицы».

Да, конечно, Российско-Американская компания не была «ангелом во плоти». Эксплуатировала алеутов, мало им платила, загоняла в долги, чем и обеспечивала стабильность в нестабильной ситуации. Опять же, русские брали в жены вышеупомянутых алеуток, когда зачастую в России у них по лавкам сидели венчанные жены, — нехорошо. О чем, кстати, всегда говорили православные священники, не боящиеся всесильного Баранова!

Но с геноцидом — это на Дикий Запад времен освоения американцами. Причина столкновений русских с индейцами-тлинкитами более примитивна — тлинкитам хотелось не работать, а грабить склады, и в этом их поощряли «огненной водой» и ружьями американские купцы. Часть российской общественности, готовая, по примеру Горбачева, признать за Россией всё, что было и не было, может расслабиться.