Обыски в банке: куда пропали почти три миллиарда? что искали бойцы СОБРа?
Уголовное дело о пропаже почти 3 млрд рублей, которые фигурировали как часть кредита, привело в банк «Объединённый капитал» правоохранительные органы — бойцов СОБРа, сотрудников УФСБ и следователей. ИА REGNUM попыталось разобраться, с чем связан обыск.
Что произошло в банке Санкт-Петербурга?
21 июля 2020 года банк «Объединённый капитал» в Санкт-Петербурге навестили представители правоохранительных органов. Поводом к визиту силовиков послужило возбуждённое несколько лет назад уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого пропало почти 3 млрд рублей из кредита на сумму 4,6 млрд рублей, выданного банком «Россия» в 2014—2015 годы обанкроченной через год после этого компании «Мостостроительный трест №6».
Банк, где в рамках дела проходили обыски, по мнению следствия, могли использовать для легализации похищенных средств. На сегодня по делу идёт розыск и изъятие вещественных доказательств.
АО Банк «Объединённый капитал» было учреждено в декабре 1993 года. На сегодня его основными акционерами являются председатель совета директоров Александр Евневич, под контролем которого находится 56,01% (в том числе напрямую и через ООО «Орими трейд» из Ленинградской области), его дочь Марина — 5,4%, сын Николай — 4,8%. Семья Евневич имеет доли также через ООО «Максидом». Ещё 20,3% доли принадлежит Сергею Касьяненко.
В 2014 году из состава владельцев банка окончательно вышел миллиардер Игорь Минаков (после продажи основного пакета в 2011 году сохранивший около 15%).
Минаков умер в декабре 2018 года в возрасте 58 лет. До этого бизнесмен попал в медиаповестку как жертва несостоявшегося заказного убийства и фигурант скандала, связанного с разорением крупного строительного треста, оставившего после себя «замороженные» проекты на несколько миллиардов рублей — АО «Мостостроительный трест №6». В тресте Минаков имел пакет акций и входил в состав совета директоров.
По итогам 2018 года в рейтинге миллиардеров Санкт-Петербурга Минаков занимал 53-е место с капиталом 19,6 млрд рублей.
Для справки: около 20 лет назад долю в 7% в банке «Объединённый капитал» имело правительство Ленинградской области, которое вошло в состав владельцев во время губернаторства Александра Белякова. Главой правления к моменту принятия решения о продаже областного пакета акций был Игорь Минаков. Позднее в ГУП «ТЭКСПб» он возглавил службу экономической безопасности.
Ещё один руководитель и член совета директоров проблемного треста — Валерий Жоров. Он же совместно с Минаковым ранее имел долю в 16% в банке, куда вчера нагрянули с обыском. Более того, одно время Жоров был председателем совета директоров, когда в него входила и нынешний председатель правления Вера Марихина.
Банк «Объединённый капитал» и «Мостостроительный трест №6» были среди учредителей фонда содействия борьбе с организованной преступностью, который просуществовал с августа 2005 года и был ликвидирован в августе 2016 года. Среди соучредителей отметилось и ООО «Санкт-Петербургская ритуальная компания» Валерия Ларькина — ещё одного миллиардера из Северной столицы. И Ларькин, и Жоров — соучредители одного из приходов в Санкт-Петербурге, созданного в январе 2019 года. Среди учредителей числится и Анна Персиянова, которую СМИ называют наследницей миллиардера Минакова, имевшего в активе ритуально-похоронный бизнес, в том числе с Ларькиным.
Дело «Мостотреста»: фигуранты
Валерий Жоров, к которому есть вопросы у следствия, совместно с Минаковым имел общий бизнес по производству безалкогольных напитков. Вместе с Фёдором Окаминовым они были учредителями ЗАО «Айленд вотер компани», просуществовавшей с 2009 по ноябрь 2016 года. ООО с идентичным названием с тем же составом владельцев проработало с 2011 по 2014 год. В обеих компаниях директором был Александр Окаминов, который руководит ООО «Айленд» (производство напитков). Владельцы последнего — Федор Окаминов и Юлия Валерьевна Жорова.
По имеющимся данным, непосредственно Валерий Жоров на сегодня работает как индивидуальный предприниматель и других активов не имеет, являясь также директором ООО «Гидротекст» Антона Ташлыкова. Фирма занимается венчурными инвестициями.
Между тем активы Юлии Валерьевны достаточно обширны. Она с 2017—2018 годов, то есть уже после банкротства треста, получила доли как минимум в пяти действующих компаниях Санкт-Петербурга. Среди совладельцев также фигурирует и Анна Персиянова. Фирмы работают в ресторанном бизнесе, в сфере аренды недвижимости.
Банкротство «Мостотреста»
АО «Мостостроительный трест №6» основан в 1945 году и акционирован в 1993 году. За годы работы он возвёл более 5 тыс. мостов и путепроводов в разных регионах России. Филиалы компании работали в Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Петрозаводске, Вологде, Великом Новгороде, были также представительства в Москве и Краснодарском крае.
Доля Валерия Жорова в тресте до ноября 2014 года составляла 33,8%, позднее он вышел из состава собственников. По последним открытым данным, на 2015 год долю в 40,8% имел Дмитрий Тюрин, а 25% принадлежало ООО «Мост».
К моменту банкротства трест был одним из крупнейших подрядчиков Санкт-Петербурга. Портфель заказов компании оценивался в 10 млрд рублей.
Конкурсное производство в отношении общества было открыто в марте 2016 года. С этого момента продолжается её банкротство. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Филатов.
В 2019 году суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, за исключением денежных средств, находящихся на счетах физлиц, в пределах 2 633 215 103 рублей 85 копеек, принадлежащее восьми бывшим топ-менеджерам треста, включая Валерия Жорова. Меры были приняты как обеспечительные до рассмотрения решения о привлечении фигурантов к субсидиарной ответственности.
20 августа 2020 года арбитраж Московской области рассмотрит заявление о привлечении к ответственности 17 бывших членов совета директоров треста и экс-директоров. В списке числятся как Валерий Жоров, так и умерший два года назад Игорь Минаков.
Банк «Россия», чей кредит лежит в основе уголовного дела, обязали ещё к 20 июля предоставить в суд документы — кредитные договоры за 2014 год, по займам, выданным тресту, а также внутренние нормативные документы банка по вопросам кредитной политики и многое другое. У следователя ОВД 2 отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Левандовского суд ещё в апреле 2020 года запросил пакет документов, который поможет принять решение по разделению долгов треста между экс-руководителями и владельцами.
Примечательно: уже после банкротства АО «Мостостроительный трест №6» учредил АО «Компания «Мостострой». Она была создана для строительства автодорог в сентябре 2017 года. Уставный капитал — более 1,862 млрд рублей, директор — Павел Ратаев.