Экспертное сообщество России состоит из двух подгрупп — открытых и закрытых. Закрытые группы работают на правительство и руководство страны, открытые функционируют как институт пропаганды. Причём пропаганды не только на общество, но и на власть. Институт публичных экспертов — это инструмент лоббизма и политического пиара. Его задача — влиять на формирование общественного мнения и добиваться поддержки большинства.

Kremlin.ru Фёдор Лукьянов

У публичного экспертного сообщества есть скрытая функция — выявлять приверженцев тех или иных установок, выводить их из тьмы на свет и консолидировать вокруг лидеров общественного мнения. В этом аспекте эксперты — это инструмент манипуляции общественным мнением. Коротко говоря, эксперты — это информационная доска, на которой правящая элита пишет свои установки и доктрины. Война идеологий ведётся через экспертные сообщества.

Публичные эксперты и не скрывают своей пропагандистской функции. Они открыто призывают присоединиться к их точке зрения. Их экспертность и авторитет складываются из их положения в обществе и обоснованности суждений.

Экспертность, например, Сергея Кургиняна и Никиты Михалкова не подвергается сомнению, а их пропаганда, несмотря на то, что они принадлежат к разных элитным группам, открыта и авторитетна. Они отличаются от чистых пропагандистов, выступающих в роли ведущих телепрограмм, которые не являются экспертами, хотя очень эрудированы и информированы.

В России проявился любопытный феномен: ядро официального экспертного сообщества представлено информационной обслугой уходящей элиты. То есть элиты уже уходят, а их пиар-сопровождающие пока остаются. Это как если представить, что в 1991 году ядро публичных экспертов состоит из профессуры и лекторов института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Или как в 1919 году в газете «Правда» и на каждом броневике прославляют «православие-самодержавие-народность».

Экспертное сообщество в России в «благословенные» 90-ые подбиралось на условиях пропаганды установок Вашингтонского консенсуса. Сложились его радикальное и умеренное крылья, но все они исходили из принятия и пропаганды условий поражения России в холодной войне. Профессиональные «пораженцы».

Это включало в себя категорическое признание отказа от любых попыток пересмотра итогов этого поражения, названного Владимиром Путиным самой величайшей трагедией ХХ века, и отстаивание необходимости продолжения курса России в коленно-локтевой позе в отношении Запада. Святость Запада и наша вторичность не обсуждалась и была неоднократно предметом выволочек ряда представителей начальства, молившегося на Запад.

Вестернизаторы

Претендовать на попавшие в зону влияния США наши бывшие территории было запрещено больше, чем выдавать военные секреты ЦРУ. В противном случае зарубежные активы элит попадали под угрозу ареста, а вся их судьба теряла фундамент.

Для этой функции показа Западу нашей подчинившейся позиции был создан целый пул экспертов, который занимался обоснованием нашей вторичности, признанием права республик на многовекторность и так далее, что означало капитуляцию в борьбе России за создание многополярного мира.

«Россия никаким образом не посягает и не претендует на политический суверенитет и независимость Белоруссии. Это, слава Богу, тот урок, который выучен, как мне кажется, что в XXI веке покорять страны, заставляя их жить по каким-то своим правилам… ничего хорошего из этого не получается». Когда так говорит МИД — это дипломатическое прикрытие политических манёвров и дезинформация противника.

Но когда это говорит эксперт официозного пула, это послание западным элитам позиции правящей группы или во всяком случае того её крыла, которое ищет поддержки Запада в борьбе за власть в России. Проповедь права союзников на многовекторность — это такой же нонсенс, как признание свободы секса в семье.

Что-то мир не слышал от США, ЕС или Китая проповеди готовности признать многовекторность своих вассалов, партнёров или соседей. Напротив — или жёсткие условия, или разрыв отношений, давление и переворот. Извращение, подобное клятве в верности принципу многовекторности соседей, — это признание права Украины отдать Крым под базы НАТО, а Белоруссии предпочитать интересы Британии интересам России.

Этим же правом на многовекторность объясняется молчание наших дипломатов в ответ на дерусификацию партнёров по ЕАЭС и СГ. «Уважение суверенитета» этими экспертными группами трактуется как обязанность России терпеть западный институт влияния на исторически своих отторгнутых территориях.

При этом ни слова о праве России требовать защиты своих интересов в странах, которым оказывается серьёзная экономическая, политическая и военная поддержка. «Ресурсная дипломатия» — это политика с позиции слабости, подразумевающая содержание многовекторных союзников, уходящих на Запад за российские деньги и всё более открыто презирающих Россию.

Valdaiclub.com Евгений Прейгерман (в центре)

Так, например, клуб «Валдай», один из инструментов нашей «мягкой силы» постоянно публикует статьи Евгения Прейгермана — белорусского русофоба, прямого агента западных спецслужб и главного пропагандиста идеи многовекторности Белоруссии под эгидой Запада. Прейгерман прямо предупреждает Россию — никаких наднациональных институтов в СГ РФ и РБ не будет. А «Валдай» ему в этом поддакивает.

Аналогичную позицию, кстати, занимает журнал «Россия в глобальной политике», главный редактор которого — известный Федор Лукьянов, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» («СВОП»), член президиума некоммерческой организации «Российский совет по международным делам» (РСМД), директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор НИУ ВШЭ.

Этот журнал в своем телеграм-канале постоянно публикует другого белорусского русофоба и необандеровца, известного по делу ИА REGNUM стукача и доносчика Алексея Дзерманта.

При этом Лукьянов сравнивает отзыв посла М. Бабича из Белоруссии с её освобождением от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Надо отметить, что учредителями этого журнала являются государственное агентство РИА Новости и Российский совет по международным делам (учредители МИД и Минобрнауки РФ).

В России активно действует пул экспертов из СВОП, РСМД, «Валдая», МГИМО, ГАУГН, фонда Горчакова, фонда «Креативная дипломатия», ИМЭМО РАН, института Европы РАН. Все они тоже выступают против создания наднациональных институтов где-либо в СНГ с участием России, являясь, по сути, площадкой для продвижения британо-американских интересов в отношении республик бывшего СССР.

«Злую шутку сыграла близость языка и траекторий развития, привычка считать соседнюю республику, а потом страну фольклорной разновидностью того же самого, что у нас», — пишет Фёдор Лукьянов в статье «Украинский вопрос для будущего России» в 2018 году. То, что это высмеивание позиции Владимира Путина с его тезисом о русских и украинцах как едином народе с общим языком, Лукьянова не только не смущает, а, похоже, только раззадоривает.

Вину за осложнение отношений между Россией и Украиной Лукьянов аккуратно возлагает на всех понемногу — на олигархов, на постсоветские инстинкты, на сиюминутные цели российской политики — нет только ни одного слова критики в адрес Запада, который для Лукьянова и иже с ним — священная корова.

Не говорит он и о том, что Майдан — это дело рук Запада, причём это насильственное искоренение права Украины на многовекторность. Ну, а чего говорить — он же в Америку хочет ездить и прекрасно в курсе, что тех экспертов, которые, например, в отличие от Лукьянова постоянно читают в США лекции, то есть признаны как ученые на международном уровне, но хоть раз допустившие критические высказывания в адрес США, тут же лишают американской визы, даже если она уже была дана для очередной серии лекций американским же студентам. Лукьянов не хочет лишаться возможности ездить в США.

Kremlin.ru Фёдор Лукьянов

В апреле 2020 года группа экспертов под эгидой МИД РФ, при поддержке Комитета по международным делам Госдумы, Международного общественного фонда «Российский фонд мира», СВОП и журнала «Россия в глобальной политике» опубликовала совместный доклад по внешней политике России.

Четыре автора из НИУ ВШЭ — С. Караганов, Д. Суслов, И. Макаров, Л. Попович — в апреле 2020 года (!), то есть на пике эпидемии коронавируса, на полном серьёзе видят мир и проблемы эпидемий не как биологическую войну сверхдержав и повод добыть через «сотрудничество» информацию о достижениях противников, а как горбачёвское общечеловеческое гуманитарное братство по планете, попавшее случайно в трудную ситуацию и горящее желанием поскорее помочь друг другу оттуда выбраться. Сильнее по наивности будет только вера трехлетних детей в Деда Мороза и в творог, добываемый из вареников.

И вот эта группа экспертов с мышлением уездной гимназистки готовит для власти доклад на тему внешней политики. «У доклада непростая судьба», — говорится в преамбуле. «Его вариант, предназначенный для органов государственной власти, был распространен в феврале 2020 г. … Облегченные тезисы докладов или даже их предварительные открытые варианты иногда обсуждаются с группами зарубежных экспертов, в первую очередь из КНР и США».

Судя по оглавлению доклада, с экспертами «в первую очередь» из США обсуждались проблемы защиты российского суверенитета, свободы и культурного многообразия. Это примерно как обсуждать с волками проблему безопасности овец, а с наркомафией — проблемы ЗОЖ. Милюков однажды по аналогичному поводу задал хороший вопрос: «Что это, глупость или измена?»

Причём старые экспертные сообщества — это очень тонкие конъюнктурщики. Если будут создавать новую КПСС, то эти либералы ельцинского разлива еще будут сидеть в президиуме и опрашивать кандидатов на верность идеям марксизма-ленинизма.

Hse.ru Сергей Караганов

Несмотря на неприятие нынешнего курса на суверенитет и реванш навязанного России в 90-е годы поражения, они ищут новые тезисы и причудливо вплетают их в старую канву. Жесткие действия России с целью остановить экспансию Запада, по их мнению, болезненный шаг, который должен учитывать мировую конъюнктуру.

«Идеи (России) должны отвечать реалиям и потребностям мира, который окружает и будет окружать Россию», — не моргнув глазом говорят нам эксперты ВШЭ. Что они понимают под потребностями мира вокруг России, которым должна отвечать их согласованная с США идея, которую они стремятся сосватать российской власти? «Рус, сдавайся?»

При этом авторы утверждают, что в мире обострится идеологическое соперничество и продолжится «моральная и интеллектуальная деградация элит во многих странах под влиянием информационных и политических процессов». Как это сочетать с обсуждением российского суверенитета с идеологизированными и деградирующими американскими элитами? Почему их как экспертов не смущает такая абсурдность?

Элиты, которых обслуживали в России 30 лет эти эксперты, сейчас могут потерять позиции и уйти на вторые роли, если патриотическая часть элиты все-таки начнет воплощать путинские поправки к Конституции в жизнь. Они понимают, что если проиграют, то в ближайшем будущем покинут политическое пространство, поэтому ожесточённо сопротивляются.

Они понимают, что если в США победит уже постоянно находящийся в коматозе Байден, то в России их век продлится. В случае победы Трампа их финансирование будет свёрнуто, а медийные ресурсы отняты, как это уже сделал Трамп в отношении «Голоса Америки».

Проблема российского суверенитета — это проблема российского экспертного сообщества. В ней как в зеркале отражены достижения и провалы на этом направлении. Расколотые эксперты расколотых элит не хотят покидать медийное пространство, как и компрадорская элита, запрещающая нам даже думать о восстановлении страны.

Суверенной России требуются совершенно другие эксперты. Только сможет ли Россия стать истинно суверенной — еще большой вопрос. До победы — еще очень далеко.