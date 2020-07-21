Переговоры о будущем сербского края Косово и Метохия между Белградом и Приштиной были возобновлены в Брюсселе 16 июля после длительной политической «операции» Запада по устранению непослушных и ненадежных албанских лидеров. На их место был поставлен человек, который будет блюсти западные интересы и беспрекословно подчиняться. Победитель «парламентских выборов» Альбин Курти отправлен в отставку, а лидер сепаратистского Косово Хашим Тачи отправлен давать показания перед трибуналом по преступлениям «Освободительной армии Косово» в Гааге. Это лишь доказывает, что не надо питать иллюзий по поводу западного понимания демократии и справедливости: результат выборов не принимается, если он не соответствует интересам Запада, а справедливость восторжествует тогда, когда это выгодно западным странам, и в той форме, которая им подходит. Эти закономерности четко прослеживаются в поведении Запада по отношении к Балканам (и не только) за последние несколько десятилетий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Что является целью нового раунда переговоров в Брюсселе? Несмотря на многочисленные заголовки, которыми пестрят СМИ, и попытки увести внимание от сути вопроса, цель этого «раунда» полностью совпадает с целями всех предыдущих — заставить Сербию каким-то образом согласиться на отчуждение части своей территории и таким образом оправдать агрессию НАТО против СР Югославии 1999 года. И тут возникает главный вопрос — что Запад может предложить Сербии в качестве замены, что сможет стать ей компенсацией за отказ от 15% государственной территории, которая для сербов и Сербии чрезвычайно важна, особенно в культурном смысле. «Что получит Сербия?» — это тот вопрос, который задает президент Сербии Александр Вучич, пока Запад пытается договориться между собой о том, что он мог бы предложить Белграду, чтобы закрыть косовский вопрос. Не надо быть наивным и думать, что кто-то заботится о пожеланиях косовских албанцев. Их и раньше особо не спрашивали. По всей видимости, Запад не готов предложить Сербии какое-то молниеносное вступление в Евросоюз прежде всего потому, что ЕС и без новых членов сталкивается с множеством внутренних проблем, но также и потому, что действующие члены объединения не в состоянии достичь консенсуса даже по более простым вопросам. В игре только пресловутое «разграничение» сербов и албанцев, которое на самом деле является всего лишь другим названием для признания независимости Косово со стороны Сербии. Против этого решения в данный момент выступает только Германия.

Конечно, любой «положительный» результат подобного торга имел бы катастрофические последствия для сербских интересов: эта сделка открыла бы путь к формированию «Великой Албании», которая в данном случае относительно легко смогла бы получить международное признание. После «решения» косовского, Запад тут же открыл бы другие вопросы на Балканах, которые не дают ему покоя. Прежде всего направил бы усилия на упразднение Республики Сербской, которая мешает Западу с момента своего формирования. Это без сомнения вызвало бы новые конфликты в регионе.

President-ksgov.net Видеообращение Хашима Тачи по итогам его 30-часового допроса Специальным трибуналом по Косово. 18 июля 2020 года

Что преграждает путь к сделке по Косово и Метохии? Кажется, что внутри Сербии нет серьезного сопротивления, особенно после выборов, на которых правящая Сербская прогрессивная партия продемонстрировала убедительную победу. Тем не менее недавние протесты, особенно в Белграде, показали, что это не так, и что капитуляция на косовском направлении вызвала бы очень бурную и непредсказуемую реакцию населения. Важно отметить, что в протестах в Белграде после долгого перерыва главную роль играли хотя и недостаточно политически артикулированные, но все же силы, выступающие в защиту Косово и Метохии в составе Сербии. «Гражданские» организации и их сторонники, которых контролируют западные посольства, были вытеснены на обочину происходящего. Сила, которую полиция использовала против демонстрантов, только на первый взгляд решила ситуацию в пользу властей. Поперёк пути к этой сделке стоит и Россия, которая понимает, что признание Белградом независимого Косово тут же породило бы еще одного члена НАТО, а сама Сербия тоже пошла бы по пути вступления в эту военную организацию. Поэтому российские официальные лица постоянно призывают к соблюдению Резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Если этот международный документ останется в силе, результат переговоров о статусе южного сербского края не будет устраивать Запад. Но документ невозможно изменить без согласия России, которая имеет право вето в СБ ООН. Руководство Сербии уже годами не упоминает эту резолюцию, хотя она защищает сербские интересы. Это такой своеобразный парадокс, который много говорит о природе переговоров, ведущихся при посредничестве Запада.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Западное посредничество — это одна из главных проблем переговоров вокруг Косово и Метохии, так как западные страны с точки зрения здравого смысла не могут быть беспристрастным посредником — они с момента возникновения сербско-албанского конфликта приняли сторону косовских албанцев. Для тех, кто мыслит трезво, это более чем понятно. Запад оказывал на Сербию экономическое и политическое давление, рисовал ее в своих СМИ как олицетворение дьявола, совершил против нее военную агрессию (сопровождаемую многочисленными военными преступлениями), а потом стал «посредником» в процессе мирного урегулирования. Если мы все это знаем, тогда нас не удивляет то, что любое вмешательство Запада в балканские дела не решает конфликты, а лишь открывает новые. Вмешательство Запада — это и есть главная причина балканских конфликтов. Действующего решения косовского вопроса (и других схожих проблем на Балканах) не будет, пока обсуждение этой проблемы не вернется в ООН, и пока на этих переговорах сами балканские народы не получат истинное право голоса. До тех пор любое «историческое решение» проблем только проложит путь к новым столкновениям. Миротворческая роль НАТО всегда приводила только к новым войнам и страданиям.