Новый выставочный проект «Предчувствуя XX век» представляет произведения графики выдающихся художников из запасников Третьяковской галереи. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Предчувствуя XX век». Афиша

Выставка даёт возможность увидеть и сравнить произведения Васнецова, Репина, Серова, Ге, Врубеля и Борисова-Мусатова. Около двухсот произведений размещены определенным образом. Выставка начинается с графики Виктора Васнецова. Его эскизы к храмовым росписям современниками были восприняты как вызывающий эксперимент. В своих работах художник соединяет языки модерна и Средневековья. Сами рисунки выполнены с потрясающей проработкой мелких деталей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Предчувствуя XX век»

Работы Ильи Репина в графическом исполнении позволяют увидеть, как мастер моделирует форму, буквально прорабатывает ее рукой, не используя инструментов. Репинский стиль современники называли «живописным». Репин работал быстро, в рисунках можно увидеть этот процесс как будто в реальном времени.

Для Валентина Серова поиски новых приемов проходили на грани живописи и графики. Он обогащает оба направления, но преобладают плоскостные работы, где линия стремится к идеальной.

Михаил Врубель, написав картину «Демон поверженный», практически не обращался к масляным краскам, он экспериментировал с графикой. В начале 1900-х в его работах уже читается «экспрессионизм».

Николай Ге один из основателей передвижничества выбрал свой творческий путь. Он вступил в открытый конфликт с цензурой и критикой, и даже публика воспринимала его новый подход с пластичностью изображаемых форм как эпатаж. В своих творческих поисках он прошел путь, приравненный к усилиям целого поколения.

Художник Виктор Борисов-Мусатов, работая в одно время с вышеперечисленными художниками, открыл новую веху в творчестве. Его работы не имеют времени, на них одновременно ощущается и прошлое, и будущее. Художник экспериментировал с новыми техниками работы пастелью и передачей эффектов освещенности, световоздушной среды и состояния природы.

Все работы художников открывают путь в искусство XX века. Именно графика стала лабораторией поиска новых творческих решений.

Выставка проходит с 21 июля по 15 ноября в Государственной Третьяковской галерее в главном корпусе по адресу Лаврушенский переулок, дом 10.