Конфликт между Арменией и Азербайджаном — это типичный этнонациональный конфликт со своей схемой и этапами динамики. Однако это конфликт не внутри одного государства, где столкновения перетекают в гражданскую войну, а конфликт между двумя государствами.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

В итоге получается смесь конфликта этнонационального и политического, где имеются в наличии обе группы признаков, что усложняет работу посредника и очень упрощает работу провокатора.

Российские эксперты уже отметили, что за этим конфликтом стоят США (на стороне Армении) и Турция (на стороне Азербайджана). Им обоим мешает Россия и выгоден конфликт в острой фазе на её границах, так как это серьёзно связывает её внешнеполитический потенциал.

Здесь Армения и Азербайджан — лишь инструменты, а истинный конфликт разворачивается именно между этими тремя государствами. Не случайно адекватной реакцией Владимира Путина было не усиление работы дипломатов и переговорщиков, а проведение внезапных учений в Западном и Южном военных округах.

Карта конфликта — это рабочий инструмент политолога, работающего в конфликте, изучающего его структуру и перспективы динамики. Детализация картины позволяет понять, кто и какую роль играет в разворачивающемся сценарии и какие перспективы нас ожидают в будущем. Образно говоря, нам нужно понять своё место в этом процессе, определить ключевые стратегии и оценить свою позицию.

Армения и Азербайджан, как и все постсоветские республики, принадлежат к нестабильным политическим системам. Такая нестабильность закладывалась в их государственность на стадии распада СССР, когда США, работая на перспективу, создавали в каждой бывшей советской республике мощную пятую колонну. К этой деятельности подключились все соседние государства, независимо от степени влияния в них агентуры Запада.

Закладки в государственность, стимулирующие нестабильность их систем — это организованные лоббистские группы под внешним управлением, существование которых обусловлено согласием слабых местных правительств, что не позволяет добиться консолидации элиты и общества вокруг суверенного лидера, ибо суверенитет отсутствует. Подобными закладками являются принципы демократии и политического плюрализма, по факту означающие создание системы, где все игроки слабы и решающее значение имеет позиция внешнего центра силы.

ogannes Брошенная военная техника, Нагорный Карабах. 1990-е

Детонаторы конфликта Армении и Азербайджана:

1. Нарушение территории. Специфика бывшего СССР — ассимиляция населения в течение всего 20 века. В итоге административные границы, ставшие в одночасье государственными, не совпадают с границами локального проживания конкретных этносов. Нагорный Карабах — это армянский анклав на территории Азербайджана, топографически имеющий важное военное значение.

2. Ценностное несоответствие. Это главная область деструктивных закладок Запада в государственность двух и без того различных республик. Сюда относится провоцирование усиления религиозного фанатизма с обеих сторон (на почве ислама и христианства), стимулирование разных политических взглядов в обществе обеих республик, несовпадающие культурные традиции.

Важным фактором является застарелая вражда и бытовой национализм, артикулированный в позиции радикальных общественных групп, особо поддерживаемых из-за рубежа как критерий «демократичности» на условиях финансовой помощи и сохранности капиталов местных коррупционных элит.

3. Чувство собственной важности и стремление к доминированию лидеров правящих групп. Все элиты в СНГ слабы, что определяется закладками институтов Запада в фундамент их государственности. Для сохранения легитимности они всегда вынуждены демонстрировать признаки силы, что выражается в критической зависимости от радикальных групп, формирующих уличный протест, и отсутствии способности и возможности для реальной работы в конфликте в сторону достижения компромисса.

В конфликте Армении и Азербайджана, как во всяком процессе, есть заказчики, хозяева, провокаторы, активная и пассивная жертвы, союзники, сочувствующие и наблюдатели. Заказчиками конфликта — (главными хищниками) являются США и Турция. Их роль в эскалации конфликта определяющая. Хозяевами процесса конфликта являются местные правящие и оппозиционные элиты Армении и Азербайджана.

Монумент «Мы — наши горы» в Нагорном Карабахе

Провокаторами и подстрекателями конфликта являются местные компрадорские элитные группы во власти, часто выходящие из-под контроля президентов республик под давлением влияния заказчиков, а так же радикальные группы — оформленные в живущие на гранты НКО и политические партии, немногочисленные, но крикливые и привилегированные.

Их кураторами являются спецслужбы заинтересованных в конфликте государств. Важную роль в провоцировании конфликта играют контролируемые институтом влияния Запада местные СМИ.

Жертвами конфликта являются население Армении и Азербайджана, а так же Россия, чей статус в этом конфликте — двойственный: жертва и посредник одновременно. Такая позиция является слабой и уязвимой, в ней наибольшая концентрация рисков, слабостей и угроз и наименьшее количество сильных сторон и выгод. Это следствие распада СССР и оккупации бывших республик западным институтом.

В конфликте Азербайджана и Армении вообще много участников со смешанным статусом, что является особенностью данного конфликта. Так, США являются чистым заказчиком, причём как для Азербайджана, так и для Армении, а Турция одновременно и заказчиком, и союзником Азербайджана.

Проявленная позиция Турции — это признак относительной слабости ресурса влияния. Для России это область потенциальных возможностей, которые можно трансформировать в силу. Срыв этой возможности относится к области рисков, угроз и слабости.

Иран пребывает в положении сочувствующего для Азербайджана с потенциалом перехода в союзники и дальнейшего смещения в сторону стороны конфликта. Россия так же пребывает с роли сочувствующего, но её сочувствие распределено строго между сторонами конфликта, ибо любое присоединение к одной из сторон немедленно толкает другую сторону в лагерь заказчика с превращением России из сочувствующего в жертву.

Именно такая равноудалённость позволяет России сохранять статус медиатора, работая в конфликте по мере изменения фаз. Функция медиатора — это не помощь одной из сторон переговоров, а удовлетворение обеих сторон. В случае посредничества в острой фазе конфликта с нулевой суммой это практически нерешаемая задача.

DAVID HOLT Памятник погибшему солдату

Наблюдателями конфликта являются ЕС, Китай, Кипр, Грузия, Ливия, Сирия. Грузия имеет смешанный статус между наблюдателем и жертвой (в случае удара Армении по плотине в верховьях Куры катастрофа наступит не только для Азербайджана, но и для Грузии).

Конфликт по поводу территории между Арменией и Азербайджаном является конфликтом с нулевой сумой. Здесь компромисс невозможен, а победа одной стороны есть поражение другой. Россия здесь в пассивной позиции удерживающего рвущихся в драку участников. Для России нет лучшего сценария, чем заморозка конфликта. Но учитывая множество детонаторов, доступных провокаторам и заказчикам, это позиция слабости.

Учитывая накопление конфликтного потенциала в виде большого прошлого багажа военных действий, ультиматумов, официальных требований и амбициозных заявлений, нынешнюю фазу можно охарактеризовать как противостояние сторон. Фаза накопления напряжённости пройдена, в фазе противостояния любой ключевой инцидент влечёт эскалацию конфликта.

Переход из фазы противостояния к фазе силовых действий сразу обнуляет посреднический арсенал России, так как в фазе войны переговоры не ведутся до полного выгорания потенциала активного противодействия и наступления стагнации, депрессии и усталости участников. Так как активная роль инициаторов военной фазы конфликта — это более лёгкая стратегия по сравнению с миротворческой ролью посредников, то предела спирали эскалации не видно.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном имеет потенциал к расширению сферы и территории столкновения сторон. В воронку конфликта будет вовлечён весь регион, а самый большой урон будет нанесён России. Он будет измеряться не в жертвах среди военных и мирного населения, а в потере рубежей стратегической безопасности страны, что повлечёт намного больше ущерба и жертв от будущих столкновений, которые будут проиграны именно в силу утраты этих рубежей.

Нагорный Карабах

Для России есть три сценария: хороший, средний и плохой. Хороший — это мир между Азербайджаном и Арменией с решением вопроса Нагорного Карабаха. Благодаря активной позиции заказчиков конфликта и пассивной позиции жертв, союзников и сочувствующих, этот сценарий сейчас недостижим. Средний — это заморозка конфликта. Плохой — это переход противостояния сторон в горячую войну.

Реализация среднего сценария возможна лишь в случае перехода из пассивной позиции России в активную, чем и являются внезапные учения на границах заказчиков и участников конфликта. Однако требуется развитие атаки, и кроме военных механизмов необходимо включать политические в виде дипломатического и медийного давления на заказчиков. Стратегия смешанная — сочетание силовой и манипулятивной составляющих с изменением пропорций в зависимости от ситуации.

Хорошим сценарием будет открытие фронта на периферии зоны конфликта, где создание проблем заказчикам и провокаторам можно обменять на сворачивание их усилий по раскачке ситуации в Закавказье.

В любом случае путь к победе — это переход от пассивной обороны к активной. Здесь разница силовых потенциалов сторон компенсируется умением использовать фактор времени. Проще говоря, есть ситуации, в которых выгоднее ударить первому по уязвимым точкам агрессора. Другой оптимальной стратегии на перехват управления конфликтом в стадии силового противостояния не существует.