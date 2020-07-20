С приходом президента СШАДональда Трампа к власти Вашингтон и его союзники стали более склонны к решительным ответным действиям на Ближнем Востоке. Так, глава Белого дома неоднократно оправдывал свое решение убить командующего элитным подразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулейманитем, тот якобы представлял «неминуемую угрозу» США в регионе. Тем не менее ни члены администрации Трампа, ни представители американской разведки до сих пор не представили каких-либо весомых доказательств того, что Сулеймани планировал такие нападения, пишет эксперт по международным отношениям в Университете Квинсленда Мохсен Солддост в статье, вышедшей 20 июля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Свобода

После того как в январе американский беспилотник нанес ракетный удар, убивший Сулеймани, многие стали высказывать опасения по поводу возможных последствий этого шага. В частности, нахождение военнослужащих западной коалиции в регионе могло стать еще более небезопасным после устранения иранского командира.

Если внимательнее присмотреться к тому, как создавалась и действовала сеть иракских вооруженных формирований при Сулеймани, становится очевидным, почему есть все основания для беспокойства. Так, в 2014 году были созданы иракские Силы народной мобилизации (СНМ), чей основатель и лидер Абу Махди Аль-Мухандис был также убит во время удара американского беспилотника. Он объединил под командованием Сулеймани 50 совершенно разных вооруженных формирований. Целью СНМ было уничтожение террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занявшей к 2014 году треть территории Ирака.

(сс) Hossein. Fars News Agency Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис

В последние годы западные СМИ называли Сулеймани по большей части «героем», «теневым командующим» и «темным рыцарем», рассказывая, как он в марте 2015 года без воздушной поддержки США во главе СНМ провел крупную операцию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракском городе Тикрит. В рамках хорошо скоординированной операции, в которой участвовали около 30 тыс. шиитских и суннитских бойцов, контроль над городом был восстановлен.

В 2016 году иракская армия вместе с 16 тыс. бойцов СНМ и 500 американскими военнослужащими одержала победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле. Иракский генерал Гайс аль-Хамдави назвал эту операцию «превосходно скоординированной».

Под командованием Сулеймани СНМ смогли достигнуть успеха там, где подготовленных США иракских военных ждал полный провал. Однако по мере того как усиливалась зависимость Ирака от подготовленных Ираном ополченцев, США и их региональные союзники, Саудовская Аравия и Израиль, стали всё больше беспокоиться о том, насколько сильно влияние Ирана в Ираке. Несмотря на большое число примеров сотрудничества между силами возглавляемой США коалиции и поддерживаемым Ираном СНМ в борьбе с террористами, Вашингтон стал обвинять Сулеймани и его военизированные формирования в нападениях на американских военнослужащих в Ираке.

Tasnim News Agency Солдаты Сил народной мобилизации

С подачи Трампа 3 января американские военные нанесли авиаудар, в результате которого были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. Такое развитие событий было воспринято как «опасная эскалация», и ответом на нее Тегерана, с одной стороны, стали прямые удары по американским базам в Ираке. С другой же, Исламская Республика подтолкнула сеть близких себе вооруженных формирований занять более агрессивную позицию и развернуть кампанию нападок на возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Динамика противостояния Вашингтона и Тегерана внезапно изменилась, и поддерживаемые Ираном формирования превратились из централизованного объединения под командованием СНМ в мешанину отдельных группировок.

Те призрачные «неминуемые угрозы», о которых говорили в США, после смерти Сулеймани стали реальностью. Из членов прежнего многотысячного объединения иракских ополченцев под эгидой СНМ теперь стали формироваться независимые группы, которые сохранили неофициальные связи с Тегераном. Такой шаг был сделан, чтобы избежать причастности Ирана к нападкам на западных военнослужащих со стороны ополченческих группировок, чье поведение в Ираке стали еще менее предсказуемым. Так, недавно сформированная как антиамериканская группировка «Сарая Торат аль-Ашрин аль-Сания» опубликовала видео нападения на американский конвой в Ираке. Та же группировка взяла на себя ответственность за еще одно нападение на конвой возглавляемой США коалиции, в рамках которой 12 июля были сожжены несколько грузовиков.

На прошлой неделе другая новая группировка, назвавшаяся «Ашаб аль-Каф», заявила, что напала на американский транспортный конвой возле Тикрита. Похоже, что ее целью стала колонна грузовиков, эксплуатируемых иракскими подрядчиками. Другая группа, называющая себя «Бригадой мести за аль-Мухандиса», объявила о своем создании, заявив, что 17 апреля она совершила дерзкое нападение на американский вертолет «Чинук» в Ираке. По сообщениям, всё более частые нападения этих ополченческих группировок вынудили американские войска уйти из ряда небольших уязвимых форпостов и передислоцироваться на укрепленные базы в Ираке, Сирии и Кувейте.

Армия США на ближнем востоке

Более того, британские и американские силы были выведены из базы в иракском городе Таджи, где в результате ударов недавнего сформированной группировки «Лига революционеров» погибли или ранены несколько военнослужащих.

Иными словами, новая стратегия Ирана заключается в том, чтобы истощить волю и ресурсы возглавляемых США сил в Ираке. Вполне возможно, что Тегерану не удастся добиться их ухода, но он хочет сделать так, чтобы их пребывание в арабской республике было сопряжено с как можно большими издержками. И в этом плане решение США убить Сулеймани в значительной степени укрепило позиции Ирана.