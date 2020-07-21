В этом году руководство «Тавриды» решилось на отчаянный шаг и объявило о проведении популярного молодёжного форума в офлайн-формате. В условиях бушующей пандемии коронавируса реализовать подобное было крайне непросто — обычно творческие «антишколы» (так на «Тавриде» называют смены) собирают не меньше 500 человек со всех уголков России, и это не считая экспертов, руководителей и представителей различных СМИ. Из-за стесняющих обстоятельств в 2020 году организаторам пришлось рискнуть и пожертвовать количеством гостей. К счастью, на качестве форума эти меры никак не сказались.

Иван Шилов ИА REGNUM «Таврида» в условиях пандемии

Мне удалось побывать в бухте Капсель (небольшая территория близ Судака) в рамках пресс-тура от руководства «Тавриды», а заодно и своими глазами увидеть, как популярный форум справляется с многочисленными ограничениями, наложенными коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что никаких поблажек для журналистов в Крыму не было. Хочешь ехать — в срочном порядке сдавай тест на COVID-19 и соблюдай местные правила. А если на каком-то из этапов пытаешься нарушить эти порядки, то будь готов к строгому выговору. При этом неважно, кто ты: участник, представитель СМИ, эксперт или организатор. Правила едины для всех.

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

По приезде на площадку всех гостей форума встречает медицинская бригада. Медики измеряют температуру, собирают результаты тестов на COVID-19 и уже самостоятельно проводят повторное тестирование — подобная «перестраховка» в целом стала главной идеей «Тавриды» 2020 года. Зайти в шатёр для сдачи анализов разрешают строго по одному, а до оглашения результатов участников настоятельно просят соблюдать социальную дистанцию и избегать ненужных контактов друг с другом.

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

Стоит отметить, что обеспечить образцовое соблюдение социальной дистанции в рамках «Тавриды», в принципе, невозможно — форум изначально создавался для общения и творческих коллабораций между приезжими артистами. Тем не менее организаторы и здесь попытались пойти на компромисс. Например, в угоду общей безопасности число участников первой «антишколы» сократили до 100 человек — невиданной для «Тавриды» цифры. У подобного решения есть значительные плюсы и минусы. С одной стороны, большая часть территории форума теперь пустует и масштабных мероприятий становится меньше. С другой стороны, квота в 100 человек подразумевает более жёсткий отбор — а значит добраться до Судака смогли только самые сильные участники и организаторы.

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

Необходимость соблюдать социальную дистанцию сказалась и на условиях проживания участников. Раньше молодые творцы жили в больших деревянных домах — по четыре человека в каждом. Теперь же заселяться можно только по двое. Соответственно, у активистов появилось больше возможностей для комфортного размещения и проведения досуга. Как отмечают сами участники, вынужденное «вымирание» форума лишь сильнее сплотило их и подарило новые эмоции. Например, на вечерних костровых (традиционные для «Тавриды» мероприятия по сплочению) стало куда душевнее, ввиду небольшого количества поющих. Да и в целом более камерная направленность первой смены неплохо сыграла на творческой атмосфере и зарядила артистов на написание нового авторского материала — в этот раз более меланхоличного и чувственного.

Тем не менее «Таврида» — это не только про творчество, но и про учёбу. К сожалению, пандемия сказалась как на составе спикеров, так и на количестве мастер-классов. Пока на форум готовы приехать только самые смелые эксперты, в их числе: певица Юлиана Караулова, актриса и продюсер Лина Арифулина, генеральный директор Агентства QR Людмила Белякова и другие специалисты в своих областях. Посетить каждую из лекций можно только в маске (их приветливые волонтёры выдают на входе) и после тщательной дезинфекции рук — причём тех же правил придерживаются и спикеры. Правда, после выхода на сцену необходимость носить маску у них отпадала — ввиду значительного расстояния до зрительного зала.

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

В остальном же пандемия не так и сильно изменила привычную «Тавриду». Участники всё так же заряжены на творческие свершения, а организаторы готовы поддержать их в любых начинаниях. До конца октября 2020 года руководство форума запланировало десять разнопрофильных «антисмен», каждая из которых пройдёт в похожих условиях защиты здоровья гостей. Единственный открытый вопрос — это формат проведения масштабного фестиваля «Таврида — АРТ». В 2019 году его посетили больше 100 тыс. зрителей, а в 2020 году многим из них хочется повторения праздника. Однако Вячеслав Деменко, главный медик «Тавриды», уверен, что собрать такое количество людей вновь не получится по соображениям безопасности. Будем надеяться, что организаторы придумают подходящий формат для такого грандиозного события — например, комбинацию из живых выступлений артистов и онлайн-трансляций для всех желающих.