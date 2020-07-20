Папа Римский Франциск молится о мире на Кавказе, передает Vatican News (Ватикан). После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 19 июля, понтифик вновь призвал к миру во всём мире, упомянув об обострении напряжения в регионе Кавказа. «В это время, когда пандемия не проявляет никаких признаков прекращения, я хочу заверить в своей близости тех, кто сталкивается с болезнью и ее экономическими и социальными последствиями, — сказал Франциск. — Мои мысли особенно обращены к тем группам населения, страдания которых усугубляются конфликтными ситуациями. Поддерживая недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, я вновь призываю к глобальному и незамедлительному прекращению огня, которое позволит обеспечить мир и безопасность, необходимые для оказания гуманитарной помощи». Он выразил обеспокоенность в связи с «возобновившейся в последние дни вооруженной напряженностью в кавказском регионе между Арменией и Азербайджаном». Заверив в своей молитвенной памяти семьи погибших во время столкновений, папа выразил надежду, что усилиями международного сообщества и при доброй воле сторон удастся достичь долгосрочного мирного решения, отвечающего интересам этих народов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Конгрегация вероучения опубликовала пошаговую инструкцию о том, каким образом следует устанавливать истину в тех случаях, когда представители духовенства обвиняются в сексуальном насилии над малолетними. Cекретарь Конгрегации вероучения архиепископ Джакомо Моранди разъяснил детали. Речь идет о любых действиях, нарушающих шестую заповедь с несовершеннолетними. Нередко они имеют определенные черты, то есть сексуальные отношения как таковые или другие физические контакты с явным сексуальным подтекстом, даже если они не являются сексуальным актом в узком смысле. В новом пособии есть важное уточнение, касающееся отношения к анонимным заявлениям. Одно время они не рассматривались. Теперь нельзя не обращать внимания на анонимное заявление, сопровождаемое достоверными доказательствами, такими как фото, видео, переписка или аудиозаписи, или хотя бы вероятные улики, свидетельствующие о совершении преступления. Но также необходимо внимательное рассуждение: например, в случае сообщений, не содержащих доказательств. Обычно анонимные доносы, послания без указания отправителя не считаются достоверными, однако нельзя априори их отвергать, хотя бы для того, чтобы провести начальный анализ содержащихся в них элементов.

Джакомо Моранди

Решение турецкого руководства вновь превратить собор Святой Софии — музей Айя-София в Стамбуле в мечеть является «нападением на религиозную свободу», информирует Agenzia Fides (Ватикан). Именно это подчеркивается в заявлении Совета Церквей Ближнего Востока (MECC), в котором решительно осуждается изменение статуса древнего христианского храма, санкционированное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. MECC также ссылается на твердую позицию по этому вопросу ООН и Лиги арабских государств. «Самая коварная особенность всего этого дела состоит в том, — говорится в заявлении, — что действия Анкары происходят в исторический момент, ознаменованный попыткой укрепить мирное и благоприятное сосуществование между христианами и мусульманами, а также в контексте Документа о человеческом братстве во имя мира во всём мире, подписанного в Абу-Даби 4 февраля 2019 года папой Франциском и шейхом Ахмедом аль-Тайебом, великим имамом Аль-Азхара. Шаг, предпринятый турецким руководством в отношении Айя-Софии — это серьезный удар по всем инициативам исламско-христианского диалога, начатым в последние три десятилетия».

Католический кардинал Винсент Николс и глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а также другие церковные лидеры Великобритании, состоящие в «Церкви вместе в Англии» (CTE), заявили, что они «опечалены» решением турецкого правительства изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). По их словам, «долгое время собор Святой Софии был уникальным местом, символизирующим сосуществование людей веры. Он — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и место, где наглядно рассказывается богатая история Стамбула, способен быть живым примером религиозной терпимости и уважения. Решение изменить статус-кво — это сильный символический шаг, прискорбный и болезненный для многих верующих людей во всём мире».

«Общество народов под угрозой» (GfbV) сожалеет о решении Турецкой Республики разрешить преобразовать собор Святой Софии в мечеть, пишет Kath.net (Линц, Австрия). «Вызывает разочарование тот факт, что большинство мусульман в Германии, похоже, не могут проявить солидарность с христианскими меньшинствами в Турции, — говорит эксперт GfbV по Ближнему Востоку Камаль Сидо. — Движение вперед в будущее в руках Эрдогана, президента-исламиста». GfbV связалось со всеми более-менее крупными исламскими объединениями и мечетями в Германии и предложило совместно выразить поддержку пострадавшим меньшинствам в Турции. Откликнулись в этой связи лишь немногие. «Видимо, большие мусульманские общины в Германии, особенно турецко-исламский союз по делам религий (DITIB), молчаливо поддерживают действия турецкого правительства», — заключает Сидо.

Собор Святой Софии. Стамбул

Вокруг собора Святой Софии политики больше, чем религии, отмечает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Многие политики и религиозные лидеры уже не ищут мирного решения или считают его безнадежным. Конфликт из-за решения превратить бывший византийский храм в мечеть вызвал большой резонанс. Так, лидер итальянской оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвини вместе со своими сторонниками протестовал у турецкого консульства в Милане с лозунгом «Руки прочь от собора Святой Софии!» В Греции радикалы призвали к бойкоту турецких товаров. А в Стамбуле мусульмане горячо прославляли Эрдогана. Правительство и оппозиция в Греции пытаются превзойти друг друга в том, кто больше возмущен превращением собора Святой Софии в мечеть. Простенькая партийная тактика, направленная на получение общественного одобрения, вызывает сомнения у критически настроенных наблюдателей. И в других странах идет спор о знаменитом архитектурном памятнике.

Преобразование собора Святой Софии в мечеть будет иметь глобальные последствия для свободы вероисповедания, пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Первая мусульманская служба в бывшем соборе состоится 24 июля — это дата, которая «изобилует символикой», считает сотрудница Университет Тафтса Элизабет Продрому. 24 июля связано с Лозаннским мирным договором, подписанным в 1923 году после поражения Османской империи в Первой мировой войне. Договор установил границы современного турецкого государства и гарантировал защиту христианских меньшинств. «Эрдоган косвенно говорил — но чаще прямо — что рассматривает Лозанну как нечто, что должно быть отменено», — сказала Продрому. Это также сигнал союзникам Турции по НАТО и другим странам, что Анкара «не заинтересована в продолжении работы в контексте договоров, призванных обеспечить стабильность и порядок в регионе». Эксперт полагает, что Эрдоган связывает преобразование собора Святой Софии с гораздо более широким «исламским возрождением». Она напомнила, что в своей речь турецкий президент упомянул такие исторические места, как Манцикерт, где турки-сельджуки одержали решающую победу над Византийской империей в 1071 году; узбекскую Бухару и испанскую Андалусию, центр исламского образования в Средние века. Эрдоган приветствовал султана Абдула Хамида II, который правил в XIX веке и отверг либеральные реформы в Османской империи. Это было заявлением, «возвещающем освобождение всего мусульманского мира», сказала Продрому. От такого изменения политики Анкары могут пострадать христианские меньшинства.

Министр интеграции Австрии Сусанне Рааб пояснила цели создания правительственного Центра документирования политического ислама (DPI), передает KATHPRESS (Вена, Австрия). По ее словам, центр будет «прояснять слепые пятна в исследованиях экстремизма». DPI станет «флагманским проектом в борьбе с политическим исламом», сказала Рааб. В то же время, подчеркнула она, он будет «привержен свободе религий» и «не направлен против ислама или мусульман». Скорее, это мера против иностранных сетей, которые «под маской религии» подвергают опасности сосуществование различных групп в Австрии, демократический порядок и интеграцию. Важно четко различать ислам как религию и «экстремистскую идеологию политического ислама». Центр создан как независимый федеральный фонд и получил начальное финансирование в размере 500 000 евро от министерства интеграции. Основная команда будет состоять из пяти-семи экспертов. DPI начнет готовить ежегодные доклады о политическом исламе и своей собственной работе, а также делать специальные исследования — о настроениях в молодежной среде, образовании или «параллельных обществах» в качестве своего рода «системы раннего предупреждения». Сообщество исламской веры Австрии (IGGÖ) с настороженностью восприняло создание Центра документирования политического ислама. IGGÖ рассчитывает, что DPI будет сотрудничать с ним, иначе есть риск усиления опасений, что «в отношении всех мусульман и ислама как религии выражается недоверие в целом». Также IGGÖ подвергло критике интерпретацию термина «политический ислам» со стороны центра, считая его «неточным и неопределенным».

Президент IGGÖ Юмит Вурал

Государственный секретарь США Майк Помпео говорит, что США должны сосредоточиться на защите прав человека в контексте религиозной свободы, сообщает Crux (Денвер, США). Госсекретарь заявил, что американское видение правозащиты станет более узким и будет основано на принципах, изложенных отцами-основателями Соединенных Штатов. Это, по мнению критиков, означает отказ от таких «современных концепций», как поддержка женщин и ЛГБТ-сообщества по всему миру. Помпео выделил свободу вероисповедания в качестве одного из главных принципов.

NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США) обращает внимание на поступок нью-йоркского кардинала Тимоти Долана, который разослал кардиналам по всему миру экземпляры книги американского публициста Джорджа Вайгеля «Следующий папа». По мнению издания, это шаг явно противоречит давней практике, согласно которой прелаты Католической церкви воздерживаются от публичного лоббирования возможных кандидатов на папский престол. Как минимум четыре кардинала подтвердили, что получили книгу с сопроводительной запиской от Долана. Все они — на условиях анонимности — выразили озабоченность тем, что член элитной коллегии кардиналов рассылает такую работу, в то время как нынешний понтифик, папа Франциск, насколько известно, не болен и не рассматривает возможность ухода в отставку. «Многие из нас потеряли дар речи, когда этот американский кардинал прислал нам такую книгу, — сказал один из источников издания. — У нас есть папа, да и наш любимый святой папа Иоанн Павел II дал нам четкие нормы о конклавах». Речь идет об апостольской Конституции 1996 года Universi Dominici Gregis, которая прямо запрещает кардиналам обсуждать возможных преемников понтифика, строить планы относительно избрания его преемника, обещать поддержку кому-либо или принимать участие в частных обсуждениях.

Тимоти Долан

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».