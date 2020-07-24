В Архангельск, как после долгого путешествия, возвращаются разговоры об Александре Грине (литературный псевдоним Александра Гриневского). Здесь, на Кегострове напротив Архангельска, и в далекой Пинеге он отбывал в 1911—1912 годах ссылку. Недавно на Красной пристани открылась копия беседки конца XIX века, в которой, по воспоминаниям краеведа Ксении Гемп (1894−1998), отдыхал писатель. Ксения Петровна утверждала, что именно здесь, глядя на зеркало Северной Двины, он задумал свои «Алые паруса». Голицынскую, от фамилии архангельского губернатора, беседку по историческим чертежам построило УФСИН Архангельской области, вызвав в соцсетях дискуссию — можно ли было сделать лучше. Но лучшее — враг хорошего. Люди радуются, что в городе с уничтоженными памятниками прошлого появилось что-то, напоминающее о знаменитом писателе.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Копия «беседки Грина» конца XIX века, построенная на Красной пристани Архангельска летом 2020 года. Краевед К. П. Гемп считала, что здесь, глядя на Северную Двину, писатель задумывал свои «Алые паруса»

Голицынская беседка («беседка Грина») в 1910-х годах. Фото начала XX века

Кегостров — место действия рассказа А. Грина «Ксения Турпанова», о том, как расстались ссыльные супруги. В нехороший день жена застала мужа с женщиной низкой социальной ответственности и безвозвратно ушла. Бывшая супруга писателя Вера Абрамова (Гриневская), писала, что трещина в их отношениях возникла на Кегострове. Вскоре после возвращения из архангельской ссылки они расстались. Некоторые биографы писателя считают, что рассказ «Ксения Турпанова» автобиографичен.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом в Кегострове, в котором могли проживать в 1912 году в ссылке Александр и Вера Гриневские

В рассказе супруги, как и Гриневские, жили в двухэтажном доме. Кегостров в основном одноэтажный — дома с двумя этажами редкость. В части острова с названием Аэропорт, раньше — Старый Кегостров, где жили Гриневские, сохранились несколько двухэтажных домов. Лидер кегостровского самоуправления Вадим Медведков и краевед Николай Баскаков ищут дом Грина. К сожалению, в одиночку — школа №70, получившая три года назад имя писателя, не торопится разгадывать эту загадку.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Вадим Медведков, бывший глава самоуправления на Кегострове

Шесть лет назад, вместе с писателем Александром Тутовым, Вадим стал одним из инициаторов на Кегострове Гриновского фестиваля. Их порыв в «Вестнике Кегострова» объяснил Александр Тутов: «В нашей жизни ощущается очень большая нехватка именно романтики. Раньше, может быть, был в чем-то переизбыток ее. И некоторые говорили, что романтика отучает людей от реальной жизни. А на самом деле романтика — то, что украшает нашу жизнь. Всем ведь хочется романтических любовных отношений, романтических приключений. А в последнее время, к сожалению, издается слишком много чернухи. Ее герои в большинстве своем — люди далеко не романтичные, грубые, жестокие… Кто из современных романтиков сравнится, например, с Александром Грином, страницы жизни и творчества которого связаны в том числе с Русским Севером, Архангельском».

Александр Грин с женой Верой Абрамовой (рядом в светлом платье) в Пинеге. 1911 год

Кто из романтиков что мог, то и включил в фестивальную программу — экскурсии по Кегострову «Петровские камни», показательные соревнования по боевому фехтованию, беседы с литераторами, презентацию книг Александра Тутова и Николая Баскакова, конкурс менестрелей.

Прошло шесть лет. Фестиваль еще живет, переместившись с кегостровских полей в библиотечные залы. Нет в живых Александра Тутова, инициатора многих добрых начинаний, теперь умирающих. Проблемы острова, упомянутые в «Вестнике» в 2016 году, не изменились: «Когда-то богатый и процветающий, Кегостров ныне переживает трудные времена. Давно закрыт аэропорт, ликвидирован лесозавод, обанкрочен колхоз… Население острова за последние два десятилетия уменьшилось в несколько раз. А ведь часть Кегострова в административном отношении входит в Октябрьский (центральный) округ Архангельска…»

Владимир Станулевич ИА REGNUM Дом в Кегострове, в котором могли проживать в 1912 году в ссылке Александр и Вера Гриневские

Мне Вадим Медведков показал много проектов превращения Кегострова «из острова невезения в остров везения». Они не реализованы, Вадим ворчит, что «они никому не нужны». Недавно глава Архангельска Игорь Годзиш и Валентина Рудкина — глава Приморского района, к которому относится половина острова, побывали на Кегострове. Кое в чем замаячила перспектива, но не факт, что она реализуется.

Надо ли продолжать биться об стену и разрабатывать проекты, как делает неутомимый Медведков последние 25 лет? Надо! Иначе умрет надежда, люди перестанут высматривать алые паруса и упакуют чемоданы.