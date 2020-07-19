Нередко возникают разговоры о попрании частного права в России. Но произошедшее с экспортерами продовольственных товаров из Армении на рынке «Фуд Сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана, продемонстрировали явно иной тренд: частное право попирает общепринятые на территории страны законодательные нормы. Если представители Федеральной Антимонопольной Службы России останутся сторонними наблюдателями, не предпринимая мер, то «завтра» любая торговая сеть начнет устраивать экономическую войну поставщикам товаров по тем или иным признакам, вернув страну в 90-е годы, когда владельцы рынков, будь то вещевых или продовольственных, держали в страхе своих конкурентов, прибегая к нестандартным и далеко не цивилизованным способам решения своих вопросов. Это же дикость какая-то — самовольно устраивать блокаду товаров по национальному признаку. Рынок, хоть и частный, но работает он на территории светского государства, где действуют законы этого государства, в том числе относительно правил торговли. Владельцы этих рынков и торговых центров должны осознавать свою ответственность, прежде всего, перед законами страны, где они работают, надзорные органы должны об этом им напомнить. В противном случае, те, кого окажется в стране большинство, начнут дискриминировать меньшинство, насаждая в стране первобытные нравы. К чему мы придем, если завтра, предположим, «Крокус Сити» ограничит доступ в центр уроженцам Армении или гражданам России армянского происхождения, а послезавтра «Лукойл» откажется отпускать топливо автомобилям из Армении?! Позже возникнет запрет для русских или уроженцев еще каких-то других стран, допустим, отметившихся в приобретении товаров из Армении?

Цитата из т/с «Следствие ведут Знатоки. Дело N 16 — «Из жизни фруктов». Реж. Виктор Турбин. 1981. СССР

Недопустимой должна быть и обратная ситуация на территории России — если армянские предприниматели будут пытаться свести счеты с азербайджанскими. Априори недопустимы ситуации, когда бизнесмены любого национального происхождения пользуются какими-то своими собственными законами на территории любых стран, нарушая тем самым законы страны. В любой стране мира эти попытки бы жестко пресекались и пресекаются.

Безусловно, подобными действиями бренды только оттолкнут от себя потребителей, которых против их воли, пытаются втянуть в конфликт. Как говорил Черномырдин: «Здесь вам не тут»! Или, как он же выражался: «Есть еще время сохранить лицо, потом нужно будет сохранять другие части тела». Добавим, не вынуждайте государство задуматься о реформировании торговой сферы, создании госмонополий, которые очень быстро и с легкостью вытеснят любую сеть с рынка. Механизмы, как известно, для этого существуют. Вот только владельцы других торговых сетей, соблюдающие законы страны, «спасибо» вам за это не скажут и могут также устроить демарш или вовсе вершить произвол.

Цитата из т/с «Следствие ведут Знатоки. Дело N 16 — «Из жизни фруктов». Реж. Виктор Турбин. 1981. СССР

Политика — это удел государств, но, судя по всему, участники возникшего конфликта решили поиграть в политику там, где ее быть не должно. Из истории событий, нежданно-негаданно выплеснувшихся из СМИ на не имеющих никакого отношения к политике Армении и Азербайджана россиян, стало известно: 17 июля несколько десятков фур с абрикосами из Армении не смогли попасть на территорию московского агрокомплекса «Фуд Сити», информация о чем стала стремительно распространяться в соцсетях. Некоторые водители фур поведали изданию о том, что служба безопасности рынка заявила о своих опасениях возникновения серьезных стычек с азербайджанцами и предложила уехать. Другие водители сообщили, что им «ничего не объяснили». Третьи и вовсе представили иную версию: администрация рынка попросила уехать на стоянку и подождать ради нашей безопасности. Эту информацию подтвердил на своей странице в соцсетях сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни. Посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал изданию РБК, что администрация «Фуд Сити» запрещала армянским экспортерам находиться на территории рынка и отказалась разговаривать с сотрудниками посольства. Более 50 машин армянских экспортеров, где находились скоропортящиеся продукты, поместили в отстойники. На следующий день, в субботу, владельцы ТРЦ «Бухта» и ТЦ «Шелковый путь» предоставили возможность для торговли армянским предпринимателям. В соцсетях выходцы из Армении призывали помочь поддержать фермеров и купить их продукцию. В тот же день, как уже сообщали «Известия», в соцсетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами и у рынка «Фуд Сити». Очевидцы рассказывали, что товар был распродан за несколько часов. Посол Армении в России также сообщал СМИ, что площадкой «Фуд Сити» армянские импортеры и соотечественники «активно пользовались последние три года». Между тем, по его словам, сигналы о запрете торговли посольство получило также еще с нескольких московских рынков, а также из Ставропольского края и Воронежской области, о чем посольство оповестило органы власти. Тоганян назвал происходящее «безумным цинизмом».

Цитата из т/с «Следствие ведут Знатоки. Дело N 16 — «Из жизни фруктов». Реж. Виктор Турбин. 1981. СССР

От посольства Азербайджана, как пишет «КоммерсантЪ», комментариев не поступило — «отказались». Однако председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев назвал слухами информацию о выдворении машин с армянскими номерами с территории агрокомплекса: «Я думаю, что это немного из области фантазии. «Фуд Сити» — это торговая площадка, а не политическая. Там до сих пор остались армянские торговцы, и там все еще находятся несколько фур. По нашим данным, ситуация была такова, что с начала военных действий азербайджанские оптовики, которые закупались у фермеров, начали бойкотировать из чувства солидарности армянские товары». По словам Тагиева, в течение нескольких дней армянские фуры стояли «без торговли». «Но они были вынуждены за стоянку платить. И так как торговли не было, им пришлось оттуда уехать, и армянские бизнесмены организовали для них площадку». Тагиев заявил, что «нецелесообразно делать из этой ситуации политическое шоу». Он также допустил, что «таким образом пытаются очернить имя владельцев рынка, эту торговую точку, так как мы слышим призывы в соцсетях игнорировать этот рынок. Это может быть попыткой устранить конкурентов».