Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар неожиданно выступил с непрофильным заявлением, касающимся трагических событий 1915 года в Османской империи (Геноцид армян). По его словам, армяне в начале XX века пытались воспользоваться слабостью Османского государства и создать на этих землях «Великую Армению», прибегая для этого к различным уловкам.

(сс) simsek hb Реджеп Эрдоган (слева) и Хулуси Акар

«Для того, чтобы заручиться поддержкой крупных держав, — считает Акар, — армяне манипулировали общественным мнением, активно используя лобби-структуры в США. «Великую Армению» пытались создать при поддержке Великобритании и под мандатом США». В этой связи он напомнил, что Турция «для устранения любых инсинуаций по этому вопросу неоднократно заявляла о готовности открыть свои архивы и призывала к аналогичным действиям армянскую сторону. И еще цитата: «Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итоги работы совместной научной комиссии должны быть признаны всеми сторонами». В этой связи возникает два вопроса. Первый: почему уже глава оборонного ведомства Турции озадачен «армянским вопросом» и какие причины вынуждают его проявлять на этом направлении активность? Второй вопрос имеет отношение к технической стороне проблемы, связанной с доступом исследователей к архивным фондам Армении и Турции, с чем Акар почему-то связывает «новые исторические открытия», опровергающие факт Геноцида армян.

Начнем отвечать со второго вопроса. Дело в том, что в последние годы документов из архивов различных стран по вопросу Геноцида армян в Османской империи в начале XX века появилось множество. В России уже давно открыты архивные фонды по этой проблеме, вскрылся даже Ватикан, который не любит разглашать свои секреты. Относительно недавно стали публиковаться официальные государственные и дипломатические документы, принадлежащие Германии, политическому и военному союзнику оттоманских турок в годы Первой мировой войны. Открываются архивы США и Великобритании, выкладываются официальные рапорты, доклады и письма консулов и послов. Хватает различных публикаций с мест событий в европейских СМИ, есть многочисленная мемуарная литература, в последние годы появились даже воспоминания и письменные указания ряда турецких чиновников, сообщающих о тайном совещании младотурецких лидеров, на котором принимались решения по «армянскому вопросу». Мы это к тому, что любой исследователь, проявивший интерес к этой проблеме, сразу окунается в океан информации, но такой, который не подрывает устоявшиеся базовые представления мировой историографии о Геноциде армян в 1915 году (хотя существует немало важных сюжетов, требующих тщательного научного изучения и осмысления).

Msb.gov.tr Хулуси Акар

Так что надежды Анкары переписать историю с чистого листа тщетны. Теперь о тезисе Акара о том, что армяне в начале XX века пытались воспользоваться слабостью Османского государства и создать на этих землях «Великую Армению», прибегая для этого к различным «уловкам», чтобы заручиться поддержкой крупных держав, причем «Великую Армению» пытались создать «при поддержке Великобритании и под мандатом США». Тут допускается явное передергивание исторических фактов, перенос событий 1919−1920-х годов в более ранее время. Расставим события в хронологическом порядке, в том числе и те события, о которых не любят писать турецкие историки, делая вид, будто их вообще и не было. Поскольку Акар является человеком военным, то сошлемся на данные русской военной разведки того времени. Итак, в начале XX века в одном из донесений из Константинополя указывалось, что из всех этнических меньшинств в Османской империи склонность к сепаратизму проявляют только поддерживаемые Лондоном арабы. Армяне и греки «прибрали к рукам всю торговлю и даже политику, их представители в разное время занимали посты министров внутренних и иностранных дел, финансов, торговли, почты. Среди них были депутаты парламента, послы, генеральные консулы и консулы».

Именно эти круги, как считала русская разведка, «вынашивают проект кантонизации Османской империи, превращения ее в Ближневосточные Соединенные Штаты». Отмечалось также, что «будучи развитыми в экономическом и в политическом отношениях, армяне и греки пытаются подтянуть до своего уровня и турок», финансируя их различные политические движения. Фактом является то, что армянская буржуазия Османской империи финансировала конгрессы младотурок, а после прихода их к власти в 1908 году армянская политическая партия «Дашнакцутюн» не думала ни о каким сепаратизме и, ссылаясь на свое активное участие в ведении многолетней борьбы против султана, надеялась вместе с партией «Единение и Прогресс» выйти на арену политической жизни страны и участвовать в ней на равных. Один из лидеров партии «Дашнакцутюн» Атом (Шахрикян) писал: «Ни одна нация с течением географических, этнографических, исторических условий своего развития так не заинтересована в том, чтобы любить и защищать Османский союз, как армянский народ. Интересы каждого члена этого союза, а в большей степени — интересы армянского народа, требуют помогать этому государству, возрождению и развитию страны».

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Польша — Турция — Канада — Россия — Италия Геноцид армян в Турции

В свою очередь английский дипломат Джордж Кидстон писал: «Дашнакцутюн» имела очень тесные связи с комитетом «Единение и Прогресс»… От Константинополя до Вана руководители «Дашнакцутюн» старались убедить других, что это они обеспечили успех переворота младотурок и, опираясь на силу младотурок, взяли в свои руки руль национальной и политической жизни турецких армян». Именно дашнаки достигли соглашения с младотурками о создании «армянской автономии в восточных вилайетах при обязательстве защищать целостность империи (Османской федерации), претворять в жизнь Конституцию». «Дашнакцутюн» обещала младотурецкому правительству на случай войны на Балканах выставить около 40 тысяч армянских добровольцев. Что же касается проекта «Великая Армения», то в Османской империи о нём заговорили тогда, когда между дашнаками и младотурками было достигнуто соглашение о присоединении к предполагаемой армянской автономии и так называемой «русской Армении вплоть до Нагорного Карабаха». На путь разрыва отношений с младотурками дашнаки вышли в момент начала в 1912 году балканских войн, когда вновь возрождаются их антиправительственные действия, достигнув своего апогея уже в период Первой мировой войны.

Беженцы-армяне

Все эти политические и геополитические перипетии, хорошо известные специалистам, тем не менее нуждаются в тщательном изучении и анализе, особенно турецкими историками. Но будут ли они ориентированы на такое, когда споры относительно того, что на самом деле произошло около ста лет назад, приобретают политическую и геополитическую подоплеку, раз о них заговорил Акар? Напомним, что ранее Эрдоган распорядился создать независимую структуру по борьбе с признанием Геноцида армян. При этом утверждается, что разработка стратегии связана главным образом с появлением в Конгрессе США резолюции о признании Геноцида армян. Но она была принята американскими законодателями еще в конце октября прошлого года. Похожие резолюции длительное время рассматривались в Конгрессе, однако никогда прежде не выносились на голосование на столь высокий уровень. Анкара готовится к чему-то очень важному. Интересно, чего так боятся турки?