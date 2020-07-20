Идеальный шторм, опасно приближающийся к неукрепленному острову, — нечто, что многие прогнозировали за годы до выхода Великобритании из Евросоюза. В начале нынешнего года страна официально покинула «крепость» Европы и сейчас находится на переходном этапе переговоров по заключению нового торгового соглашения с оставшимися 27 странами. Если соглашение не будет достигнуто к концу 2020-го, то торговля будет вестись на условиях Всемирной торговой организации, то есть с помощью тарифов и бюрократических процедур, что будет значительно обременять экономику и рынок труда обеих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Британские потери будут намного больше потерь Евросоюза, и тем не менее для создания катастрофы требуются и другие хаотические, неприемлемые ситуации, которые добавят энергии к эффекту «шторма», чтобы сделать его «идеальным», и тогда потери будут увеличиваться экспоненциально. А какие это ситуации — вы можете себе представить.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

Государственные займы. Экономическая разруха, пришедшая за глобальным кризисом в области здравоохранения, должна браться под контроль. Евросоюз осознает, что совместные действия через институты солидарности, которые сопровождают его торговую политику, имеют дополнительную силу, и потому он очень близок к тому, чтобы предоставить государствам-членам инструменты для экономического выживания. И тогда выражение «Крепость-Европа», когда-то ставшее клеймом для ЕС, станет ценным инструментом для экономического перезапуска. К тому времени, когда план восстановления обретет плоть и кровь, Великобритании потребуется ликвидность. А когда средства иссякнут, первоочередной задачей каждого государства будет удовлетворение потребностей в рефинансировании своих долгов. И это во избежание риска банкротства и обращения в МВФ — болезненного обращения, которое мы пережили в Греции, было испытано Великобританией в 70-х годах. Наша «крепость» облегчает борьбу с новым «штормом», и связано это с тем, что государства-члены будут брать кредиты не самостоятельно, а в виде единой кредитоспособной организации.

Есть много фондов, которые отчаянно пытаются застраховать свои деньги (например, страховой фонд Японии является крупнейшим в мире и управляет страховыми деньгами японских работников; кризис обошелся ему в 11% его капитала, поэтому он реструктурирует свои инвестиции, ограничивая распространение своих денег как можно более безопасными сферами). Доллар, акции, государственные облигации и т. д. теперь опасные инвестиции. А какие гарантии даст Великобритания консервативному социальному инвестору, например, страховым фондам? Без достижения уровня Турции ей будет сложно найти дешевые деньги.

Завершение переходного периода по выходу из ЕС без заключения сделки. Даже Ангела Меркель, в целом примирительный собеседник, направила европейцам послание по случаю вступления в должность председательства Германии в Европейском совете, чтобы подготовиться к выходу дружественной страны без соглашения. И если в ЕС это вызывает беспокойство, то в британских компаниях и союзах — головокружение: все фантазии консерваторов о легкой свободной торговле без бюрократических, экологических и социальных условий, навязанных ЕС, спотыкаются. Торговые соглашения — это политические, а не экономические или коммерческие переговоры. Например, ближайший сторонник Брексита Дональд Трамп время от времени посылает угрожающие сообщения, с содержанием, сводящимся к тому, что «не думайте о торговом соглашении, не приняв генно-модифицированных цыплят», и «не смейте выбирать сети G5 от китайского Huaway» и т. д. И разумеется, экономический национализм г-на Трампа не имеет ничего общего с амбициозной политикой Великобритании в области открытой границы.

The White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

«Сон в летнюю ночь». Британские лидеры знают все это. Но они также знают некоторые другие факты, со временем раскрывающие план, который изменит Великобританию. План был составлен ближайшим сотрудником Бориса Джонсона Каммингсом и в настоящее время обнародуется, раскрывая свою идеологию и слабые стороны. Каммингс, хотя бывший премьер-министр Кэмерон называл его «психопатическим карьеристом», является гениальным стратегическим и коммуникативным умом. Он известен потрясением, которое вызвала его кампания на референдуме, и ключевым фактором в завоевании абсолютного большинства консерваторов на последних выборах. Он всегда рядом с Джонсоном, который, по мнению многих, является пешкой в руках своего советника, поскольку сам обладает лишь незначительным знанием вещей.

Сегодня мы знаем нечто о политике двух британцев, которая, предположительно, радикально изменит политическую обстановку в стране. Эта программа абсолютно необходима для Джонсона после того, как он не справился с первым этапом пандемии, и связана с радикальной сменой государственного управления. Нам уже известен многолетний план строительства инфраструктуры с главной целью консолидации политического контроля на Севере. План смены государственного управления был опубликован в блоге Каммингса, где он предлагает радикальные изменения в возрасте и навыках сотрудников, которые будут приняты на работу, при этом не скрывая высокомерной дискредитации одной из лучших государственных администраций в мире.

Оба плана считаются консервативной прессой и консервативными политиками неприменимыми и опасными. Связанные с серьезным переформатированием работы нужно выполнять в долгосрочной перспективе, а во время кризиса столь долгого времени у страны просто нет. Многие законодатели требуют, чтобы Каммингс был отстранен от решения важных вопросов. Может быть, они считают, что планы ведут к левому повороту, который не устраивает их партию, их интересы и их традиции. И вот тут — ключ, который раскрывает воображаемое политическое предложение. Реальная проблема с консерваторами заключается в том, что за десять лет их пребывания у власти немногие богатые стали еще богаче, зато многие попали в финансовый застой или оказались на грани бедности.

Как писал Economist, Великобритания оказалась в ловушке «парадокса Тесея». Имеется в виду лодка, которая, выдержав гнев бога моря Посейдона, смогла достичь Афин, в результате чего ее поместили в городе в виде памятника. Так она стояла веками, постепенно ветшала, и со временем все ее деревянные элементы были изменены, что привело к философскому вопросу о том, является ли лодка-памятник той же самой, что и оригинал, или это совершенно другая лодка. Никто не может представить, будто высшая лига британских консерваторов, представляющих высший класс, считает себя лишенной соков, как гнилое дерево. Изменения, которые мы уже упоминали, «превращают партию прагматизма и традиции в партию идеологии…»

Чтобы понять, куда движется Британия, нужно несколько месяцев. И только тогда мы будем уверены, приведет ее этот путь к новой странице в ее истории или к самоубийству.