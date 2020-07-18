В Музее Москвы открылась выставка «Москва. Великая пустота». Известный в России и за рубежом фотограф Сергей Пономарев фотографировал Москву в период пандемии коронавируса. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Москва. Великая пустота»

Из двухсот фотографий, предоставленных для отбора, на выставку попало сорок пять изображений. Пустые улицы Москвы показаны с новых ракурсов в черно-белых панорамных снимках. Фотограф показал город таким, каким его раньше не видели. Среди знаковых объектов, сформировавших композицию выставки, традиционные символы — Красная площадь, отель «Метрополь», «Зарядье» и парк Горького, ключевые столичные мосты, Новый Арбат и Пушкинская.

«Сергей Пономарев поставил перед собой сложную задачу. Мы знаем его как блестящего фотографа репортажника-документалиста, когда главным героем его снимков являются человек или событие. Мы понимаем, что эмоция возникает, когда мы смотрим на человека при определенных обстоятельствах», — сказала на церемонии открытия куратор выставки Ирина Каратнянская.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие выставки «Москва. Великая пустота»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Пономарев

«В этом проекте невероятно сложная задача — показать эмоциональный накал и драматургию. Показать, что человек не конечная и не самая основная скученность, а показать, что есть что-то большее, что есть пустота, есть город, есть диалог между человеком и городом. И отсутствие человека в городе. Художник справился с этой задачей. Это не просто документальный проекта, а это фотопроект, который позволяет посмотреть философски на город», — добавила она.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сохраняйте дистанцию 1,5 м

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Москва. Великая пустота»

Музей соблюдает все меры предосторожности и ограничений. Электронные билеты можно купить на сайте, при входе в музей измеряют температуру, необходимо использовать маски и перчатки, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Выставка «Москва. Великая пустота» проходит с 17 июля по 23 августа в Музее Москвы на Зубовском бульваре, дом 2.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Альбом с фотографиями Сергея Пономарева «Москва. Великая пустота»