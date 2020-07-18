Коронавирусная пустота московских улиц в Музее Москвы — фоторепортаж
В Музее Москвы открылась выставка «Москва. Великая пустота». Известный в России и за рубежом фотограф Сергей Пономарев фотографировал Москву в период пандемии коронавируса. Корреспондент ИА REGNUM побывала на открытии выставки.
Из двухсот фотографий, предоставленных для отбора, на выставку попало сорок пять изображений. Пустые улицы Москвы показаны с новых ракурсов в черно-белых панорамных снимках. Фотограф показал город таким, каким его раньше не видели. Среди знаковых объектов, сформировавших композицию выставки, традиционные символы — Красная площадь, отель «Метрополь», «Зарядье» и парк Горького, ключевые столичные мосты, Новый Арбат и Пушкинская.
«Сергей Пономарев поставил перед собой сложную задачу. Мы знаем его как блестящего фотографа репортажника-документалиста, когда главным героем его снимков являются человек или событие. Мы понимаем, что эмоция возникает, когда мы смотрим на человека при определенных обстоятельствах», — сказала на церемонии открытия куратор выставки Ирина Каратнянская.
«В этом проекте невероятно сложная задача — показать эмоциональный накал и драматургию. Показать, что человек не конечная и не самая основная скученность, а показать, что есть что-то большее, что есть пустота, есть город, есть диалог между человеком и городом. И отсутствие человека в городе. Художник справился с этой задачей. Это не просто документальный проекта, а это фотопроект, который позволяет посмотреть философски на город», — добавила она.
Музей соблюдает все меры предосторожности и ограничений. Электронные билеты можно купить на сайте, при входе в музей измеряют температуру, необходимо использовать маски и перчатки, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
Выставка «Москва. Великая пустота» проходит с 17 июля по 23 августа в Музее Москвы на Зубовском бульваре, дом 2.