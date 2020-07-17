Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на днях посетила Польшу в рамках визита в Центральную и Восточную Европу. Анонсируя поездку, глава немецкого оборонного ведомства говорила о том, что делает это в рамках выработки «стратегического компаса» Европейского союза в сфере «общей внешней политики и безопасности». Восточное направление в этом контексте, по ее словам, отягощено тем, что Москва по-разному воспринимается в ЕС, поэтому Крамп-Карренбауэр хочет «как можно скорее подготовить анализ угроз, исходящих от России». Тем более что, отмечают немецкие аналитики, есть Польша и Прибалтика, отношения которых с Москвой напряжены, а есть Венгрия, которая «очень тесно связана с Москвой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Безопасность Польши — это и безопасность Германии, и наоборот, — заявила министр. — В связи с тем, что у нас общие интересы, мы заслуживаем тесного двустороннего сотрудничества в рамках Европейского союза и НАТО. В ходе беседы (с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком — С.С.) мы договорились о том, что НАТО и трансатлантические отношения должны оставаться опорой нашей безопасности». Однако так ли это на самом деле? Ведь накануне поездки Крамп-Карренбауэр заявляла, что вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США в ноябре этого года, Европа уже не может больше полагаться на американцев, как раньше, и поэтому европейцам пора позаботиться о собственной оборонной политике. Это значит, что ЕС открывает долгосрочную и широкую дискуссию о том, какого рода угрозы он видит перед собой, как и с кем намерен их отражать. Такого рода дебаты Берлину нужны для того, чтобы заручиться широкой политической поддержкой, что предполагает в первую очередь готовность и способность идти на компромиссы. Вопрос в том, какими они будут.

(сс) Steffen Prößdorf Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Крамп-Карренбауэр в Польше подыграла полякам с их неприятием строящегося европейского газопровода (в восприятии Варшавы — «русско-немецкого») «Северный поток — 2». С одной стороны, она присоединилась к его критике. «Я могу сказать открыто, это не секрет, что «Северный поток — 2», безусловно, не мой любимый проект», — отметила министр. Она говорила о «серьезных» опасениях в Польше и на Украине, что газопровод может увеличить зависимость от российского газа в Европе. Но, по ее словам, это не повлияет на Германию, потому что в последние годы немцы приложили «огромные усилия» для диверсификации энергопоставок, в том числе за счет возобновляемых источников энергии и СПГ. Что, с другой стороны, вносит коррективы в суждения Крамп-Карренбауэр. Во-первых, ей вполне может не нравиться «Северный поток — 2» как председателю ХДС, однако данный вопрос — это компетенция канцлера и министра экономики, которые заявляют, что газопровод будет достроен. Во-вторых, программы развития возобновляемых источников энергии делают неактуальным не только российский газ, но и любой другой, в том числе американский СПГ и тот, который поляки намерены получать из строящейся ими собственной трубы Baltic Pipe.

Поэтому большее внимание обращает на себя военная составляющая визита министра. Будапешт уже заявляет о намерении опираться на немецкие оборонные технологии и хочет сделать свои вооруженные силы в значительной степени совместимыми с бундесвером. Как заявил на встрече с Крамп-Карренбауэр министр обороны Венгрии Тибор Бенко, правительство его страны намерено большую часть новых военных покупок делать в Германии. Вскоре в Венгрию, по его словам, прибудут «первые танки Leopard». Помимо того, заказаны немецкие системы управления противовоздушной обороной, а общая сумма контракта составит более миллиарда евро. Берлин хочет расширить военное сотрудничество с Болгарией, офицеры болгарской армии смогут в будущем учиться на курсах генерального штаба Германии. Наконец, Крамп-Карренбауэр желает увеличить число совместных военных немецко-польских проектов. Она считает, что Варшава могла бы рассмотреть, например, возможность присоединения к франко-германской программе создания нового танка взамен Leopard 2. Но пока что Польша финансирует американский военно-промышленный комплекс, тратит валюту на покупку зенитных ракетных комплексов Patriot и многоцелевых истребителей F-35. И этим поляки выбиваются из стройного европейского ряда.

(сс) U.S. Army. Gertrud Zach Немецкий танк Leopard 2

Не говоря о том, что выбор продавца вооружений будет прежде всего делом политическим. В этой связи складывается впечатление, что визит министра обороны Германии носит зондирующий характер. Под прикрытием заявлений о взаимодополняемости НАТО и европейской обороны, трансатлантической кооперации Берлин просчитывает, кто готов ориентироваться на него. А после выйдет в самостоятельное плавание. И тогда Германия объявит о своей готовности тратить на военные расходы 2% от бюджета или даже больше, как того требует от нее президент США Дональд Трамп. Но пойдут они на немецкие нужды. Они будут покупать и продавать, создавая новый бундесвер. Что тогда скажет Варшава? «Берлин научился искусству последовательного построения заумных зависимостей, на вершине которых всегда находится экономический интерес Германии, — пишет один из польских порталов. — Однако эти конструкции настолько сложны, что они начинают опасно колебаться, когда задувает ветер истории». Так что Польше, да и не только ей, России тоже, предстоит в ближайшие месяцы внимательно следить за тем, какие ветра истории начнут показывать берлинские флюгера.