В июле 2020 года в США сорвалось развитие трех крупных нефте‑ и газопроводов. Означает ли это, что энергетическое господство Америки отменяется?

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Недавно коммунальные службы Вирджинии и Северной Каролины остановили проект трубопровода Атлантического побережья, который должен был доставить природный газ из Западной Вирджинии в два штата для внутреннего использования и экспорта. Трубопровод должен был протянуться на тысячу километров от Западной Вирджинии до восточной части Северной Каролины. Проект был отменен в июле 2020 года. В мае разработчики выиграли решение Верховного суда. Однако растущие и, казалось бы, бесконечные правовые и регуляторные процессы и издержки в сочетании с перспективой антифрекинга и антиэкономического роста администрации Байдена были слишком обескураживающими.

13 июля окружной суд США в Вашингтоне приказал прекратить работу трубопровода Dakota Access, проходящего от Северной Дакоты до Иллинойса, протяженностью почти 2 тысячи километров, до проведения новой экологической экспертизы. В тот же день Верховный суд поддержал постановление федерального суда о прекращении работ по трубопроводу Keystone XL, который должен был доставить нефтеносные пески из Канады на побережье Мексиканского залива для переработки.

Радикальные экологические группы противостояли проектам всех трех трубопроводов, и часто прикрывались коренными американскими племенами. Несмотря на годы детального и тщательного анализа нормативных актов государственными и федеральными органами, зеленые и их союзники по племенам всегда могли найти суд, готовый фривольно решить, что над какой-то критически важной буквой «i» не поставили точку, или у какой-то жизненно важной «t» была нарисована неправильная черточка.

Такое впечатление, будто в США нет достаточного опыта безопасного обращения с трубопроводами. А ведь в Соединенных Штатах — почти 2,5 млн км трубопроводов, в том числе 800 000 км трубопроводов, по которым передают сырую нефть и большой объем природного газа. Трубопроводы работают и безопасны для окружающей среды, особенно с современными технологиями обнаружения утечек и ремонта. Не говоря уже о том, что трубопроводы, очевидно, безопаснее, чем транспортировка нефти менее эффективными и более дорогими железнодорожными танкерами. По счастью, есть железные дороги, другие трубопроводы в эксплуатации и утвержденные расширения, которые будут продолжать транспортировать нефть и газ из скважин в Западной Вирджинии и Северной Дакоте и нефтяных песчаных шахт в Канаде — во всяком случае, на данный момент. Но грозовые тучи уже виднеются на горизонте в виде администрации Джо Байдена.

(сс) Ryan McFarland Нефтепровод на Аляске

Хотя кампания Байдена отчаянно пытается скрывать, какой будет ее энергетическая политика, конец американского энергетического доминирования — это то, что грядет вместе с Байденом. В мае группа Национального комитета Демократической партии по климату и окружающей среде, возглавляемая конгрессменом Александрией Окасио-Кортес, призвала Байдена запретить фрекинг — ключ к нашему энергетическому доминированию. Но поскольку эта позиция была бы заведомо проигрышной, демократическим старейшинам пришлось вмешаться, чтобы подавить любые разговоры о запрете фрекинга. Совсем недавно рабочая группа Байдена — Сандерса выпустила корректирующий климатический план, в котором не упоминалось о запрете фрекинга или Новом зеленом курсе.

Несмотря на то, что Окасио-Кортес и входила в оперативную группу, но, несмотря на ее решительную поддержку Нового зеленого курса и запрета фрекинга, эти взгляды полностью замалчивались. Но нет никаких сомнений, что они все еще разделяются многими сторонниками Байдена, включая саму Окасио-Кортес, и именно они будут реализованы, если он станет следующим президентом.

Кампания Байдена недавно объявила о создании еще одной группы консультантов по климату, в которую вошла Кэрол Браунер — бывшая глава Агентства по охране окружающей среды при президенте Клинтоне и главная при администрации Обамы по вопросам окружающей среды и энергетики. Браунер делала все, что могла, для получения в 2007 году решения Верховного суда по делу «штат Массачусетс против Агентства по охране окружающей среды», которое позволило Агентству регулировать парниковые газы, несмотря на отсутствие какого-либо разрешения Конгресса. Браунер также руководила печально известной войной администрации Обамы против угля, которая уничтожила 95% рыночной стоимости угольной промышленности, убила 50 000 высокооплачиваемых рабочих мест в угольной промышленности и поставила многие угольные общины в отчаянное финансовое и социальное положение.

(сс) New America Кэрол Браунер

С угольной промышленностью, по существу, покончено, при администрации Байдена настанет очередь фрекинга. В 2016 году Хиллари Клинтон совершила ошибку, заговорив о том, что угольщики останутся без работы. Это частичка честности для Клинтон явно имела неприятные последствия в таких штатах, как Пенсильвания. Кампания Байдена не совершит такой же ошибки. Чтобы получить власть, кампания Байдена закрыла рты радикалам, таким как Окасио-Кортес. Браунер достаточно умна, чтобы помалкивать. Она просто укажет на долгосрочную и, казалось бы, безобидную цель сделать США углеродно-нейтральными к 2050 году. Если в ноябре Байден победит, сразу после его инаугурации в январе повестка дня Браун и Окасио-Кортес получит открытый контроль над энергетической политикой Байдена. Энергетическое доминирование США? Извините: отменяется.