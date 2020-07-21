В Чувашии для 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Кулагина в год 75-летия Победы развернулась новая война — с чиновниками. Сначала управление ПФР в Чувашии, а затем минтруд Чувашии отказали ему в праздничных федеральных и региональных выплатах, при этом в пенсионном фонде расшифровали президентский указ довольно своеобразно. За добивающегося справедливости ветерана вступилась прокуратура Новочебоксарска, которая направила в отделение ПФР представление. Однако чиновники упорствуют, экономя на ветеранах, и, по неофициальной информации, грозят судиться до последнего. Как выясняется, такие случаи в стране не единичны из-за разного толкования президентского закона и порой они решаются только после личного вмешательства губернатора.

1951 год, Александр Иванович Кулагин. Фото из семейного архива

Вместо уроков — война

Александр Кулагин родился 3 марта 1931 года, на начало войны ему было 10 лет. Несмотря на юный возраст, он сутками трудился наравне с оставшимися в тылу женщинами и уже проявлял себя как мужчина: научился управляться с быками, на которых пахали, бороновали, использовали как тягловую силу — затем ему доверили управление трактором и прицепщиком. В 1951 году, при достижении 20-летнего призывного возраста, его отправили в армию, где после прохождения 20-дневного экспресс-курса молодого бойца он участвовал в своей первой операции по захвату бандеровцев в одном из карпатских сел.

«Проходил военную службу в составе действующей армии в период боевых действий (в том числе при выполнении интернационального долга, пребывании в партизанских отрядах и соединениях) на территории Западной Украины в 1951—1952 годах», — говорится, в частности, в заявлении ветерана (документ есть в распоряжении ИА REGNUM).

Ещё год до демобилизации строил секретные ядерные объекты в Челябинске-40, в 1984 году переехал в Чувашию и более 20 лет работал дежурным матросом на гидростанции.

Внук Егор Булычев рассказывает, что у деда — 11 наград, в том числе боевые.

«Он не особо любит рассказывать о том, как проходил военную службу, потому что так же, как на войне, там стреляли и убивали, шли боевые действия…

«Сейчас дед плохо себя чувствует, с трудом передвигается по комнате, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу, — это целая история».

Разнообразие толкований закона

75-летие Победы для Александра Ивановича началось с поздравлений и визита чиновников и депутатов. В феврале ему вручили юбилейную медаль депутат Государственного совета Чувашии Сергей Михеев и глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. В феврале же президент Владимир Путин подписал указ № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Размер президентских выплат составляет до 75 тыс. рублей. Аналогичные решения принимают в регионах, назначая свой размер поддержки: в Чувашии решением врио главы республики Олега Николаева он составляет 25 тыс. рублей.

Cap.ru Февраль 2020 года, Новочебоксарск. Вручение юбилейной медали в честь 75-летия Победы ветерану Александру Кулагину

Итого ветераны войны в Чувашии получили по 100 тыс. рублей в честь 75-летия Победы. Отделение ПФР по республике отрапортовало, что в Чувашии праздничные федеральные выплаты получили более 10 тысяч ветеранов войны, в том числе 403 инвалида и участника Великой Отечественной войны.

И в их числе Александра Кулагина нет.

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«Согласно наименованию указа № 100 осуществление единовременной выплаты связано именно с Победой в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В этой связи следует иметь в виду, что в рамках реализации указа № 100 к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны не относятся граждане, принимавшие участие в боевых действиях в иных государствах (на иных территориях), которые происходили после окончания Великой Отечественной войны, после 1945 года», — говорится, в частности, в ответе управляющей отделением ПФР по Чувашии Розы Кондратьевой (документ есть в распоряжении ИА REGNUM).

«Единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей предоставляется непосредственным участникам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также проживавшим и работавшим в тяжелейших условиях блокадного Ленинграда, перенесшим лишения в несовершеннолетнем возрасте в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны», — говорится, в частности, в ответе министерства труда Чувашии.

Cap.ru Февраль 2020 года, Новочебоксарск. Вручение юбилейной медали в честь 75-летия Победы ветерану Александру Кулагину

Из указа президента № 100 следует, что 75 тыс. рублей выплачивается «инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1−3 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Между тем в подпункте «е» пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» говорится, в частности, что к ветеранам Великой Отечественной войны относятся:

«Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

За 89-летнего ветерана вступилась прокуратура Новочебоксарска.

«В ходе проверки доводы вашего обращения подтвердились, в связи с чем в адрес отделения ПФР по Чувашской Республике — Чувашии 04.06.2020 направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — говорится, в частности, в ответе помощника прокурора Ульяны Воеводиной.

По словам родственников, готовится иск в суд, но они опасаются, что в случае победы в войне с чиновниками дело будет затяжным: последние, по информации родственников Александра Ивановича, готовы подавать апелляции.

Регионы: в выплатах отказано

Как выясняется, такие случаи в стране не единичны, и за ветеранов в регионах вступается прокуратура, выдавая представления и подавая судебные иски. А порой они решаются после личного вмешательства губернатора.

К примеру, в Ульяновской области прокуратура требует от управления пенсионного фонда в Димитровграде предоставить единовременную юбилейную выплату 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

«Должны быть произведены единовременные выплаты гражданам РФ указанной категории, принимавшим участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года», — отмечается в сообщении надзорного ведомства, которое направило в суд заявление об обязании органов власти выплатить данную сумму.

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В Самаре развернулась битва за право на юбилейную выплату для 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого в 1949 году призвали в действующую армию — в военизированную часть, относящуюся к НКВД, для борьбы с бандформированиями на территории Украины, пишет портал «Другой город».

В Петровске Саратовской области Пенсионный фонд РФ перечислил 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны 50 тыс. рублей как труженику тыла вместо 75 тыс. рублей, сообщало ИА «Взгляд-инфо». По данным издания, ветеран проходил военную службу в составе действующей армии в 1948—1952 годах. В ситуацию вмешался губернатор Саратовской области Валерий Радаев: в его пресс-службе отмечали, что он поручил зампреду правительства «разобраться и оперативно принять решение, чтобы ветеран получил единовременную выплату в полном объеме».