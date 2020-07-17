Пока Хабаровский край сотрясает скандал, связанный с арестом по особо тяжкой статье действующего губернатора Сергея Фургала, в Москве завершилось расследование уголовного дела политического тяжеловеса или, как его ещё называли, «патриарха дальневосточной политики» Виктора Ишаева, который 18 лет руководил регионом в статусе губернатора и полпреда. Перед судом он предстанет по делу о растрате 7,5 млн рублей, допущенной им в статусе вице-президента «Роснефти» при аренде помещения. ИА REGNUM попыталось проанализировать активы экс-губернатора, его детей и контракт, который стал причиной уголовного дела. Оказалось, что фирме Ишаева в Хабаровске принадлежит трёхэтажное офисное здание, по адресу которого в справочниках до сих пор и числится офис нефтекомпании.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уголовное дело Ишаева

Под следствие 72-летний Виктор Ишаев попал, будучи вице-президентом «Роснефти». Ему вменялась растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2014—2019 годы фигурант организовал подписание договора аренды помещения площадью 280 кв. м с подконтрольной ему компанией по завышенной цене. За это время компании «Бейс» было выплачено 7,5 млн рублей, которые фигурируют как растрата. Помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.

В соучастники следствие определило директора ООО «Бейс», который «совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании». Следователи считают, что деньги в конечном итоге поступили к Ишаеву.

По вменяемой статье бывшему губернатору грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ишаев находится под домашним арестом, который неоднократно с марта 2019 года продлевался.

Когда дело только началось, эксперты назвали сумму «смешной» для бывшего полпреда. Сам он вины не признаёт.

Government.ru Виктор Ишаев

О компании-фигуранте

В сообщениях следователей фигурирует ООО «Бейс». Данная компания была учреждена в марте 2002 года в Хабаровске для строительства жилых и нежилых зданий. Виктор Ишаев стал её единственным владельцем в марте 2018 года. Уставный капитал фирмы, где числятся три сотрудника, — 44,3 млн рублей. Директор компании с мая 2019 года — Алексей Малышенко, который сменил на этом посту Юрия Прошина, проработавшего около года. В череде руководителей успели отметиться ещё пять человек.

Компания «Бейс» была исполнителем как минимум по 16 госконтрактам на сумму 46,4 млн рублей. Среди заказчиков числились КГКУ «Представительство Камчатского края», с которым один из последних договоров об аренде помещения был подписан в марте 2020 года. По нему было из бюджета Камчатского края выплачено 87,48 тыс. рублей, и 1 июля 2020 года соглашение по согласованию сторон было досрочно расторгнуто.

«Причина расторжения контракта — соглашение сторон. Отсутствие в аренде заказчика», — отмечалось в карточке тендера.

Речь шла о помещении площадью 16,2 кв. м, которое расположено в Хабаровске, на улице Шевченко, 22, и входит в состав здания, принадлежащего арендодателю с 2015 года. По данным из открытых источников, в этом трёхэтажном офисном здании, которое принадлежит «Бейс», до сих пор базируется представительство «Роснефти».

Помимо этого, среди клиентов, арендующих помещения у ООО, было и остаётся Дальневосточное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Контракт с последним действителен до конца 2020 года.

С «Роснефтью» компанию связывал лишь один контракт, который, вероятно, просто пролонгировался, так как «договором предусмотрена возможность продления срока действия договора после его окончания». Речь идёт о соглашении от 2015 года. Для справки: Ишаева назначили вице-президентом «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке в сентябре 2013 года.

NVO Штаб-квартира компании «Роснефть»

По данному договору за 13 751 856 рублей за год нефтекомпания арендовала у «Бейс» офис под представительство. О том, что арендные отношения не закончились до сих пор, говорит иск ООО, поданный в июле 2020 года, в котором с ПАО взыскивают небольшой долг по аренде — около 753 тыс. рублей.

Активы экс-губернатора Ишаева и его детей

Помимо «Бейса», у Виктора Ишаева в активе на сегодня только одна действующая компания — хабаровское ООО «Вип пластик». Оно создано в мае 2017 года и на 100% принадлежит бывшему вице-президенту «Роснефти». Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей. Она специализируется на розничной торговле косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Алексей Малышенко, директор «Бейса», также успел поруководить этой фирмой. Помимо него, в числе директоров отметилась Анастасия Рычина, а сегодня ООО возглавляет Андрей Блохин. Последний также числится руководителем в компаниях Дмитрия и Анны Ишаевых, чьи данные совпадают с данными сына и, вероятно, ещё одной близкой родственницы экс-губернатора.

В активе Ишаевой (ранее носила фамилию Акиньшина) — ООО «Первый закрытый клуб красоты Анны Ишаевой», созданный в октябре 2014 года, которым Блохин руководит с ноября 2019 года. Владеет клубом Анна в равных долях с Дмитрием Викторовичем Ишаевым.

Последний — владелец более обширного бизнеса. В его «портфеле» как минимум десять действующих юрлиц в Хабаровском, Ставропольском краях, Московской области. Они работают в сфере недвижимости, оптовой торговле пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (ООО «Торговый дом «Восток»), оптовой торговле моторным топливом (ООО «Дальнефтетрейд»), производстве нефтепродуктов (ООО «Экспотрейд»). Есть и одно охранное агентство — ЧОО «Агентство безопасности Восток». Среди руководителей фирм Ишаева-младшего отметился и Алексей Малышенко. Также Дмитрий Ишаев — президент и соучредитель клуба любителей хоккея «Восток». Среди создателей последнего были и другие известные в Хабаровске лица, например депутат Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва от ЛДПР Виктор Лопатин.

В стороне от предпринимательства не осталась и Юлия Викторовна Ишаева — дочь Виктора Ишаева. Она работает и как индивидуальный предприниматель (с 2005 года) — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, и с 2017 года как владелец юрлица — московского ООО «Вандерленд» (салон красоты), в котором ей принадлежит 50%. Совладельцем является Алиса Дрыга.

Instagram.com/ juliya_jia Юлия Ишаева

В прошлом Юлия Ишаева имела совместную компанию с Еленой Хохловой (ООО «Индиго Сити групп»), данные которой совпадают с данными дочери бывшего зампрокурора Хабаровского края, экс-советника губернатора Хабаровского края и бывшего прокурора Приморского края Юрия Хохлова. ООО проработало с 2008 года и в 2011 году было ликвидировано.