Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости устранять бюрократические препятствия, в том числе в сфере строительства, важно в этом плане действовать более энергично и решительно, но не в ущерб качеству и безопасности объектов. Отмечу, по большому счету устранение административных барьеров может означать не просто борьбу с лишними процедурами, нагружающими стоимость возводимых объектов, но и борьбу с коррупцией. Но это остается за кадром. Очевидно, что участники строительного рынка, проходя каждую такую процедуру, несут финансовые затраты, а для того, чтобы сократить время прохождения процедур, вынуждены прибегать к нестандартному решению вопросов, что также дополнительно сказывается на ценообразовании. Но утверждать это голословно никто не возьмется. Можно только предполагать, что услуги в рамках этих процедур могут предоставляться не вполне прозрачно. Либо застройщикам требуется содержать целый штат сотрудников, затрачивающих силы, время и ресурсы на решение таких вопросов. Думается, неслучайно Владимир Путин чуть позднее заявил, что у России сейчас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос россиян, отметив при этом, что для уменьшения стоимости квадратного метра жилья в стране необходимо снижать издержки в строительстве. Поэтому снижение бюрократических барьеров может означать и вступление в борьбу с чиновниками. Потому не стоит сейчас ожидать, что те, для кого такие процедуры были своего рода кормушкой, быстро сдадут свои позиции, позволив лишить себя легкого дохода. Скорее всего, снижение ряда административных процедур вполне может встретить сопротивление. Причем сопротивление это, как показывают все последние события вокруг тех или иных инициатив президента, будет выражаться через, так сказать общественное мнение, сформированное «сопротивленцами». Однако не стоит забывать, что по другую сторону стоят россияне, нуждающиеся в жилье, которых гораздо больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Решение жилищного вопроса, как отмечал Путин, «одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи». Не согласиться с этим сложно. Собственное жилье — это не просто базовая потребность. Отсутствие такового превращает человека в вечного скитальца, иной раз не определившегося с родиной, ведь, как говорится: мало родить, нужно создать условия. Отсутствие же этих условий мало того, что отнимает у людей время и силы, отрывая от более эффективного собственного развития, но и способствует оттоку граждан из своей страны. Особенно это касается молодых людей, еще не связавших себя с другой базовой потребностью — семьей и способных легко преодолеть языковые препятствия.

После того как президент озвучил задачу, Минстрой в поспешном порядке успел доложить, что продолжит работать над снятием ограничений в строительной отрасли и переводом некоторых норм в разряд необязательных, о чем глава ведомства Владимир Якушев заявил на онлайн-конференции «Город — ресурс или общественное благо?».

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Интересно более внимательно вчитаться в заявление Якушева. Приведем его цитату, опубликованную ТАСС: «Первый шаг сделан. И то, о чем вчера сказал президент, эту работу [по снятию административных барьеров] надо продолжать. И мы действительно ее будем продолжать до 2024 года и дальше — до 2030 года». Означает ли сказанное, что Якушев видит себя в кресле министра строительства до 2030 года, неизвестно. Возникает и вопрос: на какие такие методологические разработки может быть потрачен с десяток лет, в том числе и нашей с вами жизни, в ожидании жилья? Между тем, пока еще министр не преминул напомнить, что, «переводя эти нормы из обязательных в необязательные, мы всегда должны помнить и о безопасности нашего строительства». Уже во всех только этих словах Якушева можно усмотреть как неготовность к более быстрому решению поставленной задачи, так и избирательность подхода. Хотя справедливости ради нужно добавить, что, безусловно, избавиться от административных процедур неизбирательно, априори невозможно, так как это может сказаться на безопасности строительства. Тем не менее в этих вопросах полагаться только на мнение чиновников нельзя. Нужно учитывать также мнение специалистов — участников строительной отрасли, которые в ежедневном режиме не опосредованно, а лично встречаются с решением тех или иных задач и имеют прямое отношение к строительству объектов. Как раз они-то говорят, что все необходимые требования могут уместиться на одном листке. Собственно, и Владимир Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, говоря о необходимости устранения не только инфраструктурных, административных и бюрократических барьеров, в том числе в строительной отрасли, подчеркивал, что «действовать в этом направлении нужно более энергично и решительно, однако не в ущерб качеству и безопасности зданий и сооружений». Пока мы видим решительность Минстроя только на словах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Между тем решительность и скорость принятия мер на данный момент играют ключевую роль. Нерасторопность может сыграть злую шутку. Доказательство тому кроется в отчете ВШЭ «Деловой климат в строительных организациях России во втором квартале 2020 года». Документ дает основания полагать, что кризисные явления, вызванные всеобщим простоем из-за пандемии, довольно легко по сравнению с другими отраслями перенесенные строительной сферой, могут догнать её в третьем квартале года. Эксперты ВШЭ связывают это с тем, «что строительство всегда позже других отраслей входит в постоянно повторяющиеся кризисы, но и позже других выходит из данного состояния». Высказываются опасения, что в этой связи «не исключен рост объемов незавершенного проблемного строительства: на текущий момент он составляет более 10 млн кв. м. Для завершения этого строительства потребуется более 500 млрд рублей. Естественно, рост проблемного строительства, работающего по старым схемам (без эскроу-счетов), автоматически вызовет негативную реакцию у покупателей этого жилья, которые окажутся в статусе обманутых дольщиков».

По итогам II квартала практически вертикально обрушились все показатели, характеризующие строительную деятельность, уверяет эксперт ВШЭ. В результате индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) упал за один квартал сразу на 9 п.п., до отметки (-24%). Тем не менее просадка ИПУ в строительстве была более мягкой по сравнению с обрушением аналогичного показателя в сфере услуг, торговле и даже в промышленности. Подавляющее большинство позитивных составляющих нивелировалось за квартал, и далеко не факт, считают в ВШЭ, что уже в III квартале по мере стабилизации ситуации с COVID-19 отрасль начнет показывать компенсационный рост. Хотя некоторые косвенные предпосылки для роста имеются.

ИА REGNUM Новостройки

Напомним, президент подчеркивал, что в поле внимания чиновников должно быть всё, «что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья». Подчеркнем, необоснованных! Ну, разве смогут чиновники отказаться от необоснованных расходов, которые для них являются доходами? Скорее они могут предпочесть их и не разглядеть. А потому всё-таки стоит учитывать мнения специалистов строительной отрасли! Якушев говорил о том, что необходимо разрабатывать новые нормативно-технические документы, соответствующие современным требованиям. Тем временем вице-президент Международной академии архитектуры (IAA) Андрей Боков считает, что для полноценного развития России необходимо разработать единый качественный документ территориального планирования на длительный период. «Нам важно определить, что мы хотим видеть в России через десятилетия, заложить основу и принципы развития деревень, городов и вообще территории страны. Пока у нас нет четкого и качественного документа территориального планирования, а он жизненно необходим», — передает издание Интерфакс заявление Бокова, напомнившего, что в советский период такие градостроительные документы разрабатывались и им следовали при застройке территорий. «При большевиках мы имели представление — каким должен быть город, и, исходя из этого, работали на местах. Сейчас все заняты сиюминутными проектами, а концепции развития «вдолгую» нет». Документ, рассчитанный на длительный период, может и корректироваться, но не должен меняться кардинально каждые несколько лет, так как это подрывает весь наработанный ранее «багаж». По мнению Бокова, сведения всех планов развития необходимо свести к общему знаменателю. По его словам, пригороды крупных мегаполисов растут стихийно и без учета планов соседних площадок. По всей стране люди строят индивидуальные дома, причем на птичьих правах, как попало и из чего попало. «Это тоже надо регулировать», — подчеркнул специалист.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Примером локального единого и эффективного планирования может быть комплексное развитие столичной промзоны «Октябрьское поле» в Москве, которым займется компания «Стройэкспорт НП», входящая в группу «РГ-Девелопмент». Данный проект стал первым в рамках нового механизма, появившегося в градостроительном кодексе Москвы по комплексному развитию территорий производственных зон. Ожидается, что реализация всех проектов в рамках механизма, позволит привлечь порядка 7 трлн. рублей частных инвестиций, а также, как сообщал «КоммерсантЪ», создать около полумиллиона рабочих мест. Городской бюджет может получить почти 3 трлн рублей поступлений. Такие инвестиции могут быть лишними для любого города? Думается, вряд ли! При этом, например, только в рамках реализации проекта «РГ-Девелопмент», за шесть лет на месте полуразрушенных строений и ржавых конструкций завода железобетонных изделий появится 173 тыс. кв. м новой застройки, где будут жилые дома, школа на 800 мест, два детских сада, поликлиника и технопарк.

К слову, мы уже поднимали вопрос необходимости наличия единого территориального плана на длительный период. Он позволит планировать и инженерную инфраструктуру под территории, предполагаемые под застройку. Например, в регионах жители хаотичных частных построек, понятно, что приобретенных в силу доступности их стоимости, порою страдают от нехватки энергомощностей. А нередко возникающие в последнее время потопы частных домовладений происходят зачастую из-за того, что строятся эти дома каждым по своему усмотрению, а позже, допустим, появляется дорога, которая запечатывает проход воды, либо отсутствуют элементарные ливневые стоки. Но это должна быть отдельная большая тема для обсуждений.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Маратом Хуснуллиным

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТ, СНиП и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Остальные 70%, по его словам, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для сферы строительства. Эти меры, как заявил глава правительства, «сократят время стройки, снизят издержки и сделают более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой».

Поживем — увидим, насколько принятые меры сократят издержки. Говоря об историческом шансе для России решить жилищный вопрос россиян, президент просил правительство и лично вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, заметим, так как именно он курирует строительный сектор, уделить этой возможности особое внимание. «Вы сказали, 5 млн семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться, надо только ставить перед собой амбициозные цели», — заметил Владимир Путин. Показалось ли или Путин всё же гораздо больше осведомлен о положении дел в строительной сфере, чем может то предполагать Марат Хуснулин?!