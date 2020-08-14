В столице Болгарии 15 июля, на шестой день народных протестов против правительства страны, произошли столкновения между полицией и демонстрантами. По мнению полиции, инциденты организовали провокаторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестная акция

Граждане Болгарии решили высказать свое несогласие с действиями прокуратуры, которая ранее ворвалась в здание администрации президента Румена Радева и задержала двух ее сотрудников — секретаря президента по правовым вопросам и борьбе с коррупцией Пламена Узунова и советника президента по вопросам обороны и безопасности Илию Милушева, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением.

О настоящих причинах недовольства граждан Болгарии ИА REGNUM рассказывает председатель болгарской общественной организации «Русофилы» Николай Малинов.

Пожалуйста, объясните повод для последних волнений в Болгарии.

Поводом (но не причиной) было вторжение прокуратуры в здание администрации президента. По конституции Болгарии президент неприкосновенен в любом смысле, так же, как и его администрация. Люди, увидев, что даже в офис президента, который является единственной неприкосновенной личностью в Болгарии, могут зайти люди в масках, с автоматами, начать обыск и придраться к вещам, которые никак нельзя назвать незаконными, просто потеряли терпение.

Все началось в сентябре прошлого года, со скандала с нашей неправительственной организацией «Русофилы Болгарии» (Малинов был задержан болгарской прокуратурой по подозрению в шпионаже в пользу России — ИА REGNUM). Потом давление властей медленно перешло на очень крупных болгарских бизнесменов, часть из которых ведёт бизнес с Россией. Когда все это закончилось безумным вторжением прокуратуры в администрацию президента, народ понял, что нет ни одного человека, который мог бы чувствовать себя свободным и спокойным в на первый взгляд демократической стране. Вот это и было поводом.

Можно ли вторжение в администрацию президента Болгарии рассматривать как конфликт между президентом и премьер-министром?

В настоящее время, действительно, существует конфликт между политическими силами, в данном случае, между администрацией президента и кабинетом министров. Между ними часто возникают различные споры, но это не отменяет того факта, что вторжение в здание администрации главы Болгарии было абсолютно неприемлемым. Прокуратура, которая туда вторглась, не подчиняется ни президенту, ни премьер-министру. Поэтому, если мы говорим о конфликте разных ветвей болгарской власти, то тут можно наблюдать конфликт президентской администрации и с прокуратурой, и с кабинетом министров. Недовольство народа направлено в обе стороны.

Kremlin.ru Президент Болгарии Румен Радев

Вы рассказали о поводе для возникновения последних уличных протестов в Болгарии, но что является, по Вашему мнению, их настоящей причиной?

Причину я бы искал в 30-летнем периоде перехода к так называемой демократии. Закончилась чисто материально-техническая и прагматическая фаза этого перехода — 75% экспорта Болгарии уже направлено в Европу, есть определенная стабилизация макроэкономических данных, строятся дороги… Но когда люди 30 лет назад хотели поменять общественный строй, они не просто хотели разрушить коммунистическо-социалистическую систему Варшавского договора и СЭВ, а, имея хлеб в руках, получить демократию и свободу. Тридцать лет спустя оказалось, что этой свободы нет.

Я бы искал глубину народного возмущения именно в беспределе прокуратуры, который наблюдается не только в Болгарии. Если президент и премьер-министр избираются на прямых выборах, то прокуроров избирают 20−30 человек. И когда эти люди имеют власти больше, чем все остальные, и делают то, что им хочется, выносят приговоры, не дожидаясь решения болгарского суда, это, конечно, пугает. Получается, что демократии как таковой нет.

Мы видим, что и в других странах Балкан, например в Черногории или Сербии, тоже проходят протесты населения. Видите ли вы связь между процессами в болгарском, сербском или черногорском обществе, которые могли бы привести к таким синхронным народным волнениям?

К Болгарии, Сербии и Черногории я бы добавил еще и Турцию, Израиль… Вся эта линия напряжённости, по моему мнению, связана с линией «южного пути славян». Всегда, когда по этой линии начинается культурный и торговый (в данном случае газовый) обмен, есть силы, которым это невыгодно. Так что, на мой взгляд, можно напрямую связать все эти народные волнения с экспансией идеи многополярного мира, с желанием государств самим определять свою судьбу и с нежеланием экономических конкурентов России допустить интенсификацию этого обмена. В целом руководители перечисленных стран в какой-то степени уже начали эмансипацию по отношению к Западу, и поэтому они уже стали нежелательными фигурами. Их надо менять и ставить на их места нужных людей.

Может ли поведение определенных структур власти в Болгарии быть если не напрямую, то косвенно связано с реализацией проекта газопровода «Балканский поток»?

Я считаю, что их поведение напрямую связано с «Балканским потоком». Лидеры Израиля, Турции, Болгарии, Сербии проявляют некоторую самостоятельность в отношениях с Западом. При всех ошибках, при всех недостатках их политики в целом, они начинают преследовать экономические интересы своих стран. Получается, что все экономические потоки обходят эти страны, а им нужно как-то стабилизировать бюджет. С одной стороны, мы говорим, что «не хлебом единым жив человек». Речь идет о культурах и цивилизациях с тысячелетним опытом нахождения гармонии между духовным и прагматичным. Но нельзя недооценивать роль прагматичной составляющей, которая одинаково важна как перечисленным странам, так и Западу. Поэтому Запад в этих странах тоже защищает свои интересы.

Цитата из видео «Внутриполитический кризис в Болгарии новый виток» пользователя Euronews Русский. youtube.com Протесты в Болгарии

Каким Вы видите будущее протестов в Болгарии — они сойдут на нет или протестующим все-таки удастся добиться выполнения своих требований?

Мне кажется, что им чего-то удастся добиться, хотя бы частично. Обществу необходимы глубокие перемены после тридцатилетнего переходного периода к «демократии». Мы видим, как с этими задачами справилась Россия, и поэтому надеемся, что в перечисленных странах эти процессы приведут в итоге к защите интересов их традиционных культур и национальных экономик.

Что касается конкретно Болгарии, мне кажется, что страна ради выхода из существующей ситуации должна пойти по пути созыва Великого народного собрания. Это тот парламент, который может внести изменения в конституцию. Соответствующие изменения конституции смогут снизить уровень напряженности и сгладить противоречия, которые накопились за последние 30 лет. В противном случае любой следующий повод, вброшенный в общественное пространство, может взорвать общество.