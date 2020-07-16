С октября 2019 года ФГУП «Почта России» прекратило своё существование. Ему на смену пришло новое юрлицо — АО «Почта России». Не успела госкомпания стать акционерным обществом, и вот он первый скандал: Сергей Емельченков — топ-менеджер, контролировавший весьма значимый сегмент информационных технологий и развитие цифровых сервисов, попал под следствие. ИА REGNUM попыталось проанализировать it-империю, оказавшуюся в руках бывшего ФГУП.

Елена Миронова ИА REGNUM Скульптура почтальона

Уголовное дело

15 июля 2020 года под домашний арест был отправлен заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков.

Цитата из: Сергей Емельченков, заместитель генерального директора «Почта России» по ИТ, на TAdviser SummIT. Канал TAdviser. youtube.com Сергей Емельченков

Преамбулу дела широкой общественности поведал Следственный комитет РФ. Уточнялось, что Емельченкову вменяется превышение должностных полномочий. Следствие считает, что с февраля по октябрь 2018 года подозреваемый, превысив свои полномочия и не проконсультировавшись о крупных сделках с курировавшим тогда еще ФГУП министерством, подписал допсоглашение к госконтракту. По нему фирме-исполнителю были в десять раз занижены штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств. В итоге подрядчикам было необоснованно выплачено свыше 67 млн рублей.

Расследование на сегодня продолжается, устанавливаются другие детали дела.

Биография фигуранта и связи

Сергей Емельченков родом из Смоленска. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика». В разные годы он работал в консалтинговых компаниях. В 2005—2007 годы был руководителем по IT в АО «Суал-Холдинг» — одном из крупнейших производителей алюминия в России, который в 2007 году вошёл в объединенную компанию РУСАЛ. Председателем совета директоров группы «Суал» был Виктор Вексельберг. В компаниях последнего Емельченков работал и в 2007—2008 годы, занимая пост замдиректора по IT в ЗАО «РЕНОВА-финанс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Вексельберг

Помимо этого, Емельченков в 2008—2011 годы являлся вице-президентом, руководителем дивизиона «ретейл» ЗАО «КЭС».

В ЗАО Емельченков также курировал направление информационных технологий. А уже в 2011 его назначили директором по энергосбытовой деятельности ЗАО «КЭС» — гендиректором ЗАО «КЭС-Энергосбыт». Пост он занимал вплоть до ноября 2013 года.

Свою карьеру в ФГУП «Почта России» Емельченков начал в 2013 году. На сегодня, помимо должности замгендиректора, он является членом совета директоров АО «Оператор информационной системы».

На сайте «Почты России» уточняется, что он «не имеет акций или долей в дочерних и зависимых компаниях АО «Почта России».

Вышеуказанное АО «Оператор информационной системы» было учреждено в мае 2018 года для деятельности в области связи на базе проводных технологий. Учредителями выступили ФГУП «Почта России» и АО «Интер РАО Капитал». Последнее является владельцем 28,88% акций «Интер РАО ЕЭС».

Уставный капитал АО «Оператор информационной системы» — 200 тыс. рублей, директор — Андрей Мордвинов.

«Почта России»: было ФГУП, а стало АО

1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» как юрлицо было ликвидировано через реорганизацию и появилось одноимённое АО, где 100% доли осталось за Российской Федерацией. Гендиректором с февраля 2020 года является Максим Акимов, который в 2018—2020 годы был зампредседателя правительства РФ, а также главой совета директоров ОАО «РЖД».

Leonrid Максим Акимов

АО «Почта России», по данным с сайта компании, имеет 100% доли в немецкой компании RusPost GmbH, 100% доли в ООО «Почтовые финансы», 49,99% доли в ПАО «Почта Банк», более 50% в АО «Оператор информационной системы», 49,99% доли в АО «Национальные логистические технологии», которое работает в сфере аренды и управления недвижимостью, а также 100% доли в RP Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Последнее — это транспортное агентство по международным наземным и авиаперевозкам импортируемых и экспортируемых грузов, выставочных товаров, товаров для личного пользования и транзитных грузов. Оно базируется в Китае.

«Почта России» входит в состав соучредителей АНО «Цифровая экономика». Среди его создателей отметились также «Роснано», «Мегафон», «РЖД», ряд российских банков, госкорпорация «Ростех» и правительство РФ.

«Организация создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путём поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти», — уточняется на сайте АНО.

В его наблюдательный совет входят первый замглавы правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, а также представители почти всех крупных игроков рынка интернет-технологий и связи.

Ещё одно направление деятельности «Почты России» в IT-сфере — это ГИС ЖКХ, система, в которую из федерального бюджета в своё время вложили миллионы рублей. Она представляет собой единую федеральную централизованную систему данных о жилищно-коммунальном хозяйстве почти всех регионов России. Новоиспечённое АО является её оператором. Заказчиком выступало Минкомсвязь РФ.

Разработчиком ГИС ЖКХ была компания «Ланит», которая в составе консорциума также являлась исполнителем по договору на выполнение работ и оказание услуг по развитию и сопровождению единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) ФГУП «Почта России».