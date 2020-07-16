Выставка «Чеховская Москва», организованная в честь 160-летия со дня рождения великого писателя Антона Чехова, открылась в Государственном литературном музее имени В. И. Даля. На её открытии 15 июля побывал корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доктор А. П. Чехов

На экспозиции музея выставлены фотографии Москвы, тех мест, которые посещал писатель в XIX — начале XX века, и фотографии семьи, личные вещи и предметы интерьера, сохранившиеся до нашего времени, живопись, рисунки, афиши театра к постановкам по известным чеховским произведениям и личные книги. На выставке есть секретный кабинет, в котором размещены художественные детали и крылатые выражения поэта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чеховская Москва»

Чехов впервые приехал в Москву в 1887 году к семье, которая сбежала из Таганрога, спасаясь от долговой ямы.

Младший брат Михаил говорил, что Чехов влюбился в город. «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда Москвич», — пишет он в письме.

С Москвой связано более 25 лет чеховской жизни. Здесь он закончил московский университет и начал медицинскую практику, и многие произведения написаны в Москве. В июне 1904 года из Москвы он отправился в последнее путешествие в немецкий город Баден-Баден. 15 июля отмечается день смерти писателя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки «Чеховская Москва» Эрнест Орлов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Выставка проходит в Литературном музее, в отделе «Доходного дома Любощинских-Вернадских». Само здание связано со многими известными людьми, знакомыми Чехова и его потомков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Чеховская Москва»

Музей находится рядом с метро Парк Культуры на Зубовском бульваре, дом 15, строение 1. Посещение музея и экскурсии осуществляются по предварительной записи. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.