Администрация Дональда Трампа предложила в своем проекте финансирования НАСА на 2021 финансовый год выделить этой организации 4,7 миллиарда долларов. Деньги предлагалось направить на исследования и разработки (R&D), включая систему высадки человека (HLS). Эти цифры были рассчитаны на то, что НАСА сможет направить астронавтов на Луну к 2024 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Человек, который украл Луну

Однако в Палате представителей были рады не согласиться. Подкомитет, финансирующий НАСА, скоррректировал предложение: 1,56 миллиарда долларов на исследования и разработки. Это означает, что на разработки HLS будет направлено чуть более 600 миллионов долларов в следующем финансовом году, что недостаточно для достижения цели высадки на Луну в 2024 году.

Администратор НАСА и конгрессмен-республиканец Джим Бриденстайн отреагировал на эту новость со свойственным ему спокойствием.

«Я хочу поблагодарить подкомитет Палаты представителей по коммерции, правосудию и науке за двухпартийную поддержку программы НАСА «Артемида». Финансирование системы высадки человека (HLS) в размере 628,2 миллионов долларов является важным первым шагом в процессе выделения ассигнований в этом году. Нам еще многое предстоит сделать, и я с нетерпением жду совместной работы с Сенатом, чтобы обеспечить Америку ресурсами, необходимыми первой женщине и следующему мужчине на Луне в 2024 году», — сказал Бриденстайн.

Визит Дональда Трампа в Космический центр им. Джона Кеннеди. Слева — администратор НАСА Джим Брайденстайн. 27 марта 2020 года

Кто-то менее уравновешенный, чем Бриденстайн, мог бы вместо этого ответить: «вы, писаки в Палате представителей, понятия не имеете, что нужно, чтобы вернуть американцев на Луну. Надеюсь, поймет Сенат».

Анализ, проведенный Эриком Бергером в Ars Technica, предполагает, что Сенат, вероятно, будет более щедрым в том, что касается HLS в частности и исследований в целом. Поправка Палаты представителей — это только начало длительного бюджетного процесса, который, как предполагает Бергер, будет завязан на пандемию коронавируса и президентские выборы 2020 года.

Бриденстайн, вероятно, счастлив, что демократы дома дали ему хоть что-то для высадки на Луну в любую дату, не говоря уже про 2024 год. Тем не менее, законопроект о финансировании НАСА демонстрирует, что Палата представителей готова играть в партийные игры, — если не с программой высадки на Луну, то по крайней мере с датой посадки. Эта ситуация, должно быть, является источником разочарования для администратора НАСА, который был безжалостно беспартийным в своем стремлении к цели высадки на Луну в 2024 году.

Причина, по которой НАСА хочет высадить «первую женщину и следующего мужчину» на Луну всего через четыре года, заключается в желании избежать синдрома дефицита внимания, который привел к отмене двух последних попыток высадить американцев на Луну. Относительно скорое планирование высадки создало бы достаточный политический импульс для создания лунной базы и последующих миссий на Марс.

NASA Kennedy Американские астронавты

Демократы из Палаты представителей не видят дату 2024 года в таком широком смысле. Они расценивают это как заговор президента Дональда Трампа, который надумал приукрасить свою грядущую славу, заставив американцев высадиться на Луне к концу его гипотетического второго срока. А ничто не бесит демократов больше, чем все, что может принести пользу президенту Трампу. Таким образом, вместо щедрого бюджета НАСА, который мог бы вместить высадку на Луну в 2024 году, хозяева Палаты предложили законопроект финансирования с высадкой на лунную поверхность, возможно, в 2028 году, если это вообще произойдет.

Эрик Бергер, несомненно, прав в том, что окончательный законопроект будет подготовлен не раньше декабря. Не случайно это дата после президентских выборов: предполагается, что то, как будет выглядеть законопроект о расходах НАСА в 2021 году, будет больше зависеть от результатов выборов, чем от пререканий между демократической Палатой представителей и республиканским Сенатом.

Если Трамп выиграет выборы, то он может претендовать на мандат по широкому кругу вопросов, и космос — лишь один из них. Окончательный законопроект о расходах будет с большей вероятностью содержать уровни финансирования по его вкусу и поддерживать высадку на Луну в 2024 году.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Если победит бывший вице-президент Джо Байден, то все ставки отменяются. Команда Байдена еще не представила официального предложения по космической политике. Шансы на то, что программа «Артемида» будет свернута или отменена полностью, существенно возрастают при администрации Байдена.

И тем не менее, если Байден откажется от Артемиды, еще не вся надежда будет потеряна. Вполне возможно, что кто-то вроде Илона Маска из SpaceX попытается взяться за миссию высадки на Луну — либо используя звездолет, который пока еще находится в разработке, либо, возможно, используя план, недавно предложенный Робертом Зубриным и Гомером Хикэмом, используя коммерческий космический корабль и будущий лунный посадочный модуль.

И еще один, последний исход событий, — дождаться китайской высадки на Луну, что прозвучит смертельным звонком для США как великой державы.