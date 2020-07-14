Уже шестой год Донбасс живёт в состоянии войны, под артиллерийскими обстрелами украинских «евроинтеграторов» нацистского разлива. Из этих шести лет пять прошли под знаком Минских соглашений, благодаря которым в 2014 и 2015 годах Украина избежала полного военного разгрома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зачистка

За все пять лет Киев не выполнил ни одного пункта своих обязательств, несмотря на то, что «Минск» был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Более того, с видом умственно отсталого хитреца, мнящего себя гением дипломатической игры, киевские предводители пытаются превратить шаткое перемирие в свою победу.

Если на внешнем контуре представители Украины горестно изображают «желающего, но не способного», то на сцене внутреннего политического водевиля громко заявляют, что никогда и не собирались выполнять «Минск», а подписывали его только затем, чтобы получить передышку и восстановить мощь ВСУ и прочих вооруженных формирований.

Напомним, если сторонами вооруженного конфликта являются нацистский Киев и Донбасс, то гарантами выполнения Минских соглашений считаются Россия, Германия и Франция.

В чистом виде «гарант» имеет право тем или иным способом воздействовать на стороны конфликта для их принуждения соблюдать взятые на себя обязательства.

Как бы там ни было в предыдущие годы, сейчас Берлин и Париж более чем прозрачно намекают Киеву, что пора бы и перестать саботировать «Минск» и переходить к реальным действиям по его выполнению.

Москва более чем недвусмысленно заявила, что очередная попытка Киева решить вопрос Донбасса военной силой приведет к утере государственности Украины.

Положение усугубляется тем, что ни один из заметных деятелей украинского «политикума» не может себе позволить реальных шагов по тропе «Минска», так как политические конкуренты тут же порвут его руками многочисленных нацистских структур. А обуздать эти банды сейчас не может на Украине никто.

Таким образом, складывается ситуация, в которой всё более реальными становятся перспективы «конкретного» воздействия на Киев. Такое воздействие может быть как экономическим, так и военным.

U.S. Army Europe ВСУ

Сейчас мы не будем вдаваться в тонкости возможных экономических санкций и их «обратных сторон».

Ограничимся темой возможного военного воздействия. Поскольку Германия и Франция по разным причинам неспособны на такие операции в отношении Украины, попробуем себе представить, как могут развиваться события, если в Москве решат, что очередной обстрел жилых кварталов украинским воинством является той самой «попыткой силового решения», после которой выкрутасы невменяемых соседей терпеть уже нельзя.

Чтобы не заниматься откровенным фантазированием, возьмем за основу схему аналогичных операций «по принуждению к миру», ранее осуществленных в Сирии и в Грузии. Последний случай тем более актуален, что в нем на стороне Тбилиси выступали те же самые украинские военные с той же техникой, которой они располагают и сейчас.

Какие цели могут быть у военной операции против вооруженных формирований Украины? Скорее всего, такие же, как и в случае с Грузией, когда Россия ограничилась тем, что обеспечила безопасность Южной Осетии и Абхазии. Тогда после разгрома грузинских вооруженных сил подразделения Российской армии вывезли из Грузии самое интересное трофейное оборудование и вооружение импортных образцов, ликвидировали в базах «грузинскую военно-морскую мощь» и спокойно удалились на сопредельную территорию. Оккупация Грузии Москве оказалась просто не нужна, не выгодна и неинтересна.

Выражаясь бытовым языком, буйному соседу была устроена назидательная порка по мягким местам без тяжких телесных повреждений.

Поэтому весьма вероятно, что в случае нейтрализации Украины будет решаться задача обеспечения безопасности ДНР и ЛНР в их административных границах. Напомним, в референдуме о независимости в 2014 году участвовало население всех территорий Луганской и Донецкой областей. Скорее всего, одной из целей операции будет восстановление контроля ДНР и ЛНР над всей их территорией, которая сейчас оккупирована ВСУ и всяческими нацистскими батальонами. Остальная территория Украины, как ни прискорбно, скорее всего останется под управлением Киева и его иностранных кураторов.

Здесь встаёт вопрос: а состоится ли военный разгром украинских вооруженных сил? Не встанет ли насмерть «сильнейшая армия Европы», как её любят называть в Киеве?

Давайте разберемся.

Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

На данный момент вооруженные силы Украины вполне способны противодействовать наступательным операциям Народной милиции ДНР и ЛНР. Весьма многочисленная артиллерия, доставшаяся Украине в наследство от Советского Союза, на данный момент является прочной основой боевой мощи ВСУ. За несколько лет позиционной войны украинские артиллеристы заметно повысили своё боевое мастерство, освоили новые методы боевой работы, новое оборудование инструментальной разведки и управления огнём. Контрбатарейная борьба в их исполнении уже не выглядит так убого, как в 2014 или 2015 году.

Военные ДНР и ЛНР признают, что артиллерия ВСУ является опасным противником, пренебрегать которым не только неразумно, но и преступно.

Вполне вероятно, что украинские военные получили большую практику в операциях диверсионно-разведывательных групп.

Танковые и мотопехотные подразделения ВСУ вряд ли способны к быстрым перемещениям и контрударам, так как в ходе позиционного противостояния не имели такой практики, а полигонные учения такого уровня стоят дорого и непосильны для тощего и постоянно разворовываемого военного бюджета Украины.

Боевая авиация Киева и ранее не блистала, а сейчас и вовсе прикована к земле степенью своей изношенности и малочисленностью. Боевого опыта её летчики так и не приобрели.

Украинские войска ПВО в 90-х годах ХХ века могли считаться одними из самых передовых в Европе и на постсоветском пространстве. Однако с тех времен они технически не обновлялись, боевого опыта не приобретали и выдающимися способностями явно не обладают.

Военно-морскую мощь Украины можно обсуждать только в юмористических целях, которым наша статья не посвящена.

Вот с таким набором сил и средств Украина может встретить «агрессию», которую вот уже шесть лет то отражает, то мужественно готовится отражать.

Ministry of Defense of Ukraine Морские пехотинцы

Теперь давайте представим, что в Кремле всё-таки приняли решение нейтрализовать киевских неадекватов и провести военную операцию.

Здесь будут уместны аналогии с военной операцией на территории Сирии. Что там происходило после появления российской группировки? Напомним, началось методичное разрушение инфраструктуры незаконных вооруженных формирований авиаударами ВКС и ракетными ударами с кораблей ВМФ России.

Уничтожались автоколонны, перевозившие сирийскую нефть в Турцию, уничтожались склады с боеприпасами, узлы связи и командные пункты.

Поэтому, скорее всего, операция по принуждению Украины к адекватности начнётся именно в воздухе. И противопоставить Киев не сможет ничего, так как еще в 2015 году российские ВКС начали массово использовать прицельно-навигационные комплексы СВП-24 «Гефест», при помощи которых самые обычные свободнопадающие авиабомбы поражают цели с точностью, сравнимой с управляемым оружием, причём сброс бомб производится на высотах, недоступных для ракет ПЗРК, каковых у украинских военных довольно много.

Стоит также вспомнить, что система ПВО Грузии, создававшаяся при активном участии Израиля, Польши, Франции и Украины, в 2008 году была полностью нейтрализована средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тогда несколько самолётов Су-34 с установленными на них прототипами бортового комплекса обороны, позднее ставшими знаменитыми станциями «Хибины», обнаружили и подавили все радиолокационные станции (РЛС), системы управления и связи, включая новейший на тот момент украинский комплекс пассивной радиотехнической разведки (РТР) «Кольчуга-М», а также срочно привезенные с Украины ЗРК «Бук-М1».

К тому же, все радиолокационные объекты неизбежно превратятся в цели для ракет различного типа. Можно допустить даже то, что наиболее мощные и критически важные объекты системы ПВО Украины будут удостоены удара крылатыми ракетами «Калибр», сбивать которые украинским военным тоже нечем.

ВВС Украины вряд ли даже поднимутся в воздух, ибо их руководству давно понятно, что это равносильно самоубийству даже в более скромных случаях.

Минобороны России Су-24М ВКС России, оснащенный СВП-24 «Гефест»

После подавления системы ПВО наступит очередь позиций артиллерии ВСУ. Батареи гаубиц и пусковые установки РСЗО станут беззащитными объектами охоты российской авиации, а также целями для ракетных ударов. В аналогичных случаях операций в Грузии и Сирии артиллерия противника достаточно быстро уничтожалась или как минимум подавлялась.

Само собой разумеется, что в условиях полного господства «агрессора» в воздухе станет невозможно и даже опасно перебрасывать какие-либо крупные резервы на угрожаемые участки на линии соприкосновения с Народной милицией ДНР и ЛНР, ведь она не останется безучастной в случае такого развития событий.

Как бы ни были укреплены опорные пункты украинских войск, оставшись без артиллерийской поддержки они будут либо уничтожены методическим безнаказанным артогнем ополчения, либо брошены своими гарнизонами.

При таком развитии событий даже мечтающий умереть за «нэзалэжну Украину» убежденный нацист будет иметь мало шансов просто увидеть того ненавистного «агрессора», в которого можно выпустить свою последнюю пулю.

Сколь бы пафосно это ни звучало, но уничтожение и дезорганизация украинской группировки, стоящей на линии соприкосновения в Донбассе, будет лишь вопросом времени. Отдельной изюминкой могут стать морские десанты ДНР и ЛНР, высаженные на побережье Азовского моря под прикрытием Черноморского флота и его авиации. А ведь такое прикрытие быстро «сведёт на нет» все попытки противодействия десанту.

В этом контексте мы не будем затрагивать моральный эффект от этих событий. Заметим только, что он непременно состоится. Как при этом себя поведут украинские военные, уже неотличимые от нацистов из «добровольческих батальонов», загадывать не будем.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР

Напомним только, что в 2008 году грузинские войска, экипированные и вооруженные ненамного хуже своих НАТОвских кумиров, довольно быстро пришли к выводу, что самые выгодные оборонительные позиции, на которых надо защищать родину, находятся как можно дальше от фронта и занять их надо как можно быстрее.

Каким образом всё это скажется на обстановке внутри Украины, это уже отдельный вопрос. Как это отразится на геополитическом уровне, и превратится ли это отражение в какие-то реальные действия неких «союзников» Украины — сейчас предсказывать тяжело, ибо им всё более «не до пустяков».

Тем более что в этой статье мы рассмотрели самый простой и грубый из многих сценариев «принуждения Украины к миру». Какой из них будет выбран в случае принятия принципиального решения — покажет время.