После нескольких месяцев преуменьшения опасности COVID-19 президент БразилииЖаир Болсонарузаразился коронавирусом. На данный момент его болезнь протекает в очень мягкой форме, благодаря чему он может продолжать давать интервью и участвовать в общественных мероприятиях — не в последнюю очередь для демонстрации собственной силы. Тем не менее на фоне выхода вспышки коронавируса из-под контроля и обрушения экономики этот образ очень быстро теряет убедительность, и всё громче звучат призывы к импичменту. На кону не только сохранение президентской власти Болсонару, но и жизнь и средства к существованию миллионов граждан страны, как сейчас, так и в будущем, пишет директор-основатель Центра Латинской Америки Атлантического совета Питер Шектер в статье, вышедшей 13 июля в Project Syndicate.

(сс) Alan Santos/ PR Жаир Болсонару

На 13 июля в Бразилии зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания COVID-19, скончались 72 тыс. человек. Хотя рекорд по количеству ежедневно выявляемых новых случаев по-прежнему принадлежит США, которые обновляют его почти каждый день, многие уверены, что в Бразилии число зараженных значительно занижают. Известно, что каждый день умирает всё больше людей, смертность же среди молодых людей выше, чем в других, схожих с Бразилией по уровню развития странах. По оценкам экспертов, инфекция может поразить до 34 млн граждан страны.

Недавно Болсонару заявил, что «умереть суждено всем». Это не значит, что смерть нельзя отсрочить. За последние несколько десятилетия Бразилия успешно противостояла малярии, вирусу Зика, ВИЧ и свиному гриппу благодаря эффективному сотрудничеству между правительством и здравоохранением страны и Всемирной организацией здравоохранения.

Болсонару, напротив, проигнорировал угрозу, которую собой представляет COVID-19, изгнал двух квалифицированных министров здравоохранения, которые с ним не согласились, и объявил, что он рассматривает возможность выхода Бразилии из ВОЗ после пандемии. Когда правительства штатов ввели собственные меры по борьбе с распространением пандемии, которые, как показывают опросы, получили широкую общественную поддержку, он осудил и даже саботировал их.

Экономическая ситуация в стране также не может считаться особенно радужной. Болсонару победил на выборах 2018 года, пообещав вывести страну из тяжелейшего кризиса, одновременно решив проблему безудержной преступности и коррупции. Вместо этого крупнейшая экономика Латинской Америки снова демонстрирует признаки нестабильности. По оценкам Международного валютного фонда, в этом году экономика Бразилии сократится на 5,3%. Экономисты же центрального банка предрекают сокращение в 7%.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Раздача продуктов питания в Бразилии в период пандемии

Из страны бегут инвесторы. В прошлом они могли оправдывать свою работу в условиях непростой внутриполитической ситуации более высокими процентными ставками. В этом же году центральный банк пошел на несколько снижений ключевой ставки, тогда как отток капитала в настоящее время достигает рекордных уровней. Бразильский реал стал самой слабой валютой мира в 2020 году.

Всё это уменьшает вероятность проведения столь необходимых реформ, включая сокращение огромного дефицита бюджета Бразилии. Пакет чрезвычайной поддержки в размере $233 млрд поставил крест на той прогнозируемой выгоде, которую власти хотели получить в течение следующего десятилетия в результате прошлогодней пенсионной реформы. По некоторым оценкам, в этом году государственный долг достигнет 90% ВВП. Может ли Пауло Гуэдес — фискально осторожный министр финансов Бразилии, который хотел приватизировать большое число государственных компаний в этом году — остаться в правительстве, если его планы реформ будут сорваны большими государственными расходами?

Не выполненным осталось и обещание Болсонару по борьбе с коррупцией. Напротив, в апреле он уволил начальника федеральной полиции в Рио-де-Жанейро. Этот шаг — явная попытка помешать расследованию, в котором фигурируют члены семьи Болсонару, — вынудил министра юстиции Серхио Моро, который наблюдал за крупнейшим антикоррупционным делом в Бразилии, уйти в отставку.

Многие из политических противников Болсонару теперь хотят добиться его отставки. И всё же Болсонару вполне может досидеть до конца своего срока, который закончится в 2022 году. Для импичмента потребуется поддержка как Верховного суда, так и двух третей нижней палаты конгресса. И пока что голосов в сенате нет. Рейтинг одобрения Болсонару, составляющий 33%, может показаться не впечатляющим, но его база поддержки в основном лояльна ему. Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф была отправлена в отставку в 2016 году только после того, как ее рейтинги одобрения упали ниже 10%.

(сс) LUCIO TAVORA AGÊNCIA TEMPO Дилма Руссефф

Не последнюю роль играет и то, что среди оппозиции нет единства. В то время как неудачи Болсонару подпитывают поддержку оппозиционных партий и кандидатов, его импичмент может привести к гораздо более острым последствиям. Граждане страны по-прежнему глубоко недовольны засильем коррупции, ставшей очевидной в течение 13 лет правления Рабочей партии (РП). Многие избиратели, которые поддержали Социал-либеральную партию Болсонару в 2018 году, снова проголосуют за него, если РП будет единственной альтернативой.

Тем не менее у оппозиции может быть больше шансов победить ослабленного Болсонаро, чем у вице-президента Амилтона Моурана, отставного генерала армии, который имеет более высокие рейтинги одобрения, чем Болсонару. Многие аналитики обеспокоены тем, что президент Моуран нанесет еще больший ущерб, чем Болсонару, демократическим институтам Бразилии.

Уже есть основания опасаться, что нынешний кризис оправдывает всё большее участие военных в управлении государством и экономикой. Действующие и бывшие военные чиновники в настоящее время занимают девять должностей в кабинете министров и бесчисленные должности в подчиненных правительству структурах. Некоторые предупреждают, что военные могут даже вмешаться для сохранения Болсонару у власти или для его свержения.

Болсонару, бывший капитан армии, кажется, уверен, что любое военное вмешательство пойдет ему пользу. В апреле он даже присутствовал на протестах против жестких мер карантина со стороны своих правых сторонников, которые призывали к военному захвату правительства от его имени. Недавно он заявил, что военным безразличны «абсурдные или политические решения», вроде призывов к импичменту.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

Пока что кажется, что военные разрываются между попытками направлять администрацию Болтонару и стремлением держать дистанцию. Стоит отметить, что, хотя военные чиновники занимают 21 ключевую должность в министерстве здравоохранения, до недавнего времени высший пост занимало гражданское лицо. Хотя нюансы отношений Болсонару с военными остаются неясными, динамика является более мрачной, чем может показаться.

Даже если Болсонаро останется у власти до 2022 года, его программа реформ значительно пострадает. Иными словами, заключает автор, Бразилия в очередной раз потеряла важнейшую возможность добиться более значительного экономического роста, более высокого процветания и укрепления своего международного влияния.