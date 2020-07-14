Эрдоган пытается поставить себя и свою страну — со своими текущими проблемами — если не за пределами Запада, то хотя бы на границе. Как обычно понимают в Греции решение Эрдогана превратить Святую Софию в мечеть и какие еще есть измерения у этого шага, обсуждает в греческом издании To Vima Ангелос Афанасопулос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру — мир

Не нужно быть религиозным или даже просто верующим, чтобы чувствовать себя оскорбленным решением Турции отменить решение Мустафы Кемаля превратить собор-символ, Святую Софию, в мечеть. Одного только посещение этого здания было бы достаточно, чтобы понять размер и диапазон его воздействия. Но угол, под которым имеет смысл рассматривать такое движение Реджепа Тайипа Эрдогана, — особенно если смотрят лица, принимающие решения, — очень важен. Потому что в противном случае человек рискует поддаться гневу, вместо того, чтобы спокойно расставлять приоритеты.

В Греции есть простое решение — отнести все шаги и инициативы Реджепа Тайипа Эрдогана к неоосманизму. Этот термин стал чем-то вроде слова «майдан» и применяется к любому анализу. К сожалению, в Греции анализов, посвященных неоосманизму, так много, что они превращаются в кашу.

Помимо «майдана» второй элемент, который превалирует в дискуссии по этой ситуации, заключается в том, что выбор Эрдогана сделан с упором на Грецию или даже против нее. Этот второй элемент особенноприводит к формированию разнородной греческой внешней политики вместо целостной конструкции.

Превращение Святой Софии в мечеть не является сугубо антигреческим движением — по крайней мере, в его основе. Несомненно, оно имеет антигреческие составляющие из-за отождествления значительной части современной греческой истории с Византией, но нравится нам это или нет, такой шаг выходит за пределы Греции. Есть ли в нем неоосманский параметр? Конечно, есть. Отражает ли это решение союз Эрдогана с националистами, искренний или необходимый, после попытки государственного переворота в 2016 году? Без сомнений.

Фаусто Зонаро. Мехмед II у стен Константинополя. 1903

Тем не менее, в ситуации вокруг Святой Софии есть и третье измерение, которое в Греции изначально было отмечено только Евангелосом Венизелосом [государственным деятелем, экс-министром культуры, экс-министром обороны], который указал в соответствующем заявлении, что основной смысл решения Эрдогана в отношении Святой Софии заключается в том, что это манифестация изменения турецких отношений с Западом. Это вопрос, конечно, культурный, религиозный и исторический, но в первую очередь — геополитический.

«Превращение Святой Софии в исламскую мечеть символизирует стратегический выбор президента Эрдогана установить Турцию вне пределов Запада. Не просто за пределами западной правовой и политической культуры, но вне пределов Запада как исторической и стратегической организации», — пишет Венизелос. Он отмечает, что до сих пор Турция претендовала на неоднозначную позицию, заявляя о своей «исключительности» и своей уникальности по отношению к Западу, но в то же время хотела подчеркнуть свою позицию в качестве члена НАТО, заявить о форме отношений с ЕС, придавая большое значение и отношениям с США. Теперь жестокая символическая провокация может сигнализировать о разрыве, не вызванном военными действиями Турции в Сирии и Ливии, и о кривой ее отношений с Россией.

Эрдоган приступил к определенному прочтению состояния международной системы. Центральное место в этом прочтении занимает мнение о том, что Запад находится в упадке, или даже в необратимом упадке. Нынешнее состояние Соединенных Штатов и Европейского союза подтверждают это прочтение в сочетании с растущим влиянием Китая и относительным восстановлением России.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Сейчас опытные наблюдатели турецких дел описывают Эрдогана, пытающегося поставить себя и свою страну — со своими текущими проблемами — если не за пределами Запада, то, по крайней мере, на границе с Западом. На этой шахматной доске Эрдоган стремится возглавить исламский полюс, который независим и не руководствуется западными приказами или желаниями.

Об этом геополитическом прочтении, конечно, будут судить по результату. Оно очень амбициозно и, по мнению многих, неисторично. Кроме того, у него есть свои пределы, и неясно, насколько внутренняя сплоченность Турции (политическая, экономическая, экономическая) позволяет разработать стратегию, которая сработает на практике. И всё же, это огромная проблема для Греции.

Эрдоган выбрал тактику, с помощью которой он задевает сам дух греков в ряде вопросов и действительно с большим «успехом». Дело Святой Софии — классический пример этой тактики. Мы не должны попасть в эту ловушку. Если мы хотим доказать, что мы принадлежим Западу, мы должны быть методичными, реалистичными и даже циничными, оставляя в стороне хитрость, такую как последние идеи о доме Кемаля (который предлагают превратить в музей геноцида понтийских греков). К сожалению, у нас мало времени.