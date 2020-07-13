Собор Святой Софии для греков — больше, чем «памятник исторического значения». Это место невероятной значимости, символ греческой идентичности, внутри которой даже «Городом» до сих пор называется один-единственный город — Константинополь, а молодежь между собой обсуждает, что вот было бы здорово венчаться в Святой Софии. Поэтому решение Эрдогана сделать из Айя-Софии мечеть — для греков страшный удар, независимо от того, религиозны они или нет. Это не вопрос религии. Как подчеркнул министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, это вопрос национальных прав.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святой Софии

Страна буквально кипит, тема Святой Софии не сходит с первых страниц греческой прессы, ее комментируют политики и эксперты.

По словам правительственных чиновников, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис начинает раунд телефонных переговоров на международном уровне в контексте реакции его страны на решение превратить собор Святой Софии в мечеть. Пока что он уже связался с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которому выразил свою поддержку, а также выступил с публичным заявлением, в котором решительноосудил решение Эрдогана. Следующие шаги греческого правительства были анонсированы пресс-секретарем правительства Стелиосом Пецасом, который сказал, что страна быстро приступит к санкциям, потому что Эрдоган совершил страшную историческую ошибку, и Греция сделает всё возможное, чтобы это решение имело для Турции последствия. Пецас подчеркнул, что возможность санкций есть не только со стороны Европы, но и со стороны международных организаций, таких как ЮНЕСКО.

«Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции, — заявил представитель правительства. — Проблема Святой Софии — международная проблема. Единственное, что является бесспорным, — это то, что такое правонарушение и такое оскорбление должны иметь соответствующий ответ».

Министр иностранных дел Никос Дендиас предупреждает, что если в ЕС не помешают турецкой провокации, то дальше события будут развиваться очень неприятно. По словам министра, Эрдоган поворачивается спиной к международному сообществу и этот шаг дополняет серию очень провокационных действий против Греции, а также против ряда стран, таких как Кипр, Ливия и Египет. «Собор Святой Софии для каждого грека является частью его сердца, — подчеркивает Дендиас. — Хотя наш диалог и требования мирового сообщества должны быть связаны с глобальной важностью памятника, а не только с его огромной эмоциональной ценностью в сердце эллинизма».

«Помимо международного осуждения этого решения, Греция намерена просить ЕС ввести санкции против Турции», — добавил министр судоходства и островной политики Яник Плакиотакис. Айя-София включена в список всеобщего наследия, но также является символом христианства, и потому решение Эрдогана наносит ущерб христианству во всем мире. И поэтому одного осуждения международным сообществом мало, нужны реальные санкции. «Эрдоган не имеет права отменять 1483 года истории», — заявил Плакиотакис.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Замминистра иммиграции ЙоргосКумуцакос охарактеризовал решение Эрдогана как шаг, отравляющий греко-турецкие отношения и не создающий атмосферу для диалога, который вообще нельзя вести с помощью шантажа и угроз. Он тоже считает проблему международной, однако подчеркивает, что именноГреция должна быть на передовой в международной мобилизации против решения Эрдогана.

Неприемлемое и провокационное решение правительства Эрдогана доказывает, что «провокация Турции постепенно усиливается. В то же время это усиливает религиозное и националистическое соперничество, которое используют влиятельные лица для разделения народов», — сказал генеральный секретарь Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас. Впрочем, Куцумбас считает провокационной и реакцию со стороны США и ЕС, которые на словах являются защитниками международного права, а на деле вполне себе терпят турецкую провокацию. Какой будет дальнейшая реакция «американонатовской дуги», как выразился Куцумбас, покажет скорое время, — в первые дни и часы реакция не отличается суровостью.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус выразила разочарование решением Анкары, призвав турецкое правительство обеспечить доступ для всех посетителей: «Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей и мы с нетерпением ожидаем услышать его планы по обеспечению того, чтобы оно оставалось доступным для всех».

Как объяснила пресс-секретарь Государственного департамента, собор Святой Софии является важной частью «исторических памятников Стамбула», включенных в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в знак признания его богатой мультикультурной истории.

Собор Святой Софии в Стамбуле

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе подчеркнул, что музейный режим собора Святой Софии является «моделью» приверженности правительства Турции «уважению религиозных традиций и разнообразной истории страны» и что любое его превращение «запятнало бы наследие» этого «символического памятника».

Понятно, что такие общие и, в общем, равнодушные слова могут греков скорее разочаровать и разозлить, чем ободрить и обнадежить. Впрочем, в моральной поддержке греки и не нуждаются: им нужна политическая. А гнева и запала у них достаточно своего.

В тексте использованы переводы материалов изданий To Vima, I Kathimerini, AMNA.