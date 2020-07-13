Папа Римский Франциск высказался о Святой Софии, передает Vatican News (Ватикан). В минувшее воскресенье, 12 июля, когда отмечается Всемирный день моря, он передал «сердечное приветствие всем тем, кто работает в море, особенно тем, кто находится вдали от своих близких и своей страны». Остановившись на море, понтифик сказал, что это заставило его задуматься о том, что происходит в Стамбуле. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своем решении превратить собор Святой Софии обратно в мечеть. «Я думаю об Айя-Софии, — сказал папа Франциск, — и мне очень грустно».

Иван Шилов ИА REGNUM

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о рисках решения турецкого президента: «Оно обратит против ислама миллионы христиан во всем мире». Будучи важной святыней, храм Святой Софии, подчеркнул патриарх, является центром, «в котором Восток и Запад обнимают друг друга», а его превращение в место мусульманского поклонения «станет причиной разрыва между этими двумя мирами». В XXI веке «абсурдно и вредно допускать, чтобы Софийский собор — место, которое сейчас позволяет двум народам встречаться и восхищаться его величием, — вновь стал причиной противостояния и столкновения». Правительство Греческой Республики назвало решение турецкого правительства «провокацией цивилизованному миру». «Обеспокоенность миллионов христиан не была услышана», — об этом заявил Владимир Легойда, председатель отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ. По словам протоиерея Николая Балашова, заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, «это событие может иметь серьезные последствия для всей человеческой цивилизации». Турецкое правительственное информагентство Anadolu приводит слова президента национальной Ассоциации по обслуживанию исторических фондов и окружающей среды, который придерживается иного мнения: использование Софийского собора в качестве музея «пагубно для совести людей». Решение Турции прокомментировала ЮНЕСКО, обратившись с призывом к Анкаре: «Государство должно гарантировать, что никакие изменения не подорвут исключительную всемирную ценность объекта, находящегося на ее территории и включенного в список (всемирного наследия). Любое изменение должно быть доведено до сведения ЮНЕСКО и проверено Комитетом всемирного наследия».

(сс) Ray Swi-hymn Фреска в Соборе Святой Софии

Россия, Румыния, Кипр, Грузия: православный мир жестко реагирует на превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Первым на поле выходит Московский патриархат. «Мы надеялись, что турецкие власти пересмотрят свое решение, но с большим сожалением и болью узнаем, что оно было принято, — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. — Для православных христиан во всём мире собор Святой Софии является той же ценностью, что для католиков базилика Святого Петра в Риме». Московский патриарх Кирилл в заявлении, опубликованном 6 июля, выразил обеспокоенность судьбой «одного из величайших шедевров христианской культуры». Стамбул является домом для Константинопольского патриархата. Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что хотя в последнее время были времена «иногда довольно сложные в истории отношений между Россией и Константинополем», тем не менее «с горечью и негодованием русский народ реагировал в прошлом и теперь реагирует на любые попытки попирать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви». Константинопольский патриарх Варфоломей занял очень четкую и беспрецедентную позицию, протестуя против плана превращения Святой Софии в мечеть. Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II говорит, что не хочет говорить на эту тему с Варфоломеем, потому что «турки следят за нашими телефонами», константинопольский патриарх «живет в Турции, и мы очень хорошо знаем, что даже маленький его вздох раздражает турок». Вступились Грузинская и Румынская православные церкви. Жесткими были заявления правительств Греции и Кипра.

AsiaNews (Рим, Италия) называет турецкого президента Эрдогана «Фатихом II — вторым завоевателем Святой Софии». Возвращение «жемчужины Стамбула», как Эрдоган называет собор, подтверждает факт завоевания собора турками. Следование традициям важнее борьбы за свободу. Преобразование Святой Софии обратно в мечеть стало результатом воли политического лидера. Оно отвечает желаниям политического исламизма в Турции и националистического правого крыла, сосредоточенного в Анатолии. Действия президента не встретили никакой оппозиции ни внутри страны, ни тем более за ее пределами. Ни Трамп, ни Путин, ни Меркель не произнесли ни слова. В сложившихся обстоятельствах турецкие лидеры могут делать всё, что им заблагорассудится. Общеизвестно, что неоосманская политика Эрдогана является детищем Ахмеда Давутоглу, бывшего премьер-министра и министра иностранных дел, его старого товарища по оружию, который был отстранен от власти, как только начал сопротивляться «бонапартистским тенденциям» президента. Это разрушило надежды всех тех турок, которые в начале 2000-х годов надеялись после десятилетий авторитарного правления на более демократическую Турцию. Для многих сейчас вопрос в том, что может сделать Эрдоган в то время, когда опросы общественного мнения, похоже, против него. По всей стране экономический кризис тяжело отражается на людях, растет инфляция, видны неконтролируемые государственные расходы и огромный военный бюджет в соответствии с неоосманской политикой президента.

Константин Капыдаглы. Портрет Фатиха II (фрагмент)

Главы Церквей говорят об угрозах христианскому присутствию в Иерусалиме, информирует Agenzia Fides (Ватикан). В письме 13 патриархов и церковных лидеров, среди которых иерусалимский патриарх Феофил III, глава латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттист Пиццабалла, католический кустод Святой земли отец Франческо Паттон, пишут, что «еврейские радикальные группы, стремящиеся приобрести церковную собственность в так называемом христианском квартале Старого города Иерусалима, саботируют множественную идентичность Святого города, препятствуют христианским паломникам и ослабляют христианское присутствие в Иерусалиме». Они бьют тревогу из-за «непрозрачных» сделок с имуществом. В частности речь идет о недавнем решении Окружного суда Иерусалима, который 24 июня окончательно отклонил просьбу Иерусалимского патриархата отменить покупку трех принадлежавших ему объектов недвижимости еврейской поселенческой организацией «Атерет Коханим». Судебная тяжба по этому поводу длится уже 16 лет. Продажа церковной собственности состоялась в 2004 году, что вызвало протесты и недовольство православной общины, кульминацией чего стало низложение Святейшим синодом патриарха Иринея.

Бывший американский дипломат, ныне президент Института религиозной свободы Томас Фарр выступил в NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США) с публикацией, где призвал задуматься о церковной ответственности за состояние дел в Гонконге. 30 июня вступил в силу закон о национальной безопасности Китая. Он является «нападением Пекина на автономию острова и его свободы, в том числе свободы католиков». Новый закон стал очередным испытанием для дипломатии Святого престола, особенно китайско-ватиканского соглашения 2018 года. Но до сих пор Ватикан не давал никаких оснований КНР полагать, что Церковь будет возражать. Единственное «официальное» слово прозвучало от кардинала Джона Тонга, администратора Гонконга, который заявил, что будто бы новый закон не угрожает религиозной свободе или Церкви. Ранее сообщалось, что тема Гонконга должна была прозвучать 5 июля в речи папы. Однако Франциск их не произнес. Почему — непонятно. Мир удивляется, отчего понтифик молчит, когда он говорит о Гонконге, и что он скажет. Католики вправе спросить, это не китайско-ватиканское соглашение 2018 года ли заставляет колебаться и не осуждать действия Китая в Гонконге. «Многие, в том числе и автор этих слов, выражали серьезную озабоченность по поводу соглашения, которое (хотя и всё еще не обнародовано), как полагают, дало коммунистическому государству значительные полномочия в выборе китайских епископов», — пишет Фарр. Отношение к Церкви в Китае ухудшилось с момента подписания соглашения и, возможно, находится на самом низком уровне за последние десятилетия. Есть основания опасаться, что внешняя политика Ватикана может вернуться к неудачной «Ост-политике» первых лет холодной войны, когда дипломаты Святого престола наивно не верили в истинность «зла коммунизма» и его разрушительного воздействия на Церковь в Восточной Европе. Эта дипломатия пропала только в 1978 году, когда польский кардинал Войтыла был избран папой Римским Иоанном Павлом II. «Давайте помолимся, чтобы Святой престол воспользовался возможностью засвидетельствовать главную истину нашей веры: ни одно государство не должно позволять угнетать своих граждан, католиков или иных, с помощью мерзких и жестоких методов, отточенных Си Цзиньпином и его коммунистическим режимом, — заключает Фарр. — Папа Римский должен выйти из соглашения 2018 года и осудить Китай».

(сс) thetempletrail Католическая црековь в Гонконге

Европейская комиссия решила восстановить позицию специального представителя ЕС по свободе вероисповедания за пределами Европейского союза, рассказывает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Брюссель отреагировал на критику, которая прозвучала в его адрес после того, как вслед за истечением срока полномочий предыдущего посланника Яна Фигеля в декабре 2019 года решил не продлевать его мандат. Офис спецпредставителя был создан в 2016 году.

CatholicNewsAgency (Инглвуд, США) задается вопросом, чем станет 2020 год для финансов Ватикана — временем банкротства или оздоровления? Святой престол переживает настоящий шторм из-за огромного дефицита, многомесячного скандала с финансами и надвигающейся банковской инспекции. Согласно утечке внутренней информации, всем куриальным ведомствам Ватикана было предложено перевести денежные депозиты в APSA, которая выполняет функции казначейства Святого престола. Это решение является драматическим шагом, превосходящим предыдущие попытки финансовой централизации. Оно указывает на острую нехватку наличности и говорит о трудностях финансирования ежедневных операционных расходов, включая заработную плату. В связи с пандемией коронавируса Ватикан в мае прогнозировал сокращение доходов в следующем финансовом году на 30 — 80%. Говорилось, что «нас ждут трудные годы», но вероятность дефолта отвергалась. Сегодня некоторые департаменты владеют крупными инвестиционными портфелями и активами, в первую очередь Государственный секретариат и Конгрегация евангелизации народов. Их централизация поможет в краткое время повысить ликвидность Святого престола, однако способна создать новые головные боли для Ватикана.

(сс) Alvesgaspar Собор Святого Петра в Ватикане

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».