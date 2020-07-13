С 7 июля в Сербии проходят массовые протесты, охватившие Белград, Нови Сад, Крагуевац, Ниш. Поводом к их началу послужило обращение сербского президента Александра Вучича к нации, в котором он объявил о возобновлении полицейского часа (полный запрет на выход из дома с вечера пятницы по утро понедельника), запрет на пребывание вместе более пяти человек, а также о том, что будет введено обязательное вакцинирование для детей в возрасте 2 — 12 лет, пенсионеров, служащих полиции, жандармерии и т. д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

Следует отделять поводы для протестов от их причин, которые составляют целый комплекс проблем, не только не решаемых, но усугубляющихся при Вучиче в геометрической прогрессии. Речь прежде всего идет об экономическом курсе — полном подчинении требованиям МВФ, приватизации практически всей государственной системы предприятий (точнее, их дроблении и продажи за бесценок более чем сомнительным, преимущественно арабским партнерам), катастрофическом массовом отъезде молодых квалифицированных кадров, свободном и бесконтрольном размещении мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока, крайне низких зарплатах и пенсиях, отсутствии экономического развития и ясной перспективы будущего как такового. Однако не менее важной причиной протестов является политический курс Вучича, прежде всего, связанный с политикой, ведущей к финальной капитуляции — сдаче Косово и Метохии в руки албанских сепаратистов.

Основанием для этого являются совершенно конкретные действия действующего режима: пресловутое Брюссельское соглашение 2013 г., по которому Ивица Дачич и Александр Вучич добровольно передали в руки главарей «Республики КосовЫ» государственные органы Республики Сербии — суд, полицию, спецслужбы, а также сербский север Косово (на который не посмели покуситься даже нацисты в годы Второй мировой войны) и все остальное Косово. Кроме того, Белград оказывает давление на сербов КиМ, заставляя их брать «косовские документы» и автомобильные номера, участвовать в нелегитимных выборах и вообще в политической жизни «Косовы». Так, прорежимная партия косовских сербов «Сербский список» как раз служит цели вытеснения из политики всех остальных сербских движений, и при этом сама она является классическим коллаборантом, функционирующим по «косовским законам» и одобрившим в свое время избрание садиста и убийцы Рамуша Харадиная «премьером Косовы».

Обращает на себя внимание, что главной действующей силой протестов является молодежь — студенты и учащиеся, практически подростки. Это обычное дело, молодежь — всегда движущая сила бунтарских процессов. Однако принципиально новым явлением протестов июля 2020 г. стало острое неприятие протестующими лидеров оппозиции — Сергея Трифуновича, Вука Еремича, Срджана Ного и др., которые были буквально изгнаны с акций протеста самими демонстрантами, указавшими, что за этими политиками стоят определенные западные силы, и доверия к ним нет.

Протестуюие в Белграде Скриншот twitter Miroslav Aleksic

Следующий маркер, выделяющий это протестное движение — использование властью «гражданских параформирований» (скорее всего, состоящих из лиц криминально-маргинального профиля) для выполнения грязных провокаций в отношении полиции. Так, в социальных сетях появились многочисленные снимки особых групп молодых людей, поступательно концентрирующихся вблизи главного объекта протестов — парламента, и весьма примечательно одетых. На белградских предвечерних улицах в нынешнем июле царит практически невыносимая жара, а указанные группы атлетически сложенных молодых людей одеты не только в джинсы, но и обвязаны теплыми худи вокруг пояса (вероятно, из опасений застудить поясницу в вечерней прохладе). Они также носят медицинские маски и кепки и упорно не поднимают головы при их съемке многочисленными прохожими. Кроме того, в толпе были замечены группы футбольных болельщиков разных клубов — при Вучиче ведущие группировки футбольных фанатов были весьма умело взяты под контроль и увязаны с криминальной деятельностью, включая торговлю наркотиками. Социальные сети пестрят видеосъемками подобных компактных групп, причем характер их сходок весьма напоминает инструктаж. Затем эти молодые люди оказались в первых рядах, провоцируя полицию — они бросали в полицейских файеры, заграждения, камни и т. д. Однако самым примечательным на видеозаписях 7 и 8 июля является то, что полиция бросает в толпу светошумовые гранаты и применяет слезоточивый газ ПОВЕРХ первых рядов, как бы случайно стараясь обходить именно их.

Следовательно, демонстрантам, вышедшим на мирные акции протеста против неоправданных карантинных мер, против экономического и политического курса Вучича, против государственной измены — сдачи Косова и Метохии, пришлось проявить недюжинную стратегическую сноровку — оттеснить от руководства сомнительных оппозиционных лидеров, не позволить втянуть себя в провокации против полиции со стороны «гражданских параформирований» и групп футбольных фанатов, противостоять, собственно, полиции и спецподразделениям. Изменение тактики протестующих произошло на третий день, 9 июля: большинство в знак мирного характера происходящего провело сидячую акцию протеста.

Действия полиции и спецподразделений носили более чем странный характер: с истинным беснованием нападению подверглись несколько молодых людей, сидящих на лавочке в отдалении от здания Скупщины, и парень, едущий на велосипеде. Но событием, которое навсегда врежется в память всех участников свидетелей, стал факт избиения юноши, беспомощно лежащего посреди пустой улицы, по которой двигается полицейский кордон. Каждая группа полицейских, в полном снаряжении, избивала парня дубинками и ногами, затем его оттащили на обочину, чтобы он не мешал полицейским автомобилям. Этот снимок в настоящий момент обходит весь мир.

(сс) Balkan Photos Сербская полиция

Александр Вучич, традиционно находящийся в оппозиции ко всему живому, кроме особо приближённой группы членов Сербской прогрессивной партии, роет себе всё более глубокую яму. На следующий день после первой акции протеста он, изображая удрученного и вечно морализаторствующего карася-идеалиста, незатейливо снял с себя всю ответственность за происходящее, отказавшись понимать возможные причины широкого народного недовольства, переложив её на сторонников Адольфа Гитлера и фанатов теории плоской Земли. Он уверял, что протестует лишь небольшая группка хулиганов — противников 5G, мигрантов и вакцинации, численностью в несколько десятков человек, но при этом главными виновниками являются эгоистичная оппозиция и иностранные государства. Деятельность иностранной разведки в Сербии действительно поставлена на самую широкую ногу, но причиной тому является полная профессиональная деградация сербских спецслужб, равно как и всего остального госаппарата Сербии. Запад действительно ставит своей целью необратимое угасание сербской государственности и сербского национального сознания. Однако ведущая роль в данных процессах принадлежит самому Александру Вучичу.

Примечательно, что вопрос журналистки о роли России в организации протестов Вучич проигнорировал (т. е. не стал это отрицать). Сербский президент вообще не утруждает себя попытками вникнуть в содержание вопросов, его ответ, как правило, выглядит бессвязно, но при этом соответствует траченным молью пропагандистским штампам. Примечательно, что немногим позднее Вучич сам дважды упомянул некую российскую гражданку, «присутствующую на протесте».

Kremlin.ru Александр Вучич

В связи с Россией также отметим отказ Вучича от встречи с российским послом, запланированной на утро 8 июля, без объяснений. Отметим, что сам факт того, что президент Сербии не отрицает возможность российского вмешательства, и упоминание российского гражданина апеллируют к черногорским событиям — «попыткегоспереворота с участием российских спецслужб», содействие в информационном сопровождении которым оказал именно Александр Вучич и подконтрольные ему СМИ.

По результатам трехдневных протестов в Сербии следует отметить, что эта волна носит сущностные отличия от «протеста пяти миллионов». От нее оттеснены все прежние оппозиционные лидеры, которые упорно пытаются интегрироваться в движение (и желательно его возглавить), новых лидеров не появилось. Власть приняла меры для раскола общества — теперь для противопоставления народа и полицейских структур первоначальное системное недовольство усиливается мощными эмоционально-психологическими факторами: необъяснимой жестокостью полиции и подлыми действиями режима.