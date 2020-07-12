Когда речь заходит об отчетах Счетной Палаты, комментарии ее главы Алексея Кудрина, особенно касающиеся предложений по решению выявленных проблем, за редкими исключениями выглядят либо раскаяниями, либо попытками снять с себя ответственность за ранее реализованные либералами-глобалистами их же идеи и возложить последствия той, своей либеральной экономической политики на действующую власть. Всем очевидно, что у команды либералов Кудрина, Грефа, Силуанова и иже с ними, в том числе Дворковича, который сейчас нет-нет, да и забросит в СМИ свое мало значащее для кого бы то ни было мнение, было слишком много времени, как и свободы для принятия решений и реализации своей политики, в результате чего страна и оказалась в застое. Но когда о наступлении застоя в экономике говорит Кудрин, о чем он заявил на лекции, выступая перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ), то он, таким образом, лишь констатирует крах своей же либеральной политики, после чего можно опускать за ним занавес и ни в коем случае не вызывать его на «бис», не желая повтора все тех же реформ. Думается, выпускникам РЭШ, во всяком случае тем, не ограничивавшимся учебной программой вуза, а следившим за движениями и ловкостью рук либералов-глобалистов, за их политикой и реформами, тем более на их фоне меняющейся в зависимости от обстоятельств риторикой, совершенно очевиден полнейший провал этой политики и необходимость перехода к той политике, где государство играет главную роль, а не пляшет вместе с народом под дудку глобальных инвесторов, к слову Греф всё мечтал научить плясать слона и считал еще недавно сбывшейся эту мечту. В общем, это ясно и совершенно очевидно всем. Не может благополучие нескольких отдельных, называющих себя инвесторами людей, что, кстати, роняет тень на весь бизнес, действительно осуществляющий вложения в экономику страны и активно принимающий участие в ее развитии, сосуществовать с подавляющим большинством людей, находящихся в затруднительном экономическом положении, и никакие QR не помогут, также как и вирус, наверняка, запущенный глобалистами в пору осознания того, что глобализация в негативном ее смысле, то есть преследующая цель колонизации стран, находится под угрозой срыва, не спасет! Ясно и очевидно это в особенности новым поколениям россиян и уж тем более поколениям 40−50-летних людей, выживавшим «как получалось» без национальной идеологии и поддержки государства, в коей было отказано этими же либералами, охваченными агонией оптимизации и тотальной приватизации, а, в общем и в целом — избавлением от государственного института как такового, что привело бы к растворению Российской Федерации в мировом пространстве и означало бы победу над до сих пор непобедимой страной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Громче! Громче!

На любой сегодняшний аргумент Кудрина найдется масса контраргументов, которых и искать не нужно, достаточно обратиться к прежней экономической идеологии. Так, по мнению Кудрина, Россия должна более решительно бороться с кризисом. Спрашивается, да куда уж решительней? Создается впечатление, что «женатый на России» Владимир Путин уже больше уделяет внимания внутренним проблемам, отставив на второй план внешнюю политику, нежели следовало бы президенту огромной страны. Это о чем может говорить? Только о том, что либералы запустили экономику до такой степени, завели ее в такой тупик, что ни веры, ни доверия, ни возможности возложить на них решение проблем, да и, собственно, проблем-то, возникших по причине принимаемых ими же решений, просто нет! А опустить руки или возложить обязанность по выходу из возникшего кризиса, усиленного последствиями пандемии, на кого бы то ни было, опасно. Опасно потому как начнется очередная «возня» за перетягивание «одеяла», в которой точно до интересов народа, как и государства, дела не будет, и страна может повторить сценарий 90-х.

Казалось бы, Кудрин признает застарелые ошибки, когда говорит о застое, но нет, похоже, что он по-прежнему, держась около власти, пытается опять стать ее полноправным членом, сейчас, во всяком случае, точно не упустить ее окончательно в пользу государственников, которые всё активнее стали проявлять настойчивость в реализации инициатив, направленных на укрепление прежде всего государственных интересов, развитие отечественных производителей путем протекционизма, которое ранее складывалось в пользу всё больше иностранцев, что более отчетливо проявилось во время пандемии. Чтобы удержаться у власти, либералам нужна поддержка народа. А как ее найти, если подавляющее большинство недовольно прежним либеральным экономическим курсом. Вот и появляется какая-то странная риторика, противоречащая своей же прежней. Достаточно напомнить прежнее нежелание либералов оказывать господдержку народу, а сейчас, вдруг, Кудрин говорит уже и о её необходимости как таковой, и о её увеличении. Говорит и о необходимости поддержки МСП, тогда как в прежние годы ее считали неэффективной, а крупный бизнес, что хорошо известно Аркадию Дворковичу и Герману Грефу, цинично вытеснял малый бизнес на задворки, всё больше занимая его ниши.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Сказать же — не сделать, поэтому глава СП может говорить сколько угодно, спрос же за слова не велик, чего бы и не говорить под руку бьющемуся за спасение экономики правительству и лично Путину. По словам Кудрина, во время кризиса 2008 — 2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось. «Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож [на другие], и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — заявил глава СП на лекции в РЭШ. Вот именно — нынешний кризис очень сильно не похож на другие. Приходится осторожно разгребать и прежние «завалы» или провалы, да так, чтобы не свалиться в новую пучину неприятностей и навалившиеся в результате пандемии проблемы, и здесь, конечно, то и дело возникающая риторика, хоть и похожая на пустословие многими уже не воспринимающееся, мешает, нежели помогает. Видимо, это и есть цель выступлений некоторых политиков-либералов в прошлом стоящих непосредственно у руля власти, в особенности определяющих финансовую и экономическую политику страны, которая напрямую влияет на настроение народа, и от которой в целом сильно зависит государство, в том числе, если хотите, целостность его границ.

Будучи вице-премьером и министром финансов РФ Алексей Кудрин высоко оценивал экономические способности главного реформатора 90-х годов Егора Гайдара, который однажды в интервью газете «Труд» сказал, что «Наша задача — не наделать глупостей, не начать раздавать деньги, спасать всех и вся. Сейчас явный приоритет — сохранение финансовой устойчивости банковской системы». Да, как справедливо заметил сам господин Кудрин, нынешний кризис не похож на другие, но это не снимает по-прежнему с повестки дня необходимость сохранения финансовой устойчивости банковской системы. Однако глава СП, наверняка, зная об этом, по определению не может не знать, допускал ли недавно как бы ошибку в своей риторике, ошибку, которая могла нанести удар по сегодняшней финансовой устойчивости банковской системы. Помните, как в интервью РБК Кудрин сказал, что деньги населения, хотя тот названный объем средств преимущественно лежит на депозитах юрлиц, то есть бизнесменов, государство может взять на борьбу с кризисом. Позднее, конечно, глава СП давал разъяснения по этому поводу, мол, все не так его поняли, он не имел в виду изъятия вкладов государством, а хотел сказать о том, что «государство может выпустить облигации и взять эти деньги в долг у банков. В итоге и банки получат выгодный и надежный инструмент сохранения средств, и государство получит дополнительные деньги для борьбы с кризисом, и печатный станок включать не понадобится. Когда кризис пройдет, банки смогут продать гособлигации на бирже и вложить деньги во что-то другое», — именно такую версию того, что на самом деле имел в виду господин Кудрин озвучило, например, издание «Комсомольская Правда». Да, всё еще существующая без комсомола «правда». Видимо, помимо власти «нерасторопно», по мнению же Кудрина, борющейся с нынешним кризисом, журналисты тоже дураки, раз неправильно поняли сказанное. Однако весть воробышком вылетела и вмиг понеслась по информационным лентам. Это не новость, что всё сказанное политиками и публичными личностями может крайне быстро распространяться в СМИ, а негативные новости, особенно в неспокойное время, могут усваиваться гораздо быстрее и не всегда адекватно, приводя к непоправимым последствиям, и данное заявление вызвало как минимум напряжение в обществе. Так что то, что банковская система, несмотря на периодические заявления либеральных политиков, всё еще устойчива, можно считать чудом, либо народ уже делит «на 100» всё излагаемое либералами. Собственно, об этом могут говорить и итоги голосования за поправки к Конституции. И вот этим мнением большинства недовольны либералы, пытаясь найти подход к нему, заманивая сладкими речами о необходимости поддержки. Но поздно, речами сыт не будешь. Все эти слова — лишь пыль в глаза, которая, рассеявшись, снова продемонстрирует свою либеральную фигу большинству россиян, прими они сегодня их за правду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Говорившему на лекции о необходимости уделять больше внимания региональной политике и считать ее серьезным направлением реформ, «повышать самостоятельность регионов, отдавать полномочия, отдавать имущество, земли, давать распоряжаться землей, 65% земли в нашей стране не разграничены» Алексею Кудрину можно напомнить его же заигрывания с регионами прежде. Еще три года назад на одном из Гайдаровских форумов, Кудрин, можно сказать, конспектировал предложения губернаторов регионов, выводил их на разговор о существующих проблемах, некоторые честно признавались, что бюджетная политика Минфина, того самого Минфина, который в разные годы возглавлял и Анатолий Чубайс, и сам Кудрин, а теперь уже Антон Силуанов, не позволяет регионам в полной мере решать свои проблемы. После этих откровенных разговоров Кудрин предрек бунты «региональных баронов». Разве руководители регионов откровенничали ради вот такого вот прогноза Кудрина? Понятно, что нет. Был конструктивный диалог в надежде на поиски решения проблем. Позднее и сейчас тоже, Кудрин вдруг заговорил уже о необходимости дать больше свободы регионам. Вот какой хороший Кудрин, как умеет просто, непринужденно и быстро решать возникающие вопросы, расправляться с кризисами. И народ, по его мнению, нужно финансово поддержать, и регионам дать свободу, и бизнесу не мешать, и малый бизнес холить и лелеять. А что мешало раньше заниматься тем же самым тому же Кудрину и его коллегам по либеральному цеху? Отчего упала рождаемость и повысилась смертность в стране? Эти показатели ведь совершенно точно не дают о себе знать за один день и за один год, это результат многолетней либеральной идеологии и выправить ситуацию сиюминутными мерами не получится, тем более сейчас. Оттого и появился национальный план восстановления экономики, и огромное значение в нем уделяется демографическим вопросам, коим, кстати, президент и раньше призывал либералов уделять большое внимание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Не обошлось в риторике Кудрина и на этот раз без бросания камней в адрес мер, принятых по инициативе лично Владимира Путина. Повышение ставки налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) для богатых до 15%, по мнению главы СП, не имеет какого-то сильного экономического смысла. Из его цитаты, переданной Forbes, следует, что это решение лежит больше в политической плоскости: «политически это было почти неизбежно», так как в российском обществе есть запрос на то, чтобы граждане с более высоким доходом платили больше. Между строк понятно, что именно имел в виду Кудрин, мол, не ради экономики президент старается. Но эта пластинка настолько устарела, или ее уже настолько заездили оппозиционеры, пытающиеся поднять народ и против новой Конституции, и против власти в принципе, пытающиеся, наконец, установить свою власть, использующие для этого самые различные ухищрения и обвинения, в том числе пользующиеся откровенной безграмотностью своего электората, либо насаждая эту безграмотность, в частности путем переписывания истории, кстати, отчасти им это удается, ведь либеральная оптимизация сферы образования даром не прошла, потому что большинство народа не придает этим подковерным играм большого значения, особо не раздражаясь заявлениями Кудрина. Повторю, всем всё понятно, особенно то, кто за что борется и куда пытается нас утянуть. При этом Кудрин сказал, что сожалеет о повышении налога по дивидендам и процентным платежам в зарубежные страны, так как он ухудшает инвестиционный климат и взаимоотношения с другими юрисдикциями. Да, пусть так, но именно этот фактор и указывает, что Путина сейчас больше волнует экономическая обстановка в стране и благополучие народа, что в первую очередь будет преодолеваться кризис. Ни США, ни наших европейских «партнеров» особо не волнует мнение россиян, российских властей или российского бизнеса о политике этих стран. А уж о социальных последствиях в разных странах, тем более в России, судя по высказываниям и, главное, действиям Сороса, западные «инвесторы» думают в последнюю очередь — подумаешь, вымрет полстраны, или даже целая нация… Не так ли? Вот и оппозиционерам не важно, чем могут закончиться их игры, и куда заведут они народ, видимо, главное, чтобы мечты и планы Сороса, не скрывающего готовность ходить по трупам ради преумножения капитала, срослись.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхода нет

Ну и что с того, что Кудрин считает больше политическим решение увеличить налоговую нагрузку на богатых. Разве не об отсутствии именно политических инструментов для решения задач он же и заявлял в ходе лекции? Или не говорит ли это решение Путина о том, что старые либеральные рецепты борьбы с кризисом не работают, а потому применяются новые? В общем, как бы ни строил свою риторику Кудрин, а всё равно от прошлого не уйти, под себя копает. Может, сначала стоит покаяться? Хотя, безусловно, труды главы Счетной Палаты важны и нужны. Нужна конструктивная критика и такие же конструктивные предложения, но пока всё хитромудрость просачивается, с прицелом если не войти во власть, то быть подле нее. Может всё-таки покаяться?