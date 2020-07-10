Похоже, банковское сообщество не столько расстроилось снижением ключевой ставки, которое сказалось на маржинальности его бизнеса при реализации кредитных продуктов, сколько вдруг осознало, что государство могло сохранить или сэкономить лишний раз денег, предполагая, что Минфин, рассчитывая необходимый для субсидирования банкам объем возмещения средств, представляющий разницу между льготной и рыночной ставками по ипотеке, мог заложить больше денег, чем предусмотрено сегодня, так как на момент разработки программы ключевая ставка еще не была снижена до 4,5%. В общем, на этом можно было бы и закончить рассуждать на тему того, что же собой представляют банки, и какие интересы они преследуют. Сам факт того, что когда стране, особенно при необходимости решения огромного количества задач, прямо скажем «не до жиру, быть бы живу», банки требуют от государства роста поддержки, другими словами — большего размера компенсаций, говорит сам за себя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизоляция в банковской сфере

Ассоциация банков России (АБР), как сообщил РБК, направила письмо в Минфин РФ с предложением изменить формулу расчета компенсаций, чтобы сделать программу «не только выгодной для потребителей, но и более интересной для банков». Как объясняют инициаторы предложения, после того, как ЦБ резко опустил ключевую ставку до 4,5%, их компенсации снизились вдвое и даже субсидирование ипотечной ставки не позволяет им выдавать кредиты с выгодой для себя. Напомним, по условиям новой запущенной в апреле льготной ипотечной программы, заемщики могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых на весь срок кредита. 23 июня президент РФ Владимир Путин предложил расширить пределы лимитов по стоимости жилья, что как мы поясняли ранее, расширяет возможности по приобретению более комфортного жилья для заемщиков, а для строителей, которые последнее время были вынуждены тоже экономить и в результате возводить малогабаритное жилье, строить квартиры с большей квадратурой. Так, в рамках льготной кредитной программы стало возможным приобрести в Московском и Петербургском регионах квартиры стоимостью до 12 млн рулей, в других субъектах — до 6 млн рублей. Подчеркнем, заемщикам доступны кредиты под 6,5%. Разницу с рыночной ставкой ипотеки банкам компенсирует государство. Согласно постановлению правительства, недополученные доходы банка от выдачи такой ипотеки — это разница между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 3 п.п., и льготной ставкой (6,5%). На момент запуска программы ключевая ставка ЦБ составляла 5,5% годовых. Таким образом, при выдаче ипотеки по программе банк мог рассчитывать на компенсацию 2 п.п. После снижения ключевой ставки до 4,5% в июне применение той же формулы стало приносить банкам возмещение в 1 п.п. Потому-то господа, представляющие интересы банковского сообщества, просят Минфин увеличить размер компенсаций, оговаривая, что пересмотр формулы расчета возмещения не приведет к росту финансирования со стороны государства, мол, «когда изначально программа запускалась, и Минфин проводил расчеты, разница между ключевой ставкой была другая».

«Не знаю, заложено ли в объем субсидий вероятное снижение ключевой ставки. Но мы просим скорректировать возмещение на аналогичную величину, а значит, возмещения не превысят запланированное финансирование», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Собственно, это всё, что нужно знать и помнить о деятельности банковского сообщества. И в данной ситуации только благодарно смотреть в сторону мер, принимаемых когда-то активно ЦБ по расчистке банковского рынка: если сегодня оставшиеся сильнейшие и так сказать чистые на руку банки начинают в один из сложнейших для страны периодов искать выгоды, причем требовать дополнительных прибылей, зная о том, что деньги на компенсации банкам в рамках льготной программы ипотеки выделяются из резервного фонда, к слову, на момент запуска программы в апреле правительство выделило из резервного фонда 6 млрд рублей на компенсации, то даже страшно представить, что сейчас, когда весь мир накрывает экономический кризис, «исполняли» бы нам банки, ушедшие с рынка.

Asros.ru Алексей Войлуков

Однако, не все так выглядит радужно, как кажется на первый взгляд. Тот самый господин Войлуков, сегодня представляющий интересы АБР, ранее многие годы работал в различных подразделениях самого ЦБ. То есть тонкости работы этого рынка он знает очень глубоко изнутри. Можно только строить догадки, почему же он сегодня находится не в рядах такой определяющей финансовую политику страны, фактически главной экономической структуры, как ЦБ. Но сейчас его комментарии совершенно четко демонстрируют его цели, либо политику самого АБР, явно идущих вразрез с государственной политикой, направленной в первую очередь на поддержку экономики через поддержку народа! АБР, в принципе, превратилось или даже изначально являлось структурой, лоббирующей интересы ее членов. Зачем она нужна, если на рынке есть монополисты, которые и без Ассоциации вполне могут продавливать свои инициативы, непонятно. Видимо, для создания большего ажиотажа и большего числа звучащих в пользу их инициатив голосов? На сайте Ассоциации говорится, что среди целей организации: повышение капитализации банков и создание условий для формирования долгосрочных инвестиционных ресурсов. Вероятно, лучшим инвестором в этом случае видится государство, во всяком случае, гарантированным, особенно когда Ассоциация ставит условия государству и тем самым, по сути, создавая угрозы реализации госполитики. Ведь отдельные эксперты уверяют, что изменение формулы расчета компенсаций банкам всё-таки повлечет необходимость выделения дополнительных средств, а выделяются они, еще раз подчеркну, из резервного фонда. И вот сейчас все всё должны бросить и заняться вопросами обеспечения банков дополнительными источниками прибылей, обеспечением большей маржинальности, которая на Западе и вовсе нулевая, но зарубежные банки при этом готовы уходить даже в минус.

Среди некоторых других целей Ассоциации — укрепление доверия к отечественному банковскому сектору со стороны инвесторов и вкладчиков, в первую очередь населения, а также снижение стоимости банковских услуг и повышение эффективности банковского бизнеса. Как-то без государства банковскому бизнесу, судя по происходящим событиям, достигать этих задач тоже не удается или скажем так, плохо удается. Если банковскому рынку без работы Ассоциации просто никуда, то может тогда Ассоциации почистить ее ряды для того, что работа организации стала эффективной? Ведь, если обратить внимание на предыдущие места занятости некоторых лиц, официально представляющих интересы организации, то явно прослеживается некая заинтересованность: один представитель раньше работал в ЦБ, другой — в Сбербанке. О какой эффективности можно говорить при наличии возможной заинтересованности тех или иных лиц в тех или иных инициативах?

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Как мы видим, об интересах народа и государства в данном случае организация не печется. Возможно, той самой «заботой» о народе в Ассоциации посчитали слово, которое замолвлено в письме, касающемся необходимости продления программы до конца года. Сегодня, напомню, она действует до 1 ноября. Ну, так это тоже не забота! И даже не проявление заботы! Как раз, наоборот, таким образом банковское сообщество пытается вставить палки в колеса экономики. Во-первых, строительный сезон как таковой в ноябре закончится. Во-вторых, судя по всему, глобалисты будут запускать вторую волну пандемии, которая, как мы понимаем, опять может не только отложить все планы страны и ее народа, но и в целом остановить экономику, продажи. И если прислушаться к идее АБР, то, скорее всего, получится так: банки будут тянуть время с выдачей ипотеки, мол, время до конца года терпит, строители будут нести убытки, потому как именно сейчас самое время и для возведения жилья, и для продаж, и любой отложенный спрос, который может последовать после продления сроков программы, особенно после пандемии и без того его отложившей, нанесет удар по экономике строительной отрасли. А там глядишь, и снова пандемия придет. И получится, что программа не принесет ожидаемых позитивных результатов, деньги, выделяемые в рамках программы, сработают не столь эффективно, как могли бы, народ будет недоволен, строители окажутся снова не у дел, что в целом на экономике точно положительно не скажется! Этого господин Войлуков добивается? Или данное предположение не верно?

Еще раз подчеркнем, что два собеседника РБК из крупных банков высказали мнение, что дополнительное финансирование может понадобиться, если сценарий с резким снижением ключевой ставки не учитывался в изначальных расчетах Минфина. В самом же финансовом ведомстве на вопросы журналистов издания о порядке определения субсидий не ответили.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение Сбербанка

Отметим, что с одной стороны, банкам невыгодно снижать свои собственные ставки по ипотеке, так как государство будет все равно компенсировать им разницу, но поскольку ЦБ снизил ключевую ставку до 4,5% и существует сама по себе льготная госпрограмма, то эти два фактора стимулируют рынок к снижению ипотечных ставок. То есть рыночная ставка априори должна поползти вниз, как того требуют рыночные механизмы, которые запустило государство и ЦБ. Между тем сегодня мы являемся свидетелями того, как АБР, вероятно, руководствуясь интересами отдельных ненасытных, несогласных со снижением своей маржинальности банков, пытается «выбить» у государства роста финансирования этой самой маржинальности, хотя рыночные условия этому ну никак не благоволят, как и существующая в мире и в России экономическая ситуация! Надо сказать, что из опрошенных РБК представителей отдельных банков лишь представитель Промсвязьбанка заявил, что льготное кредитование сохраняет рентабельность при грамотном управлении фондированием. Это позволяет банкам, например, устанавливать ставки по такой ипотеке ниже 6,5%, остальные же приветствуют изменение формулы расчета компенсаций, что позволит получать банкам более высокий процент доходов от выдачи ипотечных льготных кредитов.