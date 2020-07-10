Итоги голосования по поправкам к Конституции в российской Арктике прокомментировал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ

Низкие результаты голосования по поправкам в большинстве арктических регионов России. Есть общие причины?

Валерий Федоров: Есть общее, но есть и особенное. С Архангельском ситуация понятна — экономически проблемный регион, низкие показатели социального самочувствия населения, непопулярный прежний губернатор, конфликт вокруг Шиеса, новый врио только входит в дела. На Камчатке — опять-таки непопулярный прежний губернатор, низкое социальное самочувствие населения, новый врио только знакомится с регионом, команда его только формируется. Якутия — исходно «красный», оппозиционный регион, сильные позиции КПРФ плюс оппозиционный мэр Якутска Сардана. Мурманск, Карелия — здесь я не специалист, надо разбираться.

А что произошло в НАО, где большинство проголосовало против поправок?

Валерий Федоров: Думаю, это следствие проекта объединения НАО с Архангельской областью. Субъектность НАО создает источник ренты для местной элиты, которая частично делится ею с населением, благо оно небольшое. Сохранение субъектности — это сохранение элитой существующих «полян», источников ренты. Ведь почему не происходит объединение РФ и Белоруссии? По той же причине — белорусская элита использует страну как источник монопольной ренты, ей есть что терять — в случае объединения монопольность исчезнет, придется делиться с Москвой. Население же НАО боится, что объединение с областью снизит их доходы, ибо теперь нефтяным изобилием придется делиться с миллионом архангелогородцев.

Врио губернатора НАО Юрий Бездудный подписал меморандум об объединении с Архангельской областью, а после протестов, очевидно, ради своего избрания, заявил, что «тема объединения закрыта». Может быть, для Москвы лучше заменить врио Бездудного до выборов? Были такие прецеденты?

Валерий Федоров: Прецеденты смены врио до проведения выборов были: в Астрахани, где врио Сергей Морозов в июне 2019 года подал в отставку, и в Калининграде, где в отставку до выборов подал врио губернатора Евгений Зиничев. Были и противоположные ситуации, когда отставка происходила не сразу, а спустя значительное время. Какое будет принято решение в данном случае — решать президенту.

Насколько оправдали себя назначения в регионы 40-летних «эффективных менеджеров»?

Валерий Федоров: В нашем обществе начиная с 2017 года доминирует запрос на перемены, в том числе смену лиц. Молодые, энергичные выдвиженцы, неотягощенные прошлыми проблемами, — олицетворение новых подходов. И большинство показало неплохие результаты работы. Есть, конечно, и исключения — странно, если бы их не было. Тем более что далеко не всех новых назначенцев можно назвать «технократами» — среди них есть и политики, в том числе от оппозиционных партий, и силовики, и бизнесмены. Думаю, этот и следующий год будет непростым для большинства регионов и он станет решающим испытанием на прочность новой генерации губернаторов.