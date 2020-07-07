Петербургский индивидуальный предприниматель, владелец открывшегося в 2019 году спортивного клуба, рассказал ИА REGNUM о том, как смог выдержать 3,5 месяца вынужденного простоя, и какую помощь ему оказали не власти и не банки, а обычные клиенты.

Елена Молчанова ИА REGNUM Санитайзер в спортклубе

Воплощение мечты

Небольшой спортклуб в одном из спальных районов Санкт-Петербурга впервые принял посетителей 5 августа 2019 года. В начале прошлого лета Дмитрий вместе с еще двумя знакомыми решили попробовать свои силы в предпринимательстве и воплотить в реальность давнюю мечту — открыть «камерный» спортивный клуб.

По задумке, он, в отличие от сетевых клубов, не должен быть забит дорогостоящим оборудованием, но максимально укомплектован всем тем, что необходимо для занятий кроссфитом (одно из направлений фитнеса, — прим. ред.), а также другими видами спорта как взрослых, так и детей.

«В начале у нас был инвестор, который дал нам 50%. Также у нас были свои деньги, которые мы равными долями вложили. Потом еще брали небольшой кредит для того, чтобы доделать некоторые вещи, а также выкупить свою долю у инвестора, — пояснил собеседник агентства. — Общие вложения были разумными и меньше 10 млн рублей».

Надо заметить, что спортивных клубов такого формата в Санкт-Петербурге достаточно мало. Обычно такие заведения посещают не те, кто хочет быстро похудеть к пляжному сезону, а те, кто стремится постоянно поддерживать свое тело и физическое состояние в тонусе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Объявление в спортклубе

Пандемия — не повод для паники

Перед тем, как власти Петербурга приняли решение полностью остановить предоставление спортивных услуг в связи с пандемией коронавируса, Дмитрий и его партнеры потратили порядка 400 тысяч рублей на закупку нового оборудования и специального покрытия для спортивного зала. Траты были запланированы еще в конце прошлого года, поскольку наступала «горячая» пора, посетители усердно сгоняли жирок, набранный за зиму, готовясь к летнему сезону.

«Часть этих средств были не только наши, но и в кредит. Мы планировали, что в марте-апреле разгонимся, а в апреле-мае, когда самый ажиотаж в нашей индустрии, мы «закроем» их», — пояснил предприниматель.

В конце марта никто не мог представить, что ограничительные меры продлятся так долго. Однако выйти из затруднительного положения помогла идея — новое оборудование было решено сдать в аренду в счет стоимости онлайн-тренировок. Так клуб смог закрыть часть счетов, которые продолжали выставлять как арендодатель помещения, так и коммунальные службы.

«Это позволило нам просуществовать апрель и май даже лучше, чем мы ожидали», — резюмировал Дмитрий.

Кроме того, предпринимателю удалось достичь договоренности с арендодателем, который также оказался в патовой ситуации. Здание, часть которого арендуют под спортзал, находится в залоге по кредиту на землю. Несмотря на это, владелец пошел навстречу и предоставил на апрель и май скидку в 50%, а на июнь — в 30%. Также Дмитрий воспользовался государственной поддержкой и получил полагающийся ему МРОТ в двойном объеме, это около 50 тысяч рублей.

«МРОТ за два месяца не отбил мне аренду за месяц, кроме того, пришлось платить коммунальные услуги в полном объеме, — пояснил собеседник агентства. — И из-за того, что зал — малый бизнес, никаких кредитов банки не выдавали».

Заметим, что за финансовой помощью Дмитрий обращался в «Сбербанк», где у него положительная анкета и были потребительские кредиты. Однако банк в кредитах отказал, сославшись на то, что бизнесу Дмитрия нет и года.

Елена Молчанова ИА REGNUM Спортклуб в Петербурге

Выход из карантина

С 6 июля в Петербурге спортклубам разрешили работать с рядом оговорок. Так, прежде чем принять первых клиентов, необходимо было изрядно потратиться на дезинфицирующие средства, которые должны иметь всю необходимую сертификацию и быть одобрены Роспотребнадзором. Речь идет о дезинфекторах, средствах для мытья полов, дезинфицирующих лампах, информационных стендах и так далее. На всё про всё предприниматель потратил более 250 тысяч рублей.

«У меня сделана разметка с увеличением в сторону площади клиента. Если Роспотребнадзор требует 4 кв. м, мы сделали 6 кв. м. Мы не стали упираться в 50% вместимости, клуб заполняем на треть, — пояснил Дмитрий. — На самом деле требования, которые отмечаются в постановлении Роспотребнадзора, мало отличаются от того, что у нас было до пандемии, 4 кв. м — это очень мало, человек со штангой не развернется».

Однако предпринимателя очень удивляют меры, которые обходятся бизнесу недёшево, на фоне того, что ничего подобного не установлено в общественном транспорте.

«Ко мне приезжают в клуб люди на метро, которые сидят в вагонах, где нет бактерицидных ламп, дезинфекторов, и никаким образом там не обрабатывается воздух. При этом я должен сдувать с них пылинки и сделать полную обработку», — посетовал собеседник ИА REGNUM.

Помощь ближнего

Дмитрий отмечает, что пережить 3,5 месяца карантина его маленькому предприятию удалось только благодаря людям.

«Всё решают люди. Нет никакого бизнеса. Есть люди вокруг тебя, у которых ты вызвал доверие или нет. Эти люди либо довольны тем, как ты к ним относился, либо нет никакого другого процесса. Есть человек, и есть вокруг тебя люди, — пояснил предприниматель. — Вокруг нас собрались более ста постоянных клиентов, которые пошли нам навстречу и брали онлайн-тренировки, покупали авансом абонементы, скидывали нам донаты, при этом не всегда тренировались».

Кроме того, сам Дмитрий и его единственный сотрудник приняли на себя все основные обязанности: ответы на звонки, администрирование, уборка и мытье туалетов и всё то, что обычно делают несколько человек.

Но возможности малого бизнеса не беспредельны.

«Если будет вторая волна, и нас в сентябре снова закроют, я на 70% уверен, что для нас это будет смертельный удар», — резюмировал индивидуальный предприниматель.