Когда государственная власть не в состоянии сформировать эффективную экономическую систему своей страны или добивает остатки уже существующей, то вполне естественным становится стремление власти к наполнению бюджета путем привлечения кредитов, расширения штрафных санкций и увеличения налогов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Государство Украина является эталонным примером такого процесса. Готовность «ко всему» ради кредитов МВФ — это уже притча во языцех. Со штрафами резвятся вовсю: их повышают за налоговые нарушения, за уклонение от воинской обязанности, за рассылку коммерческих сообщений или спама, за нарушения правил дорожного движения и даже за «невыполнение законных требований народного депутата, Счетной палаты, члена Счетной палаты».

И уж, конечно, «Божий дар» для правительства — коронавирус, позволивший властям не только запретить массовые сходки, но и подзаработать на заоблачных штрафах за нарушение режима карантина: «Если ты заходишь в соответствующее помещение, в том числе супермаркет или торгово-развлекательный центр, и ты не пользуешься маской, то на тебя может быть наложен штраф 17 тысяч гривен (600 евро). Если вы владелец того или иного ТРЦ либо ресторана и вы не соблюдаете правила, установленные в нашей стране, то на вас могут наложить штраф от 170 до 340 тыс. грн (6 000−20 000 евро)».

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

Но не одними штрафами довольствуются украинские «Слуги народа». Их пристальный взгляд упал и на землю. Туда, где еще недавно украинские депутаты рвали на груди тельняшки и бюстгальтеры, обещая сохранять интересы именно украинского населения. Но лифчики, даже Kiki de Montparnasse или Bordelle стоят не так уж и много, а вот на земельных оборотах можно приподняться знатно.

27 февраля в парламент был подан законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции» (№ 3131). Основная его декларируемая цель, судя по «Пояснительной записке» к законопроекту, «создать условия для ликвидации теневых отношений в использовании земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить равно напряженное налогообложение доходов, получаемых от такой земли всеми ее собственниками и пользователями». Реальная же — просто вынуть деньги из кармана мелкого земельного собственника.

По идее законопроекта, почти для всех земельных участков определяется «заданное налоговое обязательство» (ЗНО) исчисляемое по формуле:

ЗНО = НДО x S x 0,05 x М / 12, где

НДО — нормативная денежная оценка 1 га земельного участка:

S — площадь земельного участка, га;

М — количество полных календарных месяцев, в течение которых для такого земельного участка исчисляется поставленное налоговое обязательство.

И давайте не будем себя обманывать: это никакое не «условие для ликвидации», а просто повышающий всеобщий земельный налог.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

Налог на землю на Украине платится и сейчас, но не всеми и совсем не в таких размерах. Узнав о законопроекте, я сразу позвонил двум владельцам земельных участков и узнал, что на сегодняшний день счастливый обладатель одного гектара в Черняховском районе Житомирской области (хорошая земля!) платит 309 гривен в год, а аграрий из Черниговской области платит за свои 3,48 га — 1200 гривен.

Теперь считаем… Нормативная денежная оценка (НДО) одного гектара земли в Житомирской области — 21 165,27 гривны. Это значит, что «счастливый владелец» будет платить (27 165,27x1x0,05×12/12) = 1358,26 гривны. А черниговский аграрий — 23 873,10 (НДО по области) х 3,48×0,05×12/12 = 4153,10 гривны, вынь да положь.

Всего «Слуги» убеждены, что под новое налогообложение попадут 12 миллионов гектаров земли. При принятой нормативной денежной оценке гектара «в среднем по Украине» (27 520,38 гривны) их добыча из карманов мелких земельных собственников составит 16 512 228 000 гривен. Неплохо!!!

И особо мерзко-трогательный момент: власть знает, что 44% мелких земельных паев (1,6 миллиона из 3,6 миллиона в целом) принадлежат «гражданам пенсионного возраста, для которых ни одна копейка не является лишней» (из «Пояснительной записки). И тут же выгребает миллиарды гривен таких копеек…

Я привел только один сюжет из «земельной новации» украинской власти. Но выводы можно сделать и из него.

ЗЕкоманде очень нужны деньги. И получить их она желает не только из кредитов МВФ, ради которых вся земельная реформа и проводится, но и из очередного обгладывания костей украинского села. И получить желает «здесь и сразу». Потому что в законопроекте сказано, что «Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и применяется к налоговым периодам начиная с 1 января 2020 года». 2020-го!, хотя практически все аграрии уже оплатили налог на землю за текущий год.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

А, ерунда — отвечают ЗЕзаконодатели. Потому что если сумма заданного налогового обязательства «превышает сумму уплаченных налогов и других платежей, определенных этим пунктом, то такой налогоплательщик обязан определенную им в годовой налоговой декларации сумму налога… увеличить на сумму такого превышения и такую увеличенную сумму налога уплатить в бюджет…». О том, что закон обратной силы не имеет, законодатели, очевидно, даже не слышали.

Бенефициаров у законопроекта два. Это крупные агрохолдинги, которые и пролоббировали этот «land grabbing, как по-английски называется феномен силового вытеснения мелких фермеров с их земли крупными агрокомпаниями. Таким образом будут просто «отжимать» землю у единоличников» (Олег Нивьевский, киевская Высшая школа экономики).

Во-вторых, это иностранные инвесторы и земельные спекулянты: зачастую это одно и то же. Мелких собственников вводят в сценарий налоговой петли, когда они будут вынуждены либо продавать землю по демпингу, либо закладывать ее в банк. А там уже давно знают, как распорядиться невыкупленным залогом.

«Жертвами» закона становятся мелкие собственники. Но есть еще одна перспективная группа пострадавших. Это сельское население Украины, которого «экономически активного» сейчас осталось 5,6 миллиона человек. В крупных агрохолдингах человеческое участие неуклонно снижается и уже стремится к статистической погрешности. По информации Института экономики и прогнозирования Академии Наук «доля самозанятых и бесплатно работающих среди занятых в сельском хозяйстве составляет 79,5%». Но не надо себя обманывать: «бесплатно работающие» — это те, кто живет разовыми и поденными заработками.

Andr Datskiy Украинская земля. Село Подольское. Украина

И, по собственным наблюдениям, убежден: даже самый мелкий активный владелец трафаретного пая, какой-нибудь производитель картофеля на севере Украины, ежегодно ищет как минимум сто пятьдесят человеко-дней такой рабочей силы (посеять, убрать, перебрать, упаковать, перевезти и т. д.). В случае принятия законопроекта 3131, то есть при выдавливании мелких собственников-единоличников, даже этот унылый рынок труда исчезнет.

Но власти, похоже, это глубоко, гм…, индифферентно. Им нужны деньги ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.