На Московскую область обрушились сильнейшие дожди с ураганным ветром. Самые тяжелые последствия пришлись на подмосковный город Руза. В результате стихии в городе прорвало дамбу, а хлынувший поток за небольшой промежуток времени буквально унёс под воду целые жилые сектора. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков, частный дом №9 по улице Красноармейской попросту смыло. Также был разрушен участок дороги Волоколамского шоссе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Частный сектор в Рузе после наводнения

Сильные дожди привели к серьезному подъёму воды в реке Городянка, которую из-за незначительных размеров местные жители всегда называли ручейком. По некоторым данным, ЧП было спровоцировано работами по прокладке обводного канала. Кроме того, как отмечают местные жители, за состоянием дамбы никто не следил, да и водопропускные трубы были сильно засорены. Теперь проверкой ситуации с прорывом дамбы занимается Рузская городская прокуратура.

Местные власти заблаговременно отдали распоряжение об экстренной эвакуации местных жителей, проживающих в опасной зоне. 52 человека, в том числе 7 детей, были размещены в пансионате «Бабаево», их обеспечили питанием. Но уже сегодня все они вернулись к своим домам, в надежде собственноручно восстановить свои дома и спасти имущество.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко 8 июля ввел в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до полной ликвидации последствий стихии. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился решить проблему с ущербом жителей.

«Мы не оставим жителей в беде. Мы проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери. Затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — сказал вице-губернатор региона Игорь Тресков.

Сейчас вода практически отступила, но часть территорий всё ещё затоплена. Пока же хозяевам подтопленных участков остаётся только собирать по кусочкам то, что оставила после себя стихия, и подсчитывать нанесённый им ущерб.