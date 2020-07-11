Князь Григорий Потемкин был любимцем Екатерины Великой. Одно из его величайших достижений было продемонстрировано во время ее путешествия в 1787 году в Северное Причерноморье. Чтобы угодить и польстить своей покровительнице, Потемкин возводил переносные городки, похожие на голливудские декорации, не глубже фасадов нескольких зданий, но намеревался заставить Екатерину думать, что это настоящие деревни. Целью было не просто польстить: он пытался показать своей благодетельнице, что не растратил впустую все сокровища ее страны. Деревни ставились до того, как мимо проходила флотилия императрицы, а затем снимались и переносились вниз по реке на место ее следующего визита. Термин «потемкинская деревня» стал означать поддельное поселение, построенное для того, чтобы польстить и произвести впечатление на финансового покровителя строителя. Прямо как Рамат Трамп («Трамповы высоты») на Голанских высотах.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Мне напомнили об этом на днях, когда израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство выделило 2,3 миллиона долларов на строительство поселения на Голанских высотах, которое будет названо в честь американского президента. Первоначально он объявил о планах на этот проект в прошлом месяце в день рождения Трампа, открыв простую деревянную вывеску в месте настолько скудном, что рядом с ней искусственные деревни Потемкина — шумные мегаполисы. И ни слова о том, будет ли в Рамат Трампе поле для гольфа. Но хорошая новость для Трампа заключается в том, что, в отличие от позолоченной Башни Трампа на Пятой авеню Нью-Йорка, никто не собирается писать «Арабские жизни имеют значение» на дороге, когда и если она будет построена.

Цитата с сайта Jerusalem Post Рамат Трамп

Сама эта затея, однако же, указывает на непрекращающуюся — и разрушительную — склонность Нетаньяху вмешиваться в американскую партийную политику. Двухпартийная традиция произраильского движения находится под осадой республиканцев и крайне правой части американских евреев, стремящихся использовать этот вопрос в качестве клина между двумя партиями, и в это время бесконечное заискивание Нетаньяху перед американским президентом, отвергнутым подавляющим большинством американских евреев, угрожает реальным и длительным ущербом отношениям между Израилем и его самым критическим союзником.

Менее чем за четыре месяца до американских выборов израильтяне и американцы будут задаваться вопросом — насколько большой ущерб Нетаньяху может нанести двусторонним отношениям, особенно если победит Джо Байден, а премьер-министр не сможет (или даже не захочет) противостоять давлению со стороны президента и их общих богатых покровителей, чтобы помочь кампании Трампа?

Нетаньяху, сам не застенчивая фиалка, знает, как польстить своему американскому покровителю, чье самолюбие и жажда обожания таковы, что даже израильский лидер выглядит кротким и скромным. Его поглаживание огромного эго Трампа, наиболее наглядно проиллюстрированное в Рамате Трампе, также является функцией его решимости аннексировать большую часть Западного берега, исключив любую разумную возможность решения проблемы двух государств и гарантировав Израилю еще много лет изоляции и конфликта.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Подхалимство премьер-министра может только ускорить отход от автоматической поддержки позиций произраильского лобби в меняющихся демократических рядах и растущего отрыва американского еврейского мейнстрима от произраильского дела. Это грозит сделать такие ключевые вопросы, как продолжение американской помощи и поддержки в ООН, еще более дискуссионными. И это неизбежно приведет к ослаблению роли Америки как ключевого игрока в усилиях по установлению мира в неспокойном регионе.

После того, как мимо проплыла екатерининская баржа, Потемкин велел снести свои переносные деревни и двинуться дальше вниз по течению. После того, как Трамп покинет свой пост, знак Рамата Трампа может уйти вместе с ним, но ущерб американо-израильским отношениям и жизненно важным связям между американскими евреями и еврейским государством может оказаться гораздо более длительным.