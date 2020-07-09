Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк выразил официальный протест временному поверенному в делах Германии в Варшаве Кнуту Абрахаму. «На встрече (с ним — С. С.) я выразил недвусмысленное несогласие с серией публикаций в немецких СМИ, оперирующих ложью и манипуляциями, что вызывает подозрения о желании повлиять на демократический избирательный процесс в Польше», — заявил вице-министр Польскому агентству печати (PAP). По его словам, он «также указал, что этот вопрос отбрасывает тень на польско-германские отношения и поэтому должен стать предметом нашей общей заботы», но при этом намекнул, что «манипуляции» немецких журналистов выглядят игрой на стороне одного из кандидатов в польские президенты. Понятно, что под последним подразумевается варшавский градоначальник Рафал Тшасковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

В реляции PAP в отношении немецкого дипломата используется польский глагол wezwać, смысл которого расположен посередине между русскими глаголами «пригласить» и «потребовать». Иными словами, МИД Польши демонстрирует Берлину позу «вежливой решимости и настойчивости». В качестве обоснования приводятся две статьи. Первую опубликовал польский таблоид Fakt, который издает немецкий концерн Axel Springer. В ней говорилось, что президент Польши Анджей Дуда, который пытается переизбраться на второй срок, помиловал человека, осужденного за педофилию. Канцелярия президента пояснила, что речь шла только об отмене запрета на общение заключенного с его родными. Однако сам Дуда повысил ставки, когда на встрече с избирателями задал вслух вопрос: собирается ли «немецкий концерн» влиять на президентские выборы в Польше, хочет ли Германия избрать президента в Польше?» После чего он атаковал корреспондента германской газеты Die Welt, написавшего, что Тшасковский в качестве главы польского государства будет лучшим вариантом для Германии, поскольку не станет требовать компенсаций от Берлина за Вторую мировую войну.

European People's Party Рафал Тшасковский

Немецкие средства массовой информации, конечно, много пишут о выборах президента Польши. И, безусловно, варшавский градоначальник является ее фаворитом. Но хорошей прессы у польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которая продвигает Дуду, нет и в США, и во Франции, и многих других западных странах. Внешним игрокам помогают также в самой Польше. На днях группа бывших польских дипломатов выступила с открытым призывом к Варшаве пересмотреть свой внешнеполитический курс. «Нам нужен президент, который прервет изоляцию Польши в Европе и восстановит доверие европейских институтов, — пишут они. — Мы должны уделять особое внимание отношениям с Германией, стремясь создать восточный эквивалент модели франко-германского сотрудничества». Выйти за пределы Вышеградской группы, чтобы «заново открыть» Бухарест, Вильнюс и Загреб в качестве партнеров в НАТО и ЕС. Перестать рассматривать «область к востоку от Польши как выжженную землю». Признать «вредным» тот факт, что отношения с Россией практически заморожены и ее определяют «врагом». Больше не использовать в диалоге с Украиной «историю в качестве инструмента пропаганды». Как можно видеть, оппозиционные силы определяют широкий диапазон стран, отношения с которыми следует починить. Однако внимание PiS привлекает только Берлин.

Здесь есть много странностей. Немецкая пресса все-таки работает на свою аудиторию в Германии, сомнительно, чтобы она могла повлиять на предпочтения польского избирателя, особенно сторонников «Права и Справедливости». Более того, как справедливо замечает политолог Витольд Юраш, если PiS хотела привлечь на свою сторону электорат выбывшего из предвыборной гонки кандидата в президенты от «Конфедерации» Кшиштофа Босака, наиболее близкий ей, следовало раскручивать антиукраинские настроения, поскольку в рядах «Конфедерации» много выходцев из Восточных Кресов, которые очень чувствительны к националистической риторике Киева и мало восприимчивы к антинемецкой пропаганде. Тем не менее в МИД Польши вызвали дипломата страны — ближайшего соседа и партнера по НАТО и ЕС. Ход сильный. Более того, не единственный. По данным польского портала Onet, Варшава сознательно затягивает выдачу агремана новому послу Германии в Польше. Стандартное время для принятия решения — около месяца, для стран ЕС — до двух недель, послу США и апостольскому нунцию предоставляли в течение двух или трех дней. Немцы свой запрос официально подали более месяца назад, а неофициально кандидатуру нового посла согласовали еще раньше. Издание отмечает, что решение притормозить было принято «за пределами МИД Польши».

Silar Кшиштоф Босак

А такое под силу только правящей партии. Вопрос в том, что произошло за последние несколько месяцев, какую информацию получили функционеры «Права и Справедливости», что пошли на такой явный конфликт даже не с немецкими средствами массовой информации, не издателями, а с официальным Берлином, почему стали обвинять Германию во вмешательстве в свои внутренние дела и избирательную кампанию. Дело, похоже, серьезное. Может быть, польские спецслужбы получили данные, которых недостаточно для открытого предъявления претензий, но достаточно для появления стойкого подозрения в том, что их немецкие коллеги проводят активные действия в направлении своего рода «государственного переворота» в Польше? Ручаться не будем, но когда посла или временного поверенного вызывают в МИД той или иной страны, чтобы выступить с демаршем, это тот случай, когда за дымом информационного прикрытия скрыт какой-то реальный огонь.