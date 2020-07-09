В конце июля истекает срок действия масштабных программ экономической поддержки правительства в ответ на пандемию коронавируса. Эти программы сыграли жизненно важную роль в поддержании малого бизнеса на плаву во время самой тяжелой рецессии за последние 90 лет. Программы сработали благодаря щедрой кредитной инициативе, они также помогли уберечь миллионы американцев от погружения в нищету и финансового краха. Они подтвердили свою эффективность, предоставив работникам более щедрые пособия по безработице, мораторий на выплату арендной платы и погашение долгов, а также единовременные чеки для семей с низкими доходами.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Любой, кто считает, что экономика США не будет нуждаться в дальнейшей существенной экономической поддержке, чтобы заменить эти истекающие программы, не обращает внимания на ошеломляющий всплеск выявленных случаев заражения коронавирусом в южной и западной частях страны. Они точно так же не обращали внимания на растущую волну корпоративных банкротств и дефолтов, которая могла бы превратиться в настоящее цунами, если бы возвращение пандемии вскоре не было заторможено.

The National Guard Коронавирус в США

Нынешний экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 в таких густонаселенных штатах, как Калифорния, Флорида и Техас, привел к тому, что число новых случаев заболевания в стране возросло почти до 50 000 случаев в день. Это число значительно превышает более ранний апрельский пик в 35 000 случаев. С учетом этих данных доктор Энтони Фаучи, ведущий вирусолог США, предупреждает, что, если в ближайшее время не будут приняты новые меры в области здравоохранения, мы можем получить и по 100 000 новых выявленных случаев заражения в день.

Политический ответ на первый всплеск пандемии заключался в блокировании значительной части экономики. Это оказало разрушительное воздействие на экономику, о чем свидетельствует рекордно быстрое снижение производства и рост безработицы до апрельского пика в 14,7 процента, что является самым высоким показателем со времен Великой депрессии.

После последних месяцев, когда карантин был снят, произошел заметный отскок в экономике, связанный с тем, что американцы вернулись к работе и вновь открыли бизнес. К сожалению, этот отскок сейчас находится под угрозой из-за возобновления пандемии.

Администрация Трампа ясно дала понять, что не будет повторно вводить ограничительные меры в ответ на новый всплеск пандемии. Но странно думать, что этот всплеск не станет серьезным препятствием для зарождающегося экономического подъема, независимо от того, что может сделать правительство. Если пандемия выйдет из-под контроля, можем ли мы действительно ожидать, что американцы вернутся к своему допандемическому уровню путешествий, обедов, посещения конференций и спортивных мероприятий, торговых центров и учебы в кампусе?

Дональд Трамп в овальном кабинете

Для США никогда не было бы подходящего времени, чтобы пострадать от национального всплеска пандемии. Однако особенно прискорбно, что этот всплеск происходит одновременно с истечением срока действия мер поддержки экономической политики правительства. Если пособия по безработице не будут возобновлены и если не будет продлена еще одна отсрочка по выплате арендной платы и процентов, то расходы домашних хозяйств, скорее всего, сократятся, а банкротства домашних хозяйств и дефолты возрастут.

Еще более тревожным для экономики является вероятный резкий рост корпоративных банкротств и дефолтов, которые придут вслед за возрождением пандемии. Это особенно актуально, учитывая, что в первой половине текущего года уровень банкротства корпораций уже достиг уровня, который в последний раз наблюдался во время экономического кризиса 2008−2009 годов.

Дело не только в том, что возрождение пандемии вкупе с истечением срока действия щедрой программы поддержки корпоративных кредитов с большой вероятностью подтолкнет тысячи компаний к тому, чтобы уйти из туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса. Проблема также заключается в том, что возрождение пандемии, вероятно, ускорит и без того быстрые тенденции к цифровизации экономики и к тому, чтобы больше работников переходили на удаленную работу. Это, в свою очередь, неизбежно приведет к перенасыщению офисных площадей и торговых центров, что будет тяжелым бременем ложиться на сектор коммерческой недвижимости.

Becker1999 Протест против карантина в США

В начале пандемии одним из наиболее обнадеживающих событий в Соединенных Штатах был быстрый и смелый ответ двухпартийной политики на последующий экономический кризис. Будем надеяться, что вскоре мы увидим еще один раунд смелой двухпартийной политики как реакцию на вероятные экономические последствия нового всплеска пандемии. Без такого ответа существует реальный риск того, что впечатляющий отскок американской экономики после недавнего падения вскоре ослабнет.